Một dấu hiệu kéo dài không khỏi, đi khám ra đái tháo đường

Người đàn ông 60 tuổi nhập viện vì mụn mủ lan khắp bụng và lưng. Qua thăm khám, bác sĩ bất ngờ phát hiện bệnh nhân mắc đái tháo đường kèm rối loạn chuyển hóa.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh; BVCC.

Các bác sĩ khoa Nội Tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ), vừa điều trị cho ông C. (60 tuổi) nhập viện trong tình trạng trên cơ thể xuất hiện nhiều mụn nước. Chỉ sau thời gian ngắn, các tổn thương nhanh chóng chuyển thành mụn mủ màu trắng đục, tập trung nhiều ở vùng bụng và lưng.

Các nốt mụn gây ngứa dữ dội, một số bị vỡ, khiến người bệnh khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Theo người bệnh, khoảng một tuần trước khi nhập viện, ông tự mua thuốc bôi để điều trị tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, các tổn thương tiếp tục lan rộng nên ông đến cơ sở y tế thăm khám.

Qua khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da mủ. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm máu cho thấy người bệnh có đường huyết tăng cao, rối loạn mỡ máu và men gan tăng.

Từ các kết quả này, bác sĩ xác định ông C. mắc đái tháo đường kèm rối loạn chuyển hóa nhưng trước đó chưa được phát hiện. Theo các bác sĩ, đây cũng là nguyên nhân khiến các bệnh nhiễm trùng ngoài da ở bệnh nhân diễn tiến kéo dài, chậm hồi phục.

Người bệnh được điều trị bằng kháng sinh để kiểm soát nhiễm khuẩn da, đồng thời kiểm soát đường huyết, điều chỉnh rối loạn mỡ máu, hỗ trợ chức năng gan và chăm sóc các tổn thương da theo phác đồ của Bộ Y tế.

Sau 7 ngày điều trị, các tổn thương da khô dần, tình trạng viêm được kiểm soát, sức khỏe ổn định và bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Trước khi ra viện, bệnh nhân được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, theo dõi đường huyết và sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường lâu dài nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng.

Theo các bác sĩ khoa Nội Tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, đái tháo đường là bệnh mạn tính diễn biến âm thầm. Khi đường huyết tăng kéo dài, sức đề kháng của cơ thể suy giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, khiến người bệnh dễ mắc các bệnh nhiễm trùng da, vết thương lâu lành, thậm chí có thể diễn tiến thành nhiễm trùng nặng nếu không được điều trị kịp thời.

Điều đáng lo ngại là nhiều người chỉ phát hiện mắc đái tháo đường khi các biến chứng đã xuất hiện, như tổn thương da, tim mạch, thận, mắt hoặc thần kinh. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra đường huyết và mỡ máu có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với người trên 40 tuổi, người thừa cân, béo phì hoặc có tiền sử gia đình mắc đái tháo đường.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi xuất hiện các tổn thương da kéo dài, nổi nhiều mụn mủ, nhọt tái phát nhiều lần, vết thương chậm lành hoặc có các dấu hiệu như khát nước nhiều, tiểu nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân, người dân không nên tự ý điều trị tại nhà.

Thay vào đó, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm đái tháo đường giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm về lâu dài.