4 dấu hiệu âm thầm cảnh báo sớm ung thư tuyến tụy

So với nhiều bộ phận khác như tim, gan, lá lách, phổi hay thận, tuyến tụy là cơ quan khá "âm thầm", đến mức nhiều người còn không biết nó nằm ở đâu trong cơ thể.

Ung thư tuyến tụy diễn tiến âm thầm nên thường phát hiện ở giai đoạn muộn. Ảnh: Freepik.

Tuyến tụy là cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa. Thông thường, tuyến tụy thường hoạt động âm thầm, hầu như không gây chú ý. Tuy nhiên, khi xảy ra tổn thương, hậu quả thường rất nghiêm trọng. Không ít người chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, thậm chí là ung thư, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Ung thư tuyến tụy được mệnh danh là "vua của các loại ung thư" do mức độ ác tính cao, cơ hội sống sót thấp. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, theo Tencent News.

4 triệu chứng sau ăn cảnh báo ung thư tụy

Tuyến tụy nằm phía sau dạ dày, kích thước không lớn nhưng đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như tiết enzyme tiêu hóa và sản xuất insulin - hormone giúp điều hòa đường huyết.

Khi tế bào tụy bị ung thư hóa, việc điều trị thường rất khó khăn. Đáng lo ngại là các triệu chứng giai đoạn đầu thường không rõ ràng. Nhiều thống kê cho thấy hơn 60% bệnh nhân từng bị chẩn đoán nhầm thành các bệnh lý tiêu hóa như viêm dạ dày, viêm túi mật hoặc sỏi mật.

Dưới đây là 4 dấu hiệu sau ăn cần đặc biệt lưu ý:

Đau bụng kéo dài sau khi ăn

Một trong những triệu chứng điển hình nhưng dễ bị bỏ qua của ung thư tuyến tụy là đau bụng hoặc đầy bụng kéo dài sau bữa ăn. Cơn đau thường tập trung ở vùng thượng vị hoặc vùng bụng trên bên trái, có thể lan ra sau lưng và vùng thắt lưng. Khi bệnh tiến triển, người bệnh còn có thể xuất hiện cảm giác đau khi ấn vào vùng bụng tương ứng.

Rối loạn nhu động ruột, xuất hiện phân mỡ

Nếu nhận thấy phân có cảm giác nhờn dầu, nổi trên mặt nước hoặc có lớp dầu loang trên bề mặt, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể không còn phân giải chất béo hiệu quả. Tình trạng này xảy ra khi chức năng tụy bị suy giảm, khiến enzyme tiêu hóa không được tiết đủ để hấp thu chất béo.

Ngoài rối loạn tiêu hóa, người mắc ung thư tụy còn có thể sụt cân nhanh chóng do cơ thể hấp thu dinh dưỡng kém.

Buồn nôn khi ăn đồ nhiều dầu mỡ

Do tụy tham gia trực tiếp vào quá trình tiêu hóa chất béo và protein, các tổn thương tại cơ quan này thường kéo theo hàng loạt triệu chứng đường tiêu hóa như chán ăn, táo bón hoặc tiêu chảy. Đặc biệt, khi chức năng tiêu hóa chất béo suy giảm, người bệnh có thể cảm thấy buồn nôn hoặc khó chịu rõ rệt mỗi khi ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Những người vốn mắc bệnh dạ dày mạn tính càng cần chú ý nếu các triệu chứng này xuất hiện hoặc trở nên nghiêm trọng hơn.

Vàng da

Phần lớn bệnh nhân ung thư đầu tụy có thể xuất hiện vàng da. Biểu hiện điển hình là da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng. Một số trường hợp còn kèm theo ngứa da. Nếu xuất hiện vàng da đồng thời với một hoặc nhiều triệu chứng kể trên, người bệnh nên sớm đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Tuy nhiên, vàng da không chỉ liên quan đến ung thư tụy mà còn có thể xuất hiện ở nhiều bệnh lý khác như bệnh gan, bệnh đường mật hoặc một số bệnh về máu. Vì vậy, đây luôn là dấu hiệu cần được thăm khám y khoa.

Một trong những triệu chứng điển hình nhưng dễ bị bỏ qua của ung thư tuyến tụy là đau bụng hoặc đầy bụng kéo dài sau bữa ăn. Ảnh: Baidu Health.

Người mắc tiểu đường cần đặc biệt cảnh giác

Nhiều người cho rằng tiểu đường và ung thư tụy là hai bệnh hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy giữa chúng tồn tại mối liên hệ đáng chú ý.

Người mắc tiểu đường có nguy cơ bị ung thư tụy cao gấp khoảng 2 lần so với người bình thường. Trong số các bệnh nhân ung thư tụy, hơn 30% đồng thời mắc bệnh tiểu đường.

Tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tiểu đường có thể là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ ung thư tụy. Khi cơ thể kháng insulin, tuyến tụy phải hoạt động mạnh hơn để tiết nhiều insulin hơn. Nồng độ insulin cao kéo dài có thể tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển.

Bên cạnh đó, đường huyết tăng cao cũng có thể cung cấp nguồn năng lượng thuận lợi cho tế bào ung thư. Đồng thời, bệnh tiểu đường còn làm suy giảm chức năng miễn dịch, khiến cơ thể khó kiểm soát sự phát triển bất thường của tế bào.

Làm thế nào để phòng ngừa ung thư tụy?

Các chuyên gia khuyến cáo một số biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tụy:

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh và trái cây, hạn chế thực phẩm nhiều chất béo, đường và muối.

Kiểm soát cân nặng và đường huyết ở mức hợp lý. Béo phì là yếu tố nguy cơ quan trọng của cả tiểu đường và ung thư tụy.

Không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia. Uống rượu kéo dài có thể gây viêm tụy mạn tính, trong khi hút thuốc là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư tụy.

Ung thư tụy là căn bệnh nguy hiểm nhưng không phải ai cũng mắc phải. Việc duy trì lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ và chú ý đến các dấu hiệu bất thường của cơ thể vẫn là cách hiệu quả nhất để phát hiện bệnh sớm và nâng cao cơ hội điều trị thành công.