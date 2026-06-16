Hà Nội tung ưu đãi chưa từng có để hút bác sĩ

Từ 1/7, Hà Nội triển khai loạt chính sách mới nhằm nâng cấp hệ thống cấp cứu 115, thu hút nhân lực chất lượng cao và củng cố y tế cơ sở.

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết phát triển y tế với nhiều chính sách đột phá như hỗ trợ bác sĩ tới 20 triệu đồng/tháng và ưu đãi lớn cho y tế cơ sở. Ảnh: Việt Linh.

Chiều 15/6, tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thành phố.

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa các cơ chế đặc thù về y tế theo Luật Thủ đô 2026, tạo nền tảng cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trong giai đoạn mới.

Hỗ trợ tới 20 triệu đồng/tháng cho nhân viên y tế luân phiên

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của nghị quyết là định hướng phát triển mạnh hệ thống cấp cứu ngoại viện theo mô hình thống nhất, đa tầng và hiện đại.

Theo đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội sẽ đóng vai trò hạt nhân điều phối toàn bộ hoạt động cấp cứu ngoại viện trên địa bàn. Hệ thống được kết nối với mạng lưới các bệnh viện công lập thuộc Bộ Y tế, các bộ ngành, trường đại học, Sở Y tế Hà Nội, các bệnh viện ngoài công lập và trạm y tế xã, phường.

Đại biểu bỏ phiếu đối với nội dung dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Q.Thái.

Các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm thành lập tổ cấp cứu ngoại viện, tham gia trực cấp cứu và sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có điều động từ Trung tâm Cấp cứu 115.

Mục tiêu của chính sách là tận dụng tối đa nguồn lực y tế hiện có, xây dựng mạng lưới phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời ứng dụng hạ tầng công nghệ số để nâng cao hiệu quả điều phối và cứu chữa người bệnh.

Đáng chú ý, ngân sách thành phố sẽ chi trả kinh phí cấp cứu ngoại viện theo hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ. Mức thanh toán được thực hiện theo nghị quyết hiện hành của HĐND thành phố về giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh.

Bên cạnh phát triển hệ thống cấp cứu, Hà Nội cũng dành nguồn lực đáng kể để nâng cao chất lượng nhân lực y tế.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên y tế được cử đi luân phiên có thời hạn từ một tháng trở lên. Khoản hỗ trợ này được áp dụng ngoài các chế độ hiện hành của Trung ương.

Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Mức hỗ trợ được phân theo trình độ chuyên môn. Trong đó, giáo sư và phó giáo sư được hỗ trợ 20 triệu đồng/tháng; tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa II nhận 17 triệu đồng/tháng.

Bác sĩ nội trú, thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa I được hỗ trợ 12 triệu đồng/tháng; bác sĩ được hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng.

Đối với điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên y tế có trình độ cử nhân, mức hỗ trợ là 8 triệu đồng/tháng; trình độ cao đẳng được hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng.

Theo HĐND TP Hà Nội, chính sách này nhằm tăng cường nguồn nhân lực chuyên môn cao cho tuyến dưới, góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng khám chữa bệnh giữa các tuyến.

Nghị quyết cũng cho phép các cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật với đội ngũ chuyên gia đầu ngành.

Các hoạt động được hỗ trợ gồm giảng dạy, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn theo từng vụ việc cụ thể.

Mức hỗ trợ cao nhất là 2 triệu đồng/buổi đối với giáo sư, phó giáo sư; 1,5 triệu đồng/buổi đối với tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa II.

Bác sĩ nội trú, thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa I được hỗ trợ 1 triệu đồng/buổi. Điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên y tế có trình độ đại học trở lên được hỗ trợ 500.000 đồng/buổi.

Thu hút bác sĩ về trạm y tế và Trung tâm Cấp cứu 115

Một điểm mới đáng chú ý khác là chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 và các trạm y tế xã, phường - những đơn vị vốn gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng nhân sự.

Theo nghị quyết, những người có trình độ bác sĩ trở lên được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại các đơn vị này sẽ được hưởng khoản hỗ trợ thu hút một lần sau tuyển dụng.

Trong đó, thạc sĩ, bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa cấp I trở lên thuộc nhóm ngành y học được hỗ trợ bằng 100 lần mức lương tối thiểu vùng I/người.

Đối với bác sĩ, mức hỗ trợ tương đương 50 lần mức lương tối thiểu vùng I/người.

Ngoài ra, toàn bộ viên chức và lao động hợp đồng có tên trong danh sách trả lương của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội còn được hưởng khoản hỗ trợ nghề nghiệp đặc thù 5 triệu đồng/tháng.

Bác sĩ về làm việc tại trạm y tế, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội sẽ được hưởng nhiều ưu đãi tài chính. Ảnh: Đinh Hà.

Theo đánh giá của thành phố, đây là chính sách ưu tiên dành cho lực lượng y tế tuyến đầu trong công tác cấp cứu ngoại viện và y tế cơ sở - những lĩnh vực có cường độ làm việc cao, áp lực lớn nhưng lâu nay khó thu hút nhân lực.

Người hưởng chính sách phải cam kết làm việc tối thiểu 5 năm

Để bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách và tránh tình trạng hưởng chính sách rồi chuyển công tác, nghị quyết quy định rõ trách nhiệm của người thụ hưởng.

Đối với cán bộ y tế được cử đi luân phiên, việc hưởng hỗ trợ phải gắn với nghĩa vụ hoàn thành đầy đủ thời gian luân phiên liên tục từ một tháng trở lên theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với những người được hưởng chính sách thu hút về Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế xã, phường, bắt buộc phải cam kết làm việc tối thiểu 5 năm tại đơn vị tuyển dụng.

Những trường hợp này đồng thời phải thực hiện các quy định tại Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của Thủ đô.

Nghị quyết gồm 8 điều, quy định cụ thể đối tượng áp dụng là các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, các bộ ngành, trường đại học, Sở Y tế Hà Nội; các bệnh viện ngoài công lập; cơ sở đào tạo y dược; trạm y tế xã, phường; đội ngũ nhân viên y tế và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nguyên tắc thực hiện được đặt ra là bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không chồng chéo chính sách và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Nghị quyết sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề thứ ba, HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô. Việc liên tiếp ban hành các cơ chế đặc thù trong lĩnh vực y tế cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc đầu tư cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm an sinh cho người dân trong những năm tới.