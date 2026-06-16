Chuyên gia lên tiếng việc WiFi gây suy giảm trí nhớ

Thời gian gần đây, thông tin cho rằng WiFi gây suy giảm trí nhớ đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sóng Wifi không ảnh hưởng đến trí nhớ hay não bộ.

Theo Phó Giáo sư Trần Vãn, thuộc Học viện Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông, Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), đây là một quan điểm không có cơ sở khoa học. Ông khẳng định WiFi không ảnh hưởng đến trí nhớ hay não bộ, và mức bức xạ từ các thiết bị WiFi trong đời sống hàng ngày nằm trong ngưỡng an toàn.

Theo ông, mức độ ảnh hưởng của sóng điện từ phụ thuộc vào công suất phát. Trong khi đó, thiết bị WiFi thông dụng chỉ có công suất rất thấp, khoảng 0,03 đến 0,1 watt, nên không gây hại cho sức khỏe.

Ông cũng cho biết, chỉ khi tiếp xúc trong thời gian dài với nguồn bức xạ công suất cao (hàng chục watt) ở khoảng cách rất gần (5–10 cm), con người mới có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, chán ăn. Tuy nhiên, những biểu hiện này chỉ mang tính tạm thời và không gây tổn hại đến não bộ hay trí nhớ. Môi trường như vậy chủ yếu tồn tại trong các phòng thí nghiệm chuyên biệt, không phải trong đời sống hàng ngày.

Giải thích thêm về cơ chế ghi nhớ của con người, ông cho biết chức năng này phụ thuộc vào kết nối giữa các tế bào thần kinh và quá trình truyền dẫn chất dẫn truyền thần kinh. Dù sóng WiFi có thể xuyên qua hộp sọ, nhưng năng lượng quá thấp để gây ảnh hưởng đến các quá trình này, do đó không thể làm suy giảm trí nhớ hay nhận thức.

Đến nay, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh việc sử dụng WiFi có liên quan đến suy giảm trí nhớ. Trong khi các vấn đề về trí nhớ thường liên quan đến thói quen sinh hoạt như thức khuya, ít vận động hoặc chế độ dinh dưỡng không hợp lý.

Trước lo ngại về việc bức xạ từ WiFi và điện thoại cộng dồn gây hại sức khỏe, ông cho rằng những thiết bị này đều phát ra sóng điện từ cường độ rất thấp, mức năng lượng tác động đến cơ thể là không đáng kể.

Ông cũng lưu ý, nguyên nhân khiến những tin đồn tương tự lan rộng là do sự nhầm lẫn giữa bức xạ điện từ và bức xạ ion hóa. Các thiết bị như WiFi, điện thoại hay trạm phát sóng chỉ tạo ra bức xạ điện từ, tức loại có tác động rất thấp đến sức khỏe. Ngược lại, bức xạ ion hóa mới là yếu tố nguy hiểm, có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng như dị tật thai nhi hoặc suy giảm hệ miễn dịch.

Vì vậy, người dân nên cảnh giác với các nguồn có thể phát ra bức xạ ion hóa như thiết bị công nghiệp thất lạc hoặc các loại đá, khoáng vật không rõ nguồn gốc, thay vì lo lắng về WiFi trong sinh hoạt hàng ngày.