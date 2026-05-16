Phát hiện ung thư từ sự thay đổi bất thường ở mặt

Người phụ nữ gần 60 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư sau nhiều năm chủ quan với nốt ruồi nhỏ trên mặt.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ phải mang một khuôn mặt khiếm khuyết suốt phần đời còn lại...", đó là lời chia sẻ của nữ bệnh nhân gần 60 tuổi khi lần đầu tới khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Ít ai ngờ nốt ruồi nhỏ xuất hiện nhiều năm trước trên mặt bà lại là dấu hiệu của ung thư biểu mô tế bào đáy (Basal Cell Carcinoma - BCC) - loại ung thư da phổ biến nhất hiện nay.

Kết quả sinh thiết cho thấy khối u đã xâm lấn sâu, phá hủy gần như toàn bộ chân cánh mũi phải, lan tới niêm mạc và sụn vùng mũi.

Nỗi ám ảnh khuyết hổng khuôn mặt

TS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết nguyên tắc điều trị ung thư da là phải phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u cùng vùng ranh giới an toàn.

Tuy nhiên, cánh mũi là vị trí trung tâm, quyết định sự hài hòa của khuôn mặt. Việc loại bỏ khối u đồng nghĩa để lại khuyết hổng lớn, làm mất đường cong tự nhiên của mũi.

Hình ảnh ung thư tế bào đáy cánh mũi phải. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ, bên cạnh nỗi sợ ung thư, nhiều bệnh nhân còn suy sụp vì lo khuôn mặt biến dạng, mặc cảm với ánh nhìn của người xung quanh. Không ít người chần chừ điều trị chỉ vì sợ mất thẩm mỹ.

Trường hợp nữ bệnh nhân nói trên được đánh giá đặc biệt phức tạp do khối ung thư đã thâm nhiễm sâu vào niêm mạc, sụn cánh mũi và phá hủy hoàn toàn chân cánh mũi phải. Thách thức không chỉ nằm ở việc cắt bỏ sạch tế bào ung thư mà còn ở bài toán tái tạo lại cấu trúc cánh mũi, vừa đảm bảo chức năng hô hấp vừa duy trì tính thẩm mỹ tự nhiên.

Theo thống kê được các bác sĩ chia sẻ, mỗi năm Australia và Mỹ ghi nhận hơn 4 triệu ca ung thư biểu mô tế bào đáy. Tại Việt Nam, riêng Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận khoảng 400-500 bệnh nhân đến khám và điều trị căn bệnh này mỗi năm, tăng đáng kể so với giai đoạn trước chỉ khoảng 200-300 ca.

Hơn 95% bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn nhờ phẫu thuật Mohs - phương pháp giúp kiểm soát việc loại bỏ tối đa tế bào ung thư, giảm nguy cơ tái phát xuống mức thấp nhất.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng đã áp dụng kỹ thuật tạo hình bằng vạt da tại chỗ (local flap), sử dụng mô da vùng rãnh mũi má để tái tạo cánh mũi sau khi loại bỏ hoàn toàn khối u bằng phẫu thuật Mohs.

Kết quả sau phẫu thuật cánh mũi phải. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ đo đạc, thiết kế và xoay phần mô da khỏe mạnh từ vùng lân cận để tái tạo cánh mũi. Phương pháp này có nhiều ưu điểm như màu sắc và cấu trúc da đồng nhất vì sử dụng chính vùng da kế cận, giúp cánh mũi mới hài hòa với tổng thể khuôn mặt.

Ngoài ra, kỹ thuật còn đảm bảo chức năng hô hấp, tránh tình trạng xẹp hoặc co rút sụn cánh mũi sau mổ. Đường khâu cũng được giấu khéo léo theo các nếp gấp tự nhiên như rãnh mũi má, hạn chế lộ sẹo.

Đừng chủ quan với những tổn thương nhỏ trên da mặt

TS Quang khuyến cáo nhiều trường hợp ung thư da khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ như nốt ruồi thay đổi màu sắc, vết loét lâu lành, sẩn tăng sắc tố hoặc vùng da chảy máu kéo dài.

Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giúp hạn chế khuyết hổng lớn trên khuôn mặt.

Theo vị chuyên gia, ung thư da vùng mặt không đồng nghĩa với việc đánh mất ngoại hình hay chất lượng cuộc sống. Với sự phát triển của phẫu thuật tạo hình hiện đại, nhiều trường hợp tưởng chừng không thể phục hồi vẫn có thể tái tạo cả chức năng lẫn thẩm mỹ.

Bác sĩ Quang cũng khuyến cáo người dân không nên trì hoãn thăm khám nếu xuất hiện tổn thương tăng sắc tố hoặc khối u vùng mặt có xu hướng lớn dần theo thời gian.