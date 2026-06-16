Nguyên nhân của hơn 80% trường hợp hôi miệng

Nhiều người cho rằng hôi miệng bắt nguồn từ dạ dày, nhưng thực tế phần lớn trường hợp lại xuất phát ở khoang miệng.

Hôi miệng là vấn đề khiến không ít người cảm thấy mất tự tin trong giao tiếp. Ảnh: Freepik.

Hôi miệng là một trong những vấn đề khiến không ít người cảm thấy ngại ngùng trong cuộc sống hàng ngày. Có người chỉ dám đứng xa khi trò chuyện, có người ngại gặp gỡ đối tác hoặc tham gia các buổi hẹn hò vì lo lắng hơi thở của mình có mùi khó chịu.

Thực tế, tình trạng này rất phổ biến, cứ 5 người thì có ít nhất 1 người bị hôi miệng. Điều đáng nói là phần lớn người bị hôi miệng lại không hề nhận ra hơi thở của mình có mùi.

Vậy nguyên nhân thực sự của hôi miệng là gì? Có phải do dạ dày hay không? Dưới đây là những giải đáp về tình trạng này, theo Tencent News.

Thủ phạm chính không phải là dạ dày

Nhiều người thường cho rằng hôi miệng là do dạ dày, nhưng trên thực tế dạ dày không phải là "thủ phạm" chính. Khoảng 80-90% trường hợp hôi miệng có nguyên nhân từ chính khoang miệng. Những bệnh lý thường gặp bao gồm sâu răng, viêm lợi, viêm nha chu, loét miệng hoặc các chân răng, thân răng bị tổn thương còn sót lại.

Một số bệnh lý ở mũi, họng hoặc đường tiêu hóa như viêm mũi, viêm phế quản, trào ngược dạ dày thực quản... cũng có thể gây ra triệu chứng hôi miệng. Tuy nhiên, nhóm nguyên nhân ngoài khoang miệng này chỉ chiếm khoảng 4-10% tổng số trường hợp.

Mùi khó chịu của hơi thở chủ yếu bắt nguồn từ các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi. Những chất này được tạo ra khi một số vi khuẩn trong khoang miệng phân hủy protein.

Trong số các vi khuẩn gây hôi miệng, hai loài có liên quan mật thiết nhất là vi khuẩn Porphyromonas (vi khuẩn sinh sắc tố đen) và vi khuẩn Fusobacterium nucleatum (vi khuẩn hình thoi có nhân).

Những vi khuẩn này phát triển nhờ các nguồn dinh dưỡng có sẵn trong miệng như mảnh vụn thức ăn còn sót lại, tế bào biểu mô bong tróc tự nhiên, máu và dịch tiết từ vùng viêm nha chu. Nói cách khác, đây chính là "thức ăn" nuôi dưỡng các vi khuẩn tạo mùi.

Khi việc chăm sóc răng miệng không đầy đủ hoặc thức ăn thừa không được làm sạch kịp thời, vi khuẩn sẽ phân hủy các chất hữu cơ này và sinh ra khí có mùi hôi. Đặc biệt, nướu và mô nha chu bị viêm và lớp rêu lưỡi dày đều có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh vật trong khoang miệng, từ đó khiến tình trạng hôi miệng trở nên nghiêm trọng hơn.

Khoảng 80-90% trường hợp hôi miệng có nguyên nhân từ chính khoang miệng. Ảnh: Shutterstock.

Những nguyên nhân khác gây hôi miệng

Không chỉ bệnh lý răng miệng, nhiều thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cũng có thể góp phần khiến hơi thở trở nên khó chịu hơn.

Người có kẽ răng rộng hoặc răng mọc lệch thường dễ bị thức ăn mắc lại giữa các kẽ răng. Nếu không được làm sạch bằng chỉ nha khoa hoặc máy tăm nước, các mảnh vụn thức ăn sẽ bị vi khuẩn phân hủy, tạo ra các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi - nguyên nhân chính gây mùi hôi trong hơi thở.

Hút thuốc lá cũng là một yếu tố nguy cơ đáng chú ý. Khói thuốc không chỉ để lại mùi khó chịu trong khoang miệng mà còn làm giảm tiết nước bọt, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, thuốc lá còn làm tăng nguy cơ viêm lợi, viêm nha chu và các bệnh lý đường hô hấp - những nguyên nhân có liên quan đến hôi miệng.

Chế độ ăn quá nhiều thịt cũng có thể ảnh hưởng đến hơi thở. Khi cơ thể phải tiêu hóa lượng lớn protein, vi khuẩn trong đường ruột sẽ tham gia phân hủy phần protein dư thừa và sinh ra các hợp chất chứa lưu huỳnh. Một phần các chất này có thể theo hơi thở thoát ra ngoài, khiến mùi miệng trở nên nặng hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người nhận thấy hơi thở có mùi rõ hơn sau khi uống cà phê hoặc nước ngọt. Nguyên nhân là đường trong nước ngọt và một số thành phần trong cà phê có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đồng thời, các loại đồ uống này còn khiến khoang miệng tạm thời khô hơn do giảm tiết nước bọt, làm giảm khả năng tự làm sạch của miệng và khiến mùi hôi dễ xuất hiện.

Vì sao đánh răng đều đặn mà vẫn bị hôi miệng?

Nhiều người cho biết họ đánh răng đầy đủ mỗi ngày nhưng vẫn gặp tình trạng hơi thở có mùi.

Nguyên nhân gây hôi miệng rất đa dạng, vì vậy chỉ đánh răng thôi thường không thể làm sạch hoàn toàn mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Bàn chải thường khó tiếp cận các kẽ răng sâu hoặc vùng dưới nướu, nơi thức ăn và vi khuẩn dễ tích tụ.

Do đó, ngoài việc đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày, nên kết hợp sử dụng chỉ nha khoa, máy tăm nước, đặc biệt sau ăn, và vệ sinh lưỡi thường xuyên.

Đối với những người có lớp rêu lưỡi dày, việc sử dụng dụng cụ cạo lưỡi hoặc bàn chải điện có chức năng làm sạch lưỡi có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng hôi miệng.

Nếu đã vệ sinh răng miệng đúng cách nhưng hơi thở vẫn có mùi kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Bác sĩ nha khoa có thể kiểm tra các bệnh lý như sâu răng, viêm lợi hoặc viêm nha chu và chỉ định điều trị nếu cần.

Trong trường hợp đã loại trừ các nguyên nhân trong khoang miệng mà tình trạng vẫn tiếp diễn, người bệnh nên khám chuyên khoa tai mũi họng hoặc tiêu hóa để tìm các nguyên nhân tiềm ẩn khác như viêm xoang, viêm họng mạn tính hoặc trào ngược dạ dày thực quản.