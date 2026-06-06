Tưởng chỉ là biểu hiện mệt mỏi hoặc viêm nhiễm thông thường, người đàn ông ở TP.HCM không ngờ tình trạng tiểu ra máu đỏ tươi lại là dấu hiệu của ung thư thận.

Ê-kíp cắt bỏ một quả thận cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Trãi, bệnh nhân H. nhập viện cấp cứu trong tình trạng bí tiểu cấp, đau đớn dữ dội do nhiều cục máu đông làm tắc nghẽn đường tiểu. Trước đó, ông đã xuất hiện triệu chứng tiểu ra máu đỏ tươi nhưng chủ quan cho rằng đây chỉ là dấu hiệu viêm nhiễm hoặc cơ thể suy nhược.

Kết quả chụp CT bụng có tiêm thuốc cản quang cho thấy bệnh nhân có khối u kích thước khoảng 48x46x42 mm nằm ở cực dưới mặt trước thận phải. Khối u bắt thuốc mạnh, mang đặc điểm điển hình của carcinoma tế bào thận (RCC) - một dạng ung thư thận ác tính.

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp phức tạp bởi ngoài khối u thận, bệnh nhân còn mắc tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Nếu phải cắt bỏ toàn bộ thận phải, quả thận còn lại sẽ phải hoạt động với áp lực lớn hơn, làm tăng nguy cơ suy thận mạn trong tương lai.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa để kiểm soát đường huyết và huyết áp, ê-kíp khoa Ngoại Tiết niệu quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt khối u, bảo tồn phần thận lành.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Lương Vũ cho biết thách thức lớn nhất của ca mổ là khối u đã phát triển gần 5 cm và nằm sát bể thận, đây là khu vực tập trung nhiều mạch máu lớn nuôi dưỡng cơ quan này.

"Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình bóc tách cũng có thể gây xuất huyết ồ ạt, buộc ê-kíp phải chuyển sang mổ mở và cắt bỏ toàn bộ quả thận để cứu sống bệnh nhân", bác sĩ Vũ nói.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ. Qua các đường trocar nhỏ trên thành bụng, các phẫu thuật viên tiến hành bóc tách tỉ mỉ, bộc lộ bó mạch thận và tạm thời kẹp mạch máu để cắt bỏ khối u.

Theo ê-kíp điều trị, thời gian thiếu máu nóng của thận được kiểm soát trong khoảng 30 phút. Sau khi khối u được lấy trọn vẹn và nhu mô thận được khâu phục hồi, dòng máu được tái lập. Phần thận còn lại nhanh chóng hồng hào trở lại, tưới máu tốt và không xuất hiện tình trạng chảy máu.

Nhờ áp dụng kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, lượng máu mất trong mổ được hạn chế. Bệnh nhân phục hồi nhanh, giảm đau đáng kể so với phương pháp mổ mở, có thể vận động sớm và được rút các ống dẫn lưu sau vài ngày.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là carcinoma tế bào thận loại tế bào sáng. Do được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm, toàn bộ tổn thương ung thư đã được loại bỏ triệt để. Bệnh nhân không cần hóa trị hay xạ trị, chỉ cần tái khám định kỳ để theo dõi.

Sau một tuần điều trị, ông H. được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Các chỉ số chức năng thận gần như tương đương người bình thường và không suy giảm so với trước phẫu thuật.

Từ trường hợp này, bác sĩ Vũ cảnh báo ung thư thận thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn đầu. Tiểu ra máu, đặc biệt là tiểu máu kéo dài hoặc xuất hiện máu cục, là dấu hiệu bất thường người dân không nên chủ quan bỏ qua.

Việc khám sức khỏe định kỳ, siêu âm ổ bụng và kiểm tra chuyên khoa khi có triệu chứng bất thường giúp phát hiện sớm bệnh, tăng cơ hội điều trị khỏi và bảo tồn chức năng thận.