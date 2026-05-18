Nhiều thuốc tại một cửa hàng kinh doanh dược ở TP.HCM bị buộc tiêu hủy

Một công ty dược tại TP.HCM bị xử phạt vì bảo quản thuốc sai quy định, đồng thời buộc tiêu hủy nhiều lô thuốc.

Các lô thuốc Efferalgan 500 mg của Công ty TNHH Dược phẩm Tấn Huỳnh Phát bị buộc tiêu hủy vì bảo quản sai cách.

Mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Tấn Huỳnh Phát - Cửa hàng kinh doanh Chi nhánh Tô Hiến Thành (gian G15 Trung tâm thương mại Dược phẩm và Trang thiết bị y tế, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) do không thực hiện biện pháp cách ly hoặc biệt trữ đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ sở này bị xử phạt 35 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm gồm thuốc tránh thai Mercilon (số đăng ký VN-21679-19, số lô C121405, hạn dùng 30/9/2027), thuốc tránh thai Marvelon (số đăng ký VN-18815-15, số lô B119970, hạn dùng 9/9/2027) và thuốc giảm đau Efferalgan 500 mg (số đăng ký 300100011324, các số lô B8374, B9458, hạn dùng lần lượt 18/3/2028 và 23/6/2028).

Công ty TNHH Dược phẩm Tấn Huỳnh Phát - Cửa hàng kinh doanh Chi nhánh Tô Hiến Thành bị buộc tiêu hủy nhiều lô thuốc vì bảo quan sai quy định.

Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt Cửa hàng Dược liệu Luân Đức tại số 81 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TP.HCM do không lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo đúng thời gian quy định, đồng thời bán dược liệu đã qua sơ chế nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Cơ sở này bị xử phạt 4 triệu đồng.

Cùng đợt, ông Trần Thái Học, hiện cư trú tại số 220/11/2 Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM, bị xử phạt 35 triệu đồng do quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành đã hết hiệu lực. Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn buộc ông Học tháo gỡ, xóa các nội dung quảng cáo vi phạm hoặc thu hồi các sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo liên quan.

Đáng chú ý, trước đó vào giữa tháng 3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo về một loại thuốc tiêm dự phòng HIV có dấu hiệu giả mạo, đồng thời chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Đơn vị này cho biết đã tiếp nhận báo cáo từ Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam về việc phát hiện hành vi buôn bán, cung cấp thuốc tiêm mang nhãn Gilead Sciences Inc. nhưng chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Trong báo cáo này, người bị phản ánh có liên quan là ông Trần Thái Học.

Sản phẩm bị cảnh báo là thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 µg/1,5 mL (309 mg/mL), không có số đăng ký lưu hành. Theo thông tin trên nhãn, thuốc được cho là sản xuất tại Mỹ.

Theo phản ánh từ phía công ty, ông Trần Thái Học tự nhận đang làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH TH Healthcare. Người này bị cho là đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, trực tiếp bán thuốc và tiêm cho khách với giá 2,5 triệu đồng/mũi/6 tháng.

Hình ảnh bao bì sản phẩm do công ty cung cấp cho thấy chưa có thông tin về giấy phép lưu hành, đồng thời ghi rõ “sản phẩm chưa đăng ký lưu hành, chỉ lưu hành nội bộ”. Tuy nhiên, tra cứu trên hệ thống dịch vụ công của Cục Quản lý Dược cho thấy chưa có sản phẩm nào mang tên này hoặc do cơ sở sản xuất nêu trên được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.