Bác sĩ sốc khi gắp ra viên sỏi gần nửa kg trong cơ thể bệnh nhân

Nhiều năm âm thầm chịu đựng các triệu chứng tiểu buốt, tiểu khó, bệnh nhân 86 tuổi nhập viện và được bác sĩ phát hiện khối sỏi bàng quang nặng tới 420 g.

Viên sỏi nặng gần nửa kg trong bàng quang người đàn ông. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội), kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh khiến ê-kíp điều trị bất ngờ khi phát hiện trong bàng quang của cụ ông 86 tuổi là một khối sỏi kích thước rất lớn, gần như chiếm trọn lòng bàng quang. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, bí tiểu hoàn toàn sau thời gian dài xuất hiện các triệu chứng tiểu buốt, tiểu khó và tiểu ngập ngừng.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy sỏi. Ca mổ diễn ra thuận lợi, ê-kíp lấy thành công một viên sỏi lớn cùng hai viên sỏi nhỏ với tổng trọng lượng lên tới 420 g, tương đương gần nửa kg.

Bác sĩ Lực cho hay khối sỏi này không thể hình thành chỉ trong thời gian ngắn, mà đã phát triển âm thầm suốt nhiều năm. Trong quá trình đó, người bệnh có thể đã nhiều lần xuất hiện các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó nhưng vẫn cố chịu đựng, không đi khám. Chỉ đến khi khối sỏi phát triển quá lớn, gây bí tiểu hoàn toàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, bệnh nhân mới được người thân đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ Lực cho hay đây là tình trạng không hiếm gặp ở người cao tuổi. Nhiều người có tâm lý ngại đi khám vì sợ làm phiền con cháu hoặc lo tốn kém chi phí, khiến bệnh âm thầm tiến triển trong nhiều năm trước khi được phát hiện.

Bác sĩ Lực khuyến cáo sỏi đường tiết niệu, bao gồm sỏi thận và sỏi bàng quang, thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn đầu. Nếu được phát hiện sớm, người bệnh có thể điều trị bằng các phương pháp ít xâm lấn, hạn chế đau đớn và giảm nguy cơ biến chứng.

Ngược lại, khi sỏi phát triển quá lớn, người bệnh có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng như nhiễm trùng đường tiết niệu, tổn thương bàng quang, suy giảm chức năng thận, thậm chí phải phẫu thuật lớn. Với người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền, việc điều trị ở giai đoạn muộn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.

Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó, tiểu ngắt quãng hoặc đau vùng hạ vị. Việc thăm khám ngay khi có triệu chứng và khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm sỏi đường tiết niệu, từ đó điều trị hiệu quả và tránh các biến chứng nguy hiểm.

Đặc biệt, con cháu nên quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, ông bà, chủ động đưa người thân lớn tuổi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhiều người cao tuổi thường âm thầm chịu đựng bệnh tật thay vì chia sẻ với gia đình, khiến bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn nặng, làm tăng nguy cơ biến chứng và gây khó khăn cho việc điều trị.