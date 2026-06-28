Một vật dụng trong bếp là 'ổ chứa vi khuẩn', nên thay mới thường xuyên

Miếng rửa bát là môi trường thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn sinh sôi. Nếu xuất hiện mùi hôi hoặc nấm mốc, bạn nên thay ngay.

Miếng rửa bát dễ trở thành ổ tích tụ vi khuẩn nếu không được thay mới thường xuyên. Ảnh: Magnific.

Miếng rửa bát là vật dụng được sử dụng hàng ngày trong hầu hết căn bếp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đây cũng là một trong những nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất. Việc sử dụng quá lâu hoặc vệ sinh không đúng cách có thể khiến miếng rửa bát trở thành nguồn phát tán mầm bệnh sang bát đĩa, dụng cụ nấu ăn và thực phẩm.

Theo Viện Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường (IERE) thuộc Đại học North Florida (Mỹ), sở dĩ miếng rửa bát dễ tích tụ vi khuẩn là bởi cấu trúc xốp với vô số lỗ nhỏ li ti, tạo điều kiện để vi sinh vật bám dính và sinh sôi. Sau mỗi lần rửa, miếng rửa bát thường giữ lại độ ẩm cùng các mảnh vụn thức ăn, tạo nên môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Độ ẩm, nhiệt độ cùng các mảnh vụn thức ăn còn sót lại sau mỗi lần rửa tạo điều kiện lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi trên miếng rửa bát. Cấu trúc xốp với vô số lỗ nhỏ cũng giúp vi sinh vật bám dính, hình thành các màng sinh học (biofilm) - lớp màng bảo vệ khiến chúng khó bị loại bỏ hoàn toàn bằng các biện pháp vệ sinh thông thường.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện miếng rửa bát có thể chứa các vi khuẩn như Escherichia coli (E. coli), Salmonella, Staphylococcus aureus cùng nhiều vi sinh vật khác. Nếu những tác nhân này lây từ miếng rửa bát sang bát đĩa, dao, thớt hoặc thực phẩm ăn ngay, nguy cơ ngộ độc thực phẩm và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa có thể tăng lên, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu.

Nguy cơ lây nhiễm chéo càng lớn khi miếng rửa bát được sử dụng nhiều lần trong ngày hoặc dùng để làm sạch các dụng cụ vừa tiếp xúc với thịt, cá, hải sản và trứng sống. Trong điều kiện luôn ẩm ướt, vi khuẩn có thể tiếp tục sinh sôi và phát tán sang các bề mặt khác trong căn bếp nếu miếng rửa bát không được thay mới hoặc vệ sinh đúng cách.

Dù việc khử khuẩn định kỳ bằng dung dịch thuốc tẩy có thể làm giảm đáng kể số lượng vi khuẩn, các chuyên gia cho biết những phương pháp này không thể tiêu diệt hoàn toàn các vi sinh vật ẩn sâu trong cấu trúc xốp của miếng rửa bát. Vì vậy, thay mới định kỳ vẫn là cách hiệu quả nhất để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Theo khuyến cáo của IERE, người dùng nên thay miếng rửa bát ít nhất một lần mỗi tuần. Tuy nhiên, nếu miếng rửa bát xuất hiện mùi hôi khó chịu, có nấm mốc, đổi màu hoặc bắt đầu rách, biến dạng, cần thay ngay mà không nên tiếp tục sử dụng, ngay cả khi chưa đến thời điểm thay định kỳ.