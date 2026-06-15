Khát đến mấy cũng đừng uống nước mía kiểu này, cực hại cho sức khỏe

Nước mía không chỉ ngon, rẻ mà còn giàu vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể.

Nước mía có hàm lượng đường cực cao. Đây chính là môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn, nấm mốc phát triển sinh sôi.

Mùa hè nóng đến mấy, bạn cũng tuyệt đối không nên uống nước mía kiểu này để tránh rước họa vào thân.

Uống nước mía để qua đêm hoặc để quá lâu ngoài trời

Nước mía có hàm lượng đường cực cao. Đây chính là môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn, nấm mốc phát triển sinh sôi. Nhiều người có thói quen mua nước mía túi/ly lớn về tích trữ trong tủ lạnh để uống dần, hoặc uống không hết lại để quên ngoài môi trường.

Nước mía khi đã biến đổi chất, nhiễm khuẩn sẽ gây ra các triệu chứng ngộ độc cấp tính như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí là nhiễm trùng đường ruột nghiêm trọng.

Uống nước mía quá lạnh khi vừa đi nắng về

Khi vừa đi dưới trời nắng nóng 39 - 40 độ C về, cơ thể đang tiết nhiều mồ hôi, mạch máu giãn nở. Nếu bạn lập tức uống một ly nước mía chứa đầy đá lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột sẽ làm co thắt mạch máu vùng họng, dạ dày.

Hậu quả là bạn rất dễ bị viêm họng, khàn tiếng, viêm phế quản, hoặc bị đau bụng, co thắt dạ dày, gây rối loạn tiêu hóa.

Dùng nước mía để uống thuốc

Trong nước mía có hàm lượng canxi dồi dào và nhiều loại axit hữu cơ. Khi kết hợp với một số loại thuốc (đặc biệt là thuốc bổ sung sắt, thuốc kháng sinh hay thuốc tim mạch), nước mía có thể làm giảm tác dụng của thuốc, hoặc tạo ra các hợp chất kết tủa gây hại cho dạ dày và gan, thận.

Uống quá nhiều nước mía thay nước lọc

Vì nước mía ngọt và dễ uống nên nhiều người dùng nó để giải khát liên tục trong ngày. Bản chất nước mía chứa tới 70 - 80% là đường tự nhiên. Uống quá nhiều nước mía sẽ khiến lượng đường trong máu tăng vọt, tạo áp lực khủng khiếp lên tuyến tụy, dễ dẫn đến nguy cơ béo phì và tiểu đường type 2.

Uống quá nhiều nước mía có nguy cơ tiểu đường. Ảnh: India TV News.

Mỗi ngày chỉ nên uống tối đa 1 ly nước mía (khoảng 100 - 200ml) và không uống liên tục tất cả các ngày trong tuần.

Không thêm chất tạo ngọt vào nước mía

Nước mía vốn có vị ngọt tự nhiên, nên việc cho thêm đường, mật ong hay trái cây ngọt như xoài sẽ làm tăng đáng kể lượng đường và calo hấp thụ, dẫn đến nguy cơ tăng đường huyết nhanh chóng.

Chỉ nên uống nước mía nguyên chất hoặc kết hợp với bạc hà, chanh để vừa tạo hương vị tươi mát, vừa hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Những nguyên liệu này giúp làm mới vị giác mà không cần bổ sung đường.

Những người "đại kỵ" với nước mía

Người bị tiểu đường: Hàm lượng đường đơn trong nước mía hấp thu rất nhanh vào máu, gây nguy hiểm trực tiếp cho bệnh nhân tiểu đường.

Người có hệ tiêu hóa kém, bụng yếu: Nước mía có tính hàn (mát), nếu bạn đang bị đầy bụng, tiêu chảy hoặc có đường ruột nhạy cảm, uống nước mía sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Người đang muốn giảm cân: Ly nước mía tuy nhỏ nhưng cung cấp năng lượng rất lớn, dễ làm tích tụ mỡ thừa nếu bạn không vận động để tiêu hao.

Người đang dùng thuốc chống đông máu: Trong nước mía có chất policosanol giúp hạ cholesterol nhưng lại có thể làm giảm quá trình đông máu. Nếu kết hợp với thuốc chống đông, nó sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu nội tạng.