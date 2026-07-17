Cho trẻ ăn gì để khỏe nhanh sau khi ốm?

Sau khi dùng kháng sinh hoặc trải qua một đợt ốm, hệ vi sinh đường ruột của trẻ có thể bị mất cân bằng, khiến trẻ biếng ăn, rối loạn tiêu hóa và suy giảm miễn dịch.

Sau mỗi đợt ốm hoặc điều trị bằng kháng sinh, nhiều trẻ đã hết sốt, hết viêm nhưng vẫn gặp tình trạng chán ăn, đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón. Theo chuyên gia dinh dưỡng trẻ em Sanchita Daswani (Ấn Độ), đây có thể là dấu hiệu cho thấy hệ vi sinh đường ruột của trẻ chưa hồi phục hoàn toàn.

Việc chăm sóc đúng cách trong giai đoạn này không chỉ giúp trẻ sớm lấy lại sức khỏe mà còn góp phần củng cố hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh trong tương lai. Cha mẹ có thể giúp trẻ tái thiết hệ vi sinh đường ruột thông qua những bước đơn giản dưới đây, theo Times of India.

Cho hệ tiêu hóa có thời gian nghỉ ngơi

Trong khoảng 1-3 ngày đầu sau khi kết thúc điều trị, nên ưu tiên các món ăn mềm, dễ tiêu như cháo, cơm nhừ, chuối nghiền hoặc súp. Đây là thời điểm niêm mạc ruột vẫn còn nhạy cảm nên việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất xơ hoặc nhiều dầu mỡ có thể khiến đường ruột hoạt động quá tải.

Song song đó, cần đảm bảo trẻ uống đủ nước. Ngoài nước lọc, nước hầm xương và nước dừa cũng là những lựa chọn giúp bổ sung điện giải, hỗ trợ phục hồi niêm mạc đường ruột.

Bổ sung lợi khuẩn đúng cách

Men vi sinh (probiotics) có thể giúp khôi phục sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Khi lựa chọn sản phẩm, cha mẹ nên ưu tiên loại có chứa ít nhất 5 tỷ CFU và các chủng lợi khuẩn đã được nghiên cứu như Lactobacillus rhamnosus hoặc Saccharomyces boulardii, vốn được chứng minh có khả năng giảm nguy cơ tiêu chảy liên quan đến kháng sinh.

Nếu trẻ vẫn đang uống kháng sinh, nên cho dùng men vi sinh cách thời điểm uống thuốc khoảng 2 giờ để tránh kháng sinh tiêu diệt các lợi khuẩn vừa được bổ sung.

Đối với trẻ còn bú mẹ, tiếp tục cho bú đầy đủ vì sữa mẹ chứa nhiều thành phần có lợi giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường miễn dịch.

Việc chăm sóc đúng cách sau khi trẻ khỏi ốm không chỉ giúp trẻ sớm lấy lại sức khỏe mà còn góp phần củng cố hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh trong tương lai. Ảnh: Shutterstock.

Nuôi dưỡng lợi khuẩn bằng thực phẩm phù hợp

Bổ sung lợi khuẩn thôi chưa đủ, điều quan trọng là phải "nuôi" chúng phát triển. Các thực phẩm giàu prebiotic - nguồn thức ăn của lợi khuẩn - gồm yến mạch, chuối, táo hấp, nấm, hành và tỏi với lượng phù hợp. Ngoài ra, cơm, khoai tây hoặc mì đã nấu chín rồi để nguội sẽ tạo ra tinh bột kháng, dạng chất xơ đặc biệt rất có lợi cho hệ vi sinh đường ruột.

Bên cạnh đó, chất béo lành mạnh từ dầu ô liu nguyên chất, dầu dừa hoặc bơ động vật cũng góp phần nuôi dưỡng các tế bào niêm mạc ruột và giảm viêm.

Khi trẻ đã hồi phục hoàn toàn, cha mẹ nên xây dựng thực đơn đa dạng với nhiều loại rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu khác nhau để hệ vi sinh trở nên phong phú, khỏe mạnh hơn.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và nhiều đường

Trong khoảng 1-2 tuần sau khi khỏi bệnh, nên hạn chế cho trẻ ăn bánh kẹo, nước ngọt, đồ ăn nhanh và các thực phẩm chế biến sẵn. Lượng đường cao có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển, làm chậm quá trình phục hồi đường ruột.