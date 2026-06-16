Rễ rau diếp cá đại bổ mọc tự nhiên, nhiều người nhổ bỏ vì không biết

Rau diếp cá (ngư tinh thảo) là cái tên quen thuộc trong mâm cơm của người Việt. Chúng ta thường có thói quen ăn lá, hái ngọn và bỏ rễ đi.

ít ai biết rằng rễ diếp cá cũng là một kho báu dinh dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Rễ diếp cá rất giàu các hợp chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Nhiều nghiên cứu còn chứng minh loại dược liệu này có khả năng kích thích hệ miễn dịch tự nhiên và thể hiện tiềm năng kháng ung thư rõ rệt nhờ ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính.

Kháng viêm, diệt khuẩn

Ngoài ra, các bằng chứng khoa học đã chứng minh rằng chiết xuất từ rễ diếp cá sở hữu các hợp chất có đặc tính kháng viêm, hoạt động thông qua cơ chế ức chế các cytokine gây viêm và các con đường truyền tín hiệu liên quan.

Rễ diếp cá rất giàu các hợp chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.

Cải thiện hệ hô hấp, giảm ho và viêm họng

Nhờ khả năng kháng khuẩn mạnh, nước rễ diếp cá giúp làm dịu cổ họng, long đờm và ức chế các loại vi khuẩn gây viêm phế quản, viêm họng. Trong các bài thuốc dân gian, rễ diếp cá thường được kết hợp với đường phèn để trị ho khan, ho có đờm cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Tốt cho tiêu hoá, hỗ trợ điều trị táo bón

Đây là một trong những công dụng nổi tiếng nhất của cây diếp cá, và phần rễ cũng không ngoại lệ. Chất quercetin và isoquercitrin trong rễ giúp làm bền thành mạch máu, giảm tình trạng sưng phồng và sa búi trĩ. Đồng thời, tính mát của dược liệu này giúp nhuận tràng, giảm chứng táo bón kinh niên cực kỳ hiệu quả.

Lợi tiểu, thanh nhiệt giải độc

Theo Đông y, rễ cây diếp cá có vị cay, hơi đắng, tính hơi lạnh, đi vào kinh phế, can và tỳ, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi thấp, lợi tiểu, hoạt huyết tiêu thũng, hành khí hóa ứ, thường được dùng trong điều trị các chứng nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiết niệu, các bệnh tiêu hóa, bệnh phụ khoa và các trường hợp mụn nhọt, viêm da.

Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe của rễ diếp cá, bạn có thể áp dụng các cách đơn giản sau:

Trà rễ diếp cá: Rễ diếp cá rửa sạch, phơi khô. Mỗi ngày dùng 10-15g hãm với nước sôi uống thay trà.

Sắc nước uống: Dùng rễ tươi sắc lấy nước uống hàng ngày để thanh nhiệt, giải độc khi bị mụn nhọt, rôm sảy.

Chế biến món ăn: Ở một số vùng, rễ diếp cá tươi được dùng như một loại rau trong các món nộm, gỏi hoặc muối chua.

Tuy mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và có hương vị lạ miệng, rễ diếp cá lại có tính hàn. Do đó, phụ nữ mang thai, người đang cho con bú, người có huyết áp thấp hoặc hệ tiêu hóa kém (dễ lạnh bụng, tiêu chảy) cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng.