Máu chuyển màu trắng đục do uống trà sữa thay nước lọc

Thói quen uống trà sữa thay nước lọc khiến người phụ nữ 39 tuổi bị viêm tụy cấp nặng, mỡ máu tăng đến mức máu chuyển màu trắng đục.

Huyết tương trắng đục như sữa của người phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Nhân dân số 2 quận Long Cương.

Người phụ nữ 39 tuổi ở Thâm Quyến (Trung Quốc) phải nhập viện vì viêm tụy cấp nặng sau thời gian dài uống trà sữa thường xuyên. Trong khoảng nửa tháng trước khi phát bệnh, người này uống tới 3-4 ly trà sữa mỗi ngày, gần như từ bỏ hoàn toàn nước lọc.

Theo Jimu News, ban đầu, bệnh nhân xuất hiện cơn đau kéo dài vùng bụng trên. Chị cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên không đi khám. Tuy nhiên, đến hôm sau, cơn đau tăng dữ dội, kèm buồn nôn, chướng bụng và mệt mỏi toàn thân. Gia đình buộc phải đưa người bệnh đến Bệnh viện Nhân dân số 2 quận Long Cương (Thâm Quyến) cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ở mức báo động. Nồng độ cholesterol toàn phần cao gấp hơn 9 lần bình thường, trong khi triglyceride vượt ngưỡng cho phép tới 118 lần. Các chỉ số men tụy như amylase và lipase đều tăng mạnh, canxi máu giảm, đường huyết ngẫu nhiên gần 30 mmol/L và xét nghiệm nước tiểu dương tính với thể ceton.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc viêm tụy cấp nặng do tăng lipid máu, đồng thời bị tăng mỡ máu nghiêm trọng, nhiễm toan ceton do đái tháo đường và hạ canxi máu. Đây đều là những biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Trong quá trình điều trị, ê-kíp ghi nhận máu của bệnh nhân không còn màu đỏ như bình thường mà chuyển sang màu trắng đục, đặc quánh như sữa. Đây là tình trạng "máu nhiễm mỡ" (lactescent blood), xảy ra khi trong máu chứa lượng lớn hạt mỡ lơ lửng.

Do mức triglyceride quá cao và tình trạng viêm tụy tiến triển nhanh, các bác sĩ quyết định áp dụng phương pháp thay huyết tương. Đây là kỹ thuật giúp loại bỏ lượng mỡ máu, các chất gây viêm và độc tố dư thừa khỏi cơ thể, sau đó truyền lại huyết tương mới. Sau ba lần thay huyết tương, các chỉ số mỡ máu của bệnh nhân giảm đáng kể, cơn đau bụng được kiểm soát và đường huyết dần ổn định. Bệnh nhân sau đó được xuất viện.

Theo các bác sĩ, một ly trà sữa thông thường có thể chứa 30-60 g đường, tương đương hơn 10 viên đường. Trong khi đó, Hướng dẫn Dinh dưỡng cho người dân Trung Quốc khuyến nghị lượng đường bổ sung mỗi ngày nên dưới 25 g. Chỉ một ly trà sữa đã có thể vượt xa mức khuyến nghị này.

Không chỉ chứa nhiều đường, nhiều loại trà sữa còn được bổ sung kem béo, kem sữa, phô mai hoặc bột kem thực vật. Các thành phần này thường giàu chất béo bão hòa và axit béo chuyển hóa, có thể làm tăng triglyceride và rối loạn mỡ máu nếu sử dụng thường xuyên.

Chuyên gia cảnh báo tăng triglyceride là một trong những nguyên nhân quan trọng gây viêm tụy cấp. Nguy cơ bệnh bắt đầu tăng rõ rệt khi triglyceride lúc đói vượt 5,6 mmol/L và được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao khi trên 11,3 mmol/L. Riêng trường hợp của người phụ nữ trên, chỉ số này lên tới 201,55 mmol/L, cao gần 18 lần ngưỡng nguy cơ.

Bên cạnh viêm tụy cấp, tình trạng tăng triglyceride kéo dài còn liên quan đến gan nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch và đột quỵ. Đáng lo ngại, rối loạn mỡ máu thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài và chỉ được phát hiện khi người bệnh đi khám sức khỏe hoặc xuất hiện biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế các loại đồ uống chứa nhiều đường như trà sữa, nước ngọt và thức uống pha sẵn. Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn lành mạnh, giảm thực phẩm nhiều chất béo bão hòa, tăng cường rau xanh, trái cây và vận động thường xuyên. Những người thừa cân, béo phì, mắc đái tháo đường hoặc có tiền sử rối loạn mỡ máu nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường và điều trị kịp thời.