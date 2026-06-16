TP.HCM đã lập dữ liệu sức khỏe cho hơn 2,3 triệu người

Đến giữa tháng 6, ngành y tế TP.HCM đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2,3 triệu người dân lên nền tảng số, tạo nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân.

Nhân viên y tế lấy dữ liệu sức khỏe của người dân. Ảnh: Duy Hiệu.

Tính đến ngày 15/6, ngành y tế TP.HCM đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của 2.311.179 người dân lên Nền tảng Sức khỏe cộng đồng, tạo cơ sở quan trọng cho việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe toàn dân trên môi trường số.

Trong số này, 2.180.245 hồ sơ là dữ liệu khám sức khỏe học sinh năm học 2025-2026 và 130.934 hồ sơ của người dân được khám sức khỏe từ ngày 1/1 đến nay.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây là những dữ liệu nền tảng đầu tiên trong lộ trình xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Hệ thống sẽ giúp theo dõi sức khỏe liên tục theo vòng đời, hỗ trợ phát hiện sớm bệnh tật, tăng cường y tế dự phòng và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trong quá trình chuyển đổi số của ngành y tế.

Sở Y tế đang phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp trên ứng dụng Công dân số. Trước mắt, toàn bộ kết quả khám sức khỏe định kỳ sẽ được cập nhật vào hệ thống nhằm hình thành dữ liệu sức khỏe ban đầu cho mỗi người dân.

Dự kiến đến cuối năm 2026, khi kho dữ liệu ngành y tế chính thức đi vào vận hành, hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được kết nối, liên thông với hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh. Việc này giúp hình thành bức tranh toàn diện về tình trạng sức khỏe của mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời.

Ngành y tế cho rằng việc xây dựng và liên thông dữ liệu không chỉ giúp người dân thuận tiện theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe mà còn tạo nền tảng để các cơ sở y tế khai thác, cập nhật dữ liệu liên tục, phục vụ chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao hiệu quả điều trị và quản trị ngành dựa trên dữ liệu.

Về chương trình khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương đã đạt số lượng người dân được khám cao. Dẫn đầu là xã An Nhơn Tây với 9.419 người, tiếp đến là xã Bà Điểm (7.653 người), phường Tân Tạo (3.548 người), xã Hiệp Phước (2.633 người), xã Thạnh An (2.452 người), xã Tân Nhựt (2.447 người), phường Tăng Nhơn Phú (2.333 người), xã Hưng Long (2.283 người) và xã Bắc Tân Uyên (2.189 người).

Theo Sở Y tế, kết quả này cho thấy sự chủ động của chính quyền địa phương trong việc triển khai chương trình. Nhiều nơi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động lực lượng tại chỗ rà soát danh sách đối tượng, tăng cường truyền thông, vận động người dân tham gia khám sức khỏe, đồng thời phối hợp với các trạm y tế, trung tâm y tế và bệnh viện phụ trách địa bàn để tổ chức khám hiệu quả.

Tuy nhiên, Sở Y tế cũng ghi nhận một số địa phương đã tổ chức khám sức khỏe cho người dân nhưng chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống. Qua đối chiếu, số lượng người dân đã được khám tại một số nơi thực tế cao hơn số liệu đang ghi nhận trên phần mềm quản lý.

Theo cơ quan này, việc chậm cập nhật dữ liệu không chỉ ảnh hưởng đến công tác theo dõi tiến độ chương trình mà còn làm chậm quá trình xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Sở Y tế đề nghị UBND các phường, xã và đặc khu khẩn trương rà soát, đối chiếu số liệu thực tế với dữ liệu trên hệ thống; cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời kết quả khám sức khỏe.

Đồng thời, các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện danh sách đối tượng, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân tham gia khám sức khỏe và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.