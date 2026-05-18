Một kiểu dùng máy lạnh gây hại sức khỏe

Nhiều người liên tục hắt hơi, khó thở khi ở phòng máy lạnh nhưng không biết nguyên nhân có thể đến từ điều hòa bẩn chứa nấm mốc, mạt bụi.

Không chỉ làm mát, điều hòa bẩn còn có thể trở thành nguồn phát tán nấm mốc, mạt bụi. Ảnh: Freepik.

Cứ bước vào phòng điều hòa là hắt hơi liên tục, đỏ mũi, tối đến lại khò khè, khó thở, nhiều người cho rằng mình bị 'trúng gió". Song theo chuyên gia, đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang phản ứng với các dị nguyên tồn tại trong không khí.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, môi trường phòng kín, ẩm và ít lưu thông không khí là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và mạt bụi nhà phát triển mạnh, đặc biệt trong các hệ thống điều hòa không được vệ sinh định kỳ.

"Bẫy" mang tên phòng máy lạnh

Trong những ngày nắng nóng, nhiều người có xu hướng ở lâu trong phòng điều hòa với nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trường, nếu thiết bị không được bảo trì đúng cách, điều hòa có thể trở thành nguồn phát tán dị nguyên nguy hiểm.

"Máy điều hòa không được vệ sinh, bảo trì định kỳ giống như một chiếc máy thổi bào tử nấm mốc trực tiếp vào mũi và phổi người sử dụng", bác sĩ Trường cảnh báo.

Không chỉ làm mát không khí, điều hòa bẩn còn có thể phát tán bụi mịn chứa mạt bụi nhà và vi nấm - những tác nhân dễ kích hoạt phản ứng dị ứng ở người có cơ địa nhạy cảm.

Theo vị chuyên gia, dị ứng do nấm mốc và mạt bụi nhà thường diễn tiến âm thầm nên nhiều người chủ quan hoặc nhầm lẫn với cảm cúm thông thường.

Một số biểu hiện cần lưu ý gồm:

Mắt ngứa, đỏ, cộm dù không thiếu ngủ hay làm việc quá lâu trước màn hình;

Hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi khi bật điều hòa nhưng giảm rõ khi ra ngoài trời;

Da nổi mẩn ngứa, mề đay dù không tiếp xúc thực phẩm, thuốc hay mỹ phẩm lạ;

Ho khan, khò khè hoặc cảm giác khó thở kéo dài trong môi trường phòng kín.

Phòng kín, điều hòa bẩn và không khí ít lưu thông có thể khiến nhiều người xuất hiện triệu chứng dị ứng hô hấp ngay giữa mùa nắng nóng. Ảnh: Shutterstock.

"Nếu các triệu chứng xuất hiện lặp đi lặp lại trong phòng điều hòa, rất có thể cơ thể đang phản ứng với dị nguyên trong không khí", TS.BS Nguyễn Hữu Trường cho biết.

Cách bảo vệ đường hô hấp trong mùa nắng nóng

Từ kinh nghiệm điều trị thực tế, bác sĩ Trường khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để hạn chế nguy cơ dị ứng và bệnh lý hô hấp.

Trong đó, việc vệ sinh điều hòa định kỳ là rất quan trọng. Người dân không nên đợi đến khi màng lọc bám đầy bụi mới làm sạch, bởi bụi bẩn và nấm mốc có thể tích tụ, phát tán liên tục trong không khí.

Ngoài ra, người dân nên hạn chế ở trong phòng kín quá lâu, đồng thời mở cửa sổ vào cuối ngày hoặc cuối tuần để tăng lưu thông không khí, đón ánh nắng tự nhiên.

Khi lau dọn nhà cửa, chuyên gia khuyến khích sử dụng khăn ẩm thay vì phủi bụi bằng khăn khô hoặc chổi lông, nhằm tránh làm bụi và vi nấm phát tán trong không khí.

TS.BS Nguyễn Hữu Trường cũng nhấn mạnh người dân không nên chủ quan với các biểu hiện dị ứng kéo dài. Nếu tình trạng hắt hơi, ngứa mũi, khò khè hay nổi mẩn tái diễn nhiều lần, người bệnh nên đi khám sớm tại cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh bệnh tiến triển mạn tính, gây khó khăn cho việc điều trị về sau.