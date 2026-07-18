Loại nước trong vắt nhưng đầy vi khuẩn, nhiều người vẫn vô tư uống

Nước suối, nước thác nhìn trong vắt chưa chắc an toàn. Bác sĩ cảnh báo chỉ một ngụm nước chưa xử lý cũng có thể gây nhiễm khuẩn, tiêu chảy, mất nước.

Các nguồn nước tự nhiên có vẻ trong vắt, nhưng có thể chứa các chất gây ô nhiễm và mầm bệnh mà mắt thường không thể nhìn thấy. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều người khi đi leo núi, cắm trại thường cho rằng nước suối hay nước thác trong vắt là sạch và có thể uống trực tiếp. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu Hoàng Hiên (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo đây là quan niệm rất nguy hiểm, bởi những nguồn nước tưởng như tinh khiết này có thể chứa nhiều mầm bệnh mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Chỉ một ngụm nước chưa qua xử lý cũng có thể khiến bạn nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, gây tiêu chảy, nôn ói, thậm chí mất nước nghiêm trọng.

Chia sẻ trên tờ China Times, bác sĩ Hoàng Hiên phân tích các nguồn nước tự nhiên như nước thác, nước suối hay nước khe đều nên được xem là nguồn nước chưa qua xử lý, không nên uống trực tiếp dù nhìn rất trong. Nước trong chỉ cho thấy lượng bùn đất, rong rêu hoặc các hạt lơ lửng ít hơn, chứ hoàn toàn không chứng minh nước sạch hay không có vi sinh vật gây bệnh.

Nguồn nước ngoài tự nhiên có thể đã chảy qua khu vực có động vật hoang dã, chuột hoặc gia súc sinh sống, khiến phân và nước tiểu lẫn vào dòng nước. Ngoài ra, nước còn có nguy cơ bị ô nhiễm từ:

Nước thải của khu cắm trại hoặc khu dân cư ở thượng nguồn

Đất nông nghiệp và hệ thống thoát nước

Xác động, thực vật đang phân hủy

Đất đá, bùn và chất bẩn bị nước mưa lớn cuốn xuống khe suối

Bác sĩ Hoàng Hiên cho biết các nguồn nước ngoài tự nhiên có thể chứa vi khuẩn E. coli, Salmonella, Campylobacter, ký sinh trùng Giardia (trùng roi Giardia), Cryptosporidium và nhiều loại virus. Những tác nhân này dễ gây tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng, tuy nhiên triệu chứng không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay sau khi nhiễm. Mỗi loại mầm bệnh cũng có biểu hiện khác nhau. Cụ thể:

Nhiễm Salmonella đôi khi có thể gây tiêu chảy kèm máu

Nhiễm ký sinh trùng Giardia thường gây tiêu chảy tái diễn, đầy hơi, phân có mùi hôi hoặc nhiều dầu mỡ, buồn nôn, mệt mỏi và sụt cân. Các triệu chứng có thể kéo dài trong nhiều tuần nếu không được điều trị

Nhiễm Cryptosporidium thường gây tiêu chảy nhiều nước, đau quặn bụng, buồn nôn, nôn và sốt nhẹ.

Đây là những bệnh lây truyền qua đường nước khá phổ biến khi uống phải nguồn nước tự nhiên chưa được xử lý an toàn.

Bác sĩ Hoàng Hiên nhấn mạnh nếu sau khi uống nước từ nguồn tự nhiên xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, tiêu chảy ra máu, nôn ói liên tục, đau bụng dữ dội, tiêu chảy kéo dài trên 2-3 ngày, mất nước rõ rệt hoặc lượng nước tiểu giảm, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, những trường hợp có nguy cơ diễn tiến nặng gồm trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người bị suy giảm miễn dịch cũng nên được thăm khám ngay khi có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh sau khi sử dụng nguồn nước ngoài tự nhiên.