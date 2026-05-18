Sở Y tế TP.HCM công bố loạt quyết định xử phạt

Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt nhiều bệnh viện, phòng khám, nha khoa và cá nhân vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo y tế.

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều công ty, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn. Nhiều cơ sở bị xử phạt do hoạt động khám chữa bệnh không phép, sử dụng người hành nghề chưa đăng ký, quảng cáo sai quy định hoặc vi phạm trong kinh doanh dược.

Hoạt động khám chữa bệnh không phép, hành nghề không đăng ký

Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Việt Nhật tại địa chỉ 372-374 Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài) bị xử phạt 118 triệu đồng do hàng loạt sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

Các hành vi vi phạm gồm hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh không được phép; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sai quy định.

Ngoài bị phạt tiền, cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng; một cá nhân liên quan bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn một tháng. Đồng thời, cơ sở bị buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo có nội dung không đúng quy định.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 344A-346 Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài) bị xử phạt do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Tổng số tiền xử phạt là 90 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Cũng tại cơ sở này, ông Lê Hoàng Hậu bị xử phạt 35 triệu đồng vì khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Bà Lý Nguyên Huyền Trân cũng bị xử phạt 35 triệu đồng với hành vi tương tự.

Công ty Cổ phần Thương mại y tế Minh Ngọc - Tân Phước tại địa chỉ 57 Lê Đại Hành (phường Minh Phụng) bị xử phạt 16 triệu đồng với các lỗi gồm hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định.

Bên cạnh đó, địa điểm kinh doanh số 03 - Công ty TNHH Parkway tại địa chỉ 710 Lũy Bán Bích (phường Tân Phú) bị xử phạt 12 triệu đồng. Cơ sở này vi phạm do người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn tại địa chỉ 171/3 Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận) bị xử phạt do người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền xử phạt là 8 triệu đồng.

Trong nhóm cá nhân, bà Lê Thị Huyền tại địa chỉ 89 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, TP.HCM là người bị xử phạt cao nhất với số tiền 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của bà Lê Thị Huyền tại địa chỉ trên bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Ông Nguyễn Phương Nguyên tại địa chỉ 12-14 Tân Khai (phường Minh Phụng) bị xử phạt 45 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ông Nguyễn Phương Nguyên cũng bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Ngoài ra, các cá nhân khác gồm ông Trần Đức Tiệp, địa chỉ đường Nguyễn Văn Thành, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Huy tại thửa đất số 270, 555 Tờ bản đồ 36 khu phố Lồ Ồ (phường Tây Nam) bị xử phạt từ 1 đến 4 triệu đồng do hành nghề không đúng thời gian đăng ký, lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Vi phạm quảng cáo y tế

Cũng trong đợt này, Sở Y tế TP.HCM xử phạt Hộ kinh doanh Mỹ viện Thảo Xinh tại địa chỉ 149 Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì) do quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở này bị xử phạt 35 triệu đồng và buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn bị phạt 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cá nhân Trần Thái Học, nơi ở hiện tại tại số 220/11/2 Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, bị xử phạt 35 triệu đồng do quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực. Người này đồng thời bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo.

Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn tại số 781/C9 Lê Hồng Phong (phường Hòa Hưng), Phòng khám chuyên khoa Da liễu W+ trực thuộc Công ty TNHH Wang International Clinic có địa chỉ tầng G, 1 và 2, số 6A Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa) cùng bị phạt 4 triệu đồng do không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Hộ kinh doanh Phòng khám y khoa Minh Ngọc tại địa chỉ 12 Tân Khai (phường Minh Phụng) và Hộ kinh doanh Phòng khám Nội và thăm dò đường tiêu hóa Tân Khai tại địa chỉ 12 Tân Khai (phường Minh Phụng) cùng bị phạt 8 triệu đồng do sai phạm về biển hiệu; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định.