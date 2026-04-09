Cô gái Anh hiến tạng khi qua đời ở Việt Nam: Lời cảm tạ từ 3 cuộc đời

Nhờ tạng hiến của cô gái 19 tuổi người Anh, 3 bệnh nhân bị suy tạng giai đoạn cuối có cơ hội được hồi sinh sự sống.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người được nhận lá gan của O.S.W. (cô gái Anh, 19 tuổi) là ông N.V.G. (53 tuổi) bị suy gan cấp trên nền viêm gan B, xơ gan nặng. Trong khi đó, hai quả thận giúp hồi sinh sự sống cho anh H.V.Đ. (35 tuổi) và chị H.T.T.H. (41 tuổi) - những bệnh nhân đã nhiều năm sống phụ thuộc vào máy chạy thận, mòn mỏi chờ đợi phép màu.

Trong giây phút tiễn biệt con, bố mẹ của cô gái O.S.W không kìm được nước mắt. Ảnh: BVCC.

Sau 5 ngày thực hiện ghép tạng, các bệnh nhân đều tiến triển tích cực, hồi phục tốt, sức khỏe dần ổn định. Trước đó, cả ba đều suy tạng giai đoạn cuối, phải đối mặt với nguy cơ khó kéo dài sự sống.

Được hồi sinh, ba người bệnh cùng thân nhân rất xúc động và cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng. "Tôi cảm thấy mình được hồi sinh trở lại cuộc sống bình thường. Tôi xin cảm ơn tấm lòng nhân văn của gia đình người hiến", chị H., người nhận tạng thận, xúc động chia sẻ.

"Tôi cảm thấy sức khỏe đang dần ổn định. Tôi rất cảm kích, cảm ơn gia đình người hiến tạng", anh Đ. cho hay.





Ba bệnh nhân Việt xúc động cảm ơn gia đình cô gái Anh 3 bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được hồi sinh sự sống nhờ tạng hiến của nữ du khách 19 tuổi người Anh.

Người bệnh ghép tạng hồi phục, xúc động nói lời cảm ơn gia đình cô gái 19 tuổi người Anh. Ảnh: BVCC.

Trước đó, O.S.W., cô gái 19 tuổi mang quốc tịch Anh, đã đến Việt Nam trong chuyến du lịch tuổi trẻ - một hành trình đáng lẽ chỉ có những trải nghiệm tươi đẹp. Nhưng tai nạn bất ngờ đã khiến cuộc đời cô dừng lại quá sớm. Dù các bác sĩ đã nỗ lực, bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm, những tổn thương quá nặng nề khiến cô không thể qua khỏi. Ngày 2/4, O.S.W. được chẩn đoán chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tuy nhiên, hành trình của cô gái trẻ tại Việt Nam đã không khép lại ở đó. Trong nỗi đau tận cùng, cha mẹ cô đã đưa ra một quyết định hiến tặng mô tạng của con gái để cứu sống những người bệnh Việt Nam đang cận kề ranh giới sinh tử.

Trong những lời chia sẻ nghẹn ngào, cha mẹ cô kể về con gái: một cô gái mạnh mẽ, thông minh và luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cô vừa tốt nghiệp trung học, chuẩn bị bước vào đại học trong mùa thu tới. Chuyến đi đến Việt Nam là phần thưởng cho tuổi trẻ rực rỡ ấy.

"Con bé đã có những khoảng thời gian tuyệt vời tại đất nước của các bạn", ba mẹ của O.S.W. nói. "Con luôn nói rằng con yêu nơi này và hạnh phúc biết bao. Và chúng tôi tin rằng, nếu có thể, con sẽ muốn trao sự sống của mình cho người khác".

Người cha nghẹn lại: "Chẳng có món quà nào vĩ đại hơn việc trao đi sự sống. Chúng tôi rất tự hào về con". Trong khi đó, người mẹ trong nước mắt vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Con sẽ vẫn sống theo một cách thật đẹp. Con sẽ có những gia đình mới ở đây, và vẫn luôn ở trong trái tim chúng tôi".

Nhắc về Hà Nội - nơi có nhịp sống khiến họ liên tưởng tới quê hương London - gia đình cho biết tìm thấy sự an ủi khi biết con gái sẽ mãi là một phần của nơi đây, theo một cách rất riêng.

Ngày 8/4, trước nghĩa cử cao đẹp đó, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư chia buồn và cảm tạ tới gia đình. Trong thư, Bộ trưởng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của cô gái trẻ, đồng thời nhấn mạnh quyết định hiến tạng của gia đình đã mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.