Cô gái người Anh qua đời, hiến tạng cứu 3 bệnh nhân Việt Nam

  • Thứ ba, 7/4/2026 09:56 (GMT+7)
Biến cố bất ngờ khi du lịch tại Việt Nam, cô gái Anh 19 tuổi qua đời, gia đình quyết định hiến tạng để cứu người.

Cô gái 19 tuổi người Anh chết não, hiến tạng cứu 3 người Việt Nam Trong giây phút tiễn biệt con, bố mẹ của cô gái O.S.W (19 tuổi, người Anh) không kìm được nước mắt. Bố mẹ ôm hôn đứa con lần cuối trước khi phải rời xa mãi mãi.

Ngày 7/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thông tin về một ca hiến tạng đặc biệt từ nữ du khách người Anh 19 tuổi, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng tại Việt Nam.

Cô gái trẻ O.S.W. (19 tuổi, quốc tịch Anh) không may gặp biến cố sức khỏe khi đang trong chuyến du lịch tại Việt Nam và phải nhập viện điều trị. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, tình trạng bệnh nhân không cải thiện. Sau nhiều lần hội chẩn, Hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân đã chết não.

Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình cô gái đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn là hiến tặng mô, tạng của con gái để cứu sống những người bệnh khác.

Vượt qua mọi rào cản về quốc tịch hay màu da, nghĩa cử ấy trở thành sợi dây kết nối sự sống giữa một người trẻ ra đi và những bệnh nhân đang chờ đợi phép màu.

"Chúng tôi tin rằng Việt Nam là mảnh đất con gái mình đã dành nhiều tình cảm. Có thể đóng góp một phần nhỏ bé sau khi con đã trải qua những ngày cuối đời tại đây là điều rất ý nghĩa", cha cô chia sẻ.

Người mẹ cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ và những người đã đồng hành, chăm sóc con gái bà trong những ngày cuối cùng. Bà cho biết, con gái mình đã có những khoảnh khắc trọn vẹn và đáng nhớ tại Việt Nam. "Đây là cách chúng tôi nói lời cảm ơn chân thành nhất", người mẹ xúc động nói.

Từ nguồn tạng hiến của nữ du khách, 3 bệnh nhân đã được ghép tạng thành công. Một hành trình khép lại trong mất mát, nhưng đã mở ra hy vọng sống mới cho những cuộc đời khác.

Nhận tin mắc ung thư ở tuổi 27, cô gái ám ảnh một điều

Phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm, cô gái 27 tuổi vẫn mất ngủ nhiều đêm vì ám ảnh vết sẹo sau mổ.

3 giờ trước

Thói quen đơn giản giúp cơ thể 'nhẹ bẫng' ngay khi thức dậy

Thói quen uống một ly nước ngay sau khi thức dậy là một trong những nghi thức đơn giản nhưng mang lại hiệu quả "thần kỳ" cho sức khỏe.

13 giờ trước

Lý do nam giới 'khỏe như vâm', sinh lý tốt nhưng tinh trùng yếu?

Nhiều đàn ông tự tin phong độ nhưng không ngờ tinh trùng yếu hoặc vắng mặt. Sự thật tại phòng khám nam khoa khiến không ít người "vỡ mộng" khi đi kiểm tra.

13 giờ trước

Phương Anh

    Đọc tiếp

    Mot bo phan rat ban cua tom nen bo khi an hinh anh

    Một bộ phận rất bẩn của tôm nên bỏ khi ăn

    5 giờ trước 06:00 7/4/2026

    0

    Đường chỉ đen trên lưng tôm chính là đường tiêu hóa, chứa nhiều ký sinh trùng, cặn bẩn và chất độc hại. Vì vậy, việc loại bỏ bộ phận này là bước quan trọng để đảm bảo an toàn khi ăn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

