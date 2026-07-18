Đánh răng chăm chỉ vẫn hôi miệng, đây có thể là lý do

Hôi miệng kéo dài dù chăm đánh răng có thể không phải do răng miệng mà bắt nguồn từ sỏi amidan. Bệnh còn có thể gây cảm giác vướng họng, đau vai gáy và đau khớp.

Bệnh nhân bị sỏi amidan không chỉ dễ bị hôi miệng mà còn có thể bị đau ở nhiều bộ phận trên cơ thể, chẳng hạn như đau ngực, đau cổ và đau vai. Ảnh: China Times.

Đánh răng kỹ nhưng hơi thở vẫn có mùi khó chịu? Bác sĩ Lý Yến Đình, chuyên gia tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung Sơn (Đài Loan, Trung Quốc), cảnh báo nguyên nhân có thể đến từ sỏi amidan.

Chia sẻ với China Times, bác sĩ Lý Yến Đình cho biết các bác sĩ Nhật Bản đã sử dụng chụp cắt lớp vi tính (CT) siêu độ phân giải để khảo sát người khỏe mạnh và phát hiện tỷ lệ hiện mắc sỏi amidan gần 40%, có nghĩa là cứ 10 người thì có 4 trường hợp bị ảnh hưởng.

Sỏi amidan không chỉ hình thành do vệ sinh răng miệng kém mà còn liên quan đến nhiều yếu tố như hút thuốc lá, viêm họng tái phát nhiều lần hoặc quá trình lão hóa. Nhiều người cho rằng những mảng cặn mềm màu vàng bám trên amidan chỉ gây hôi miệng, nhưng trên thực tế, tình trạng này còn có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu ở các bộ phận khác trên cơ thể.

Triệu chứng tại chỗ

Theo bác sĩ Lý Yến Đình, ở giai đoạn đầu, sỏi amidan thường gây ra các triệu chứng tại chỗ như hôi miệng kéo dài, cảm giác vướng hoặc có dị vật trong cổ họng. Một số người còn bị căng cứng, đau nhức vùng vai gáy bất thường, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Triệu chứng toàn thân

Ngoài các triệu chứng tại vùng họng, sỏi amidan còn có thể đi kèm một số biểu hiện toàn thân được cho là liên quan đến phản ứng miễn dịch. Người bệnh có thể xuất hiện tình trạng đau nhói vùng ngực, đau mỏi thắt lưng bất thường, sưng khớp, thậm chí các ngón tay bị cứng và yếu khi vừa thức dậy vào buổi sáng.

Để giúp người dân nhận biết nguy cơ, bác sĩ Lý Yến Đình đã xây dựng bảng câu hỏi đánh giá hội chứng sỏi amidan trực tuyến gồm 10 nội dung, tập trung vào việc người tham gia có đang gặp các triệu chứng thường liên quan đến sỏi amidan hay không, bao gồm:

Hôi miệng kéo dài

Cảm giác vướng hoặc khó chịu ở họng

Thường xuyên viêm họng hoặc đau họng

Đau, căng cứng vùng vai gáy

Đau tức ngực không rõ nguyên nhân

Đau mỏi thắt lưng

Đau hoặc sưng các khớp

Cứng khớp, cứng các ngón tay khi mới thức dậy

Đau tai hoặc đau lan lên tai

Ù tai, đau đầu, chóng mặt hoặc các triệu chứng tương tự liên quan đến tình trạng viêm mạn tính

Người có nhiều biểu hiện kể trên được khuyến cáo nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để những viên sỏi amidan "ẩn mình" tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.