Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô gel tắm gội toàn thân

Sản phẩm Gel tắm gội toàn thân Oatrum, tuýp 150 ml không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, nên Bộ y tế định đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

Gel tắm gội Oatrum bị thu hồi toàn quốc. Ảnh: S.P.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố cùng hai doanh nghiệp liên quan về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Gel tắm gội toàn thân Oatrum, tuýp 150 ml. Quyết định này được đưa ra sau khi mẫu kiểm nghiệm của sản phẩm bị xác định không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cụ thể, lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố 563/25/CBMP-TN, số lô 10122025, ngày sản xuất 10/12/2025 và hạn sử dụng đến ngày 09/12/2028. Sản phẩm do Công ty TNHH dược Nhân Hưng, có địa chỉ tại 65 đường Lê Trung Nghĩa, phường Bảy Hiền, TP.HCM, chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Đơn vị trực tiếp sản xuất là Công ty TNHH dược phẩm Dakori, địa chỉ tại lô B133-B134-B135 đường số 8, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu lô sản phẩm này tại Quầy thuốc Minh Nhật, địa chỉ số 42 Trần Toại, xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, để kiểm tra chất lượng. Theo Phiếu kiểm nghiệm số 836/PKN ngày 13/7/2026 kèm báo cáo của Trung tâm, mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Đây cũng là lý do chính thức để Cục Quản lý Dược ban hành lệnh thu hồi khẩn cấp.

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Gel tắm gội toàn thân Oatrum, tuýp 150 ml vi phạm và trả lại cho cơ sở cung ứng. Đồng thời, cơ quan chức năng các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH dược Nhân Hưng và Công ty TNHH dược phẩm Dakori, Cục Quản lý Dược yêu cầu hai đơn vị này phải lập tức gửi thông báo thu hồi tới tất cả các nơi phân phối, sử dụng sản phẩm. Các doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận lại toàn bộ sản phẩm từ cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi, tiêu hủy lô hàng không đáp ứng quy định và gửi báo cáo kết quả về Cục trước ngày 20/8.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Tây Ninh trực tiếp giám sát Công ty TNHH dược Nhân Hưng cùng Công ty TNHH dược phẩm Dakori trong quá trình thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm này. Hai Sở Y tế cũng sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai đơn vị, xử phạt vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/9.