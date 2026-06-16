Muốn thận khỏe, bắt đầu buổi sáng bằng 6 loại nước này

Không chỉ nước lọc, nhiều loại đồ uống quen thuộc như cà phê, trà xanh rất thích hợp để bắt đầu ngày mới, giúp bổ sung nước, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và bảo vệ chức năng thận.

Thói quen ăn uống ngay sau khi thức dậy quyết định rất lớn đến tốc độ thải độc và hiệu suất làm việc của thận. Ảnh: Magnific.

Thận có nhiệm vụ lọc chất thải và lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Nếu muốn bắt đầu ngày mới bằng một thức uống có lợi cho thận, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ưu tiên những lựa chọn giúp duy trì đủ nước, ổn định đường huyết và hỗ trợ sức khỏe thận, theo Health.

Nước lọc

Nước là thức uống quan trọng nhất đối với hoạt động của thận. Uống đủ nước giúp nước tiểu loãng hơn, hỗ trợ thận đào thải chất thải hiệu quả và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Ngoài ra, nước không làm tăng đường huyết như các loại nước ngọt có đường - yếu tố liên quan đến bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch, hai nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận.

Nước chanh ấm

Nước chanh ấm là thức uống quen thuộc được nhiều người lựa chọn vào buổi sáng. Chanh cung cấp vitamin C và giúp bổ sung nước cho cơ thể sau một đêm dài, từ đó hỗ trợ quá trình đào thải các sản phẩm chuyển hóa.

Việc uống nước chanh ấm vào buổi sáng có thể làm tăng lượng nước tiểu, qua đó hỗ trợ thận trong quá trình lọc máu và loại bỏ các chất cặn bã hòa tan. Sự kết hợp giữa nước ấm và chanh vì vậy thường được xem là một cách hỗ trợ hoạt động chuyển hóa của thận trong sinh hoạt hàng ngày.

Sự kết hợp đơn giản giữa chanh và nước ấm có thể tạo thành đồ uống buổi sáng có lợi cho thận. Ảnh: Magnific.

Trà xanh

Trà xanh không đường là thức uống tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch, đồng thời cũng là lựa chọn tốt cho thận.

Trà xanh không đường vừa giúp bổ sung nước vừa chứa nhiều polyphenol - các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Đặc biệt, nhóm catechin trong trà xanh có thể giúp bảo vệ mạch máu, từ đó hỗ trợ cả tim và thận hoạt động khỏe mạnh hơn.

Mỗi cốc trà xanh chỉ chứa khoảng 29 mg caffeine, bằng chưa tới 1/3 lượng caffeine trong cà phê. Do đó, trà xanh phù hợp với những người muốn tỉnh táo vào buổi sáng nhưng nhạy cảm, không dung nạp tốt caffeine.

Sinh tố tự làm không đường

Sinh tố từ trái cây, rau củ và các loại hạt giàu chất xơ có thể gián tiếp bảo vệ thận. Chế độ ăn giàu chất xơ được chứng minh có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn thấp hơn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cholesterol và huyết áp. Các thực phẩm giàu chất xơ, bao gồm quả mọng, bơ, chà là, hạt chia và hạt lanh, cũng có thể hỗ trợ duy trì huyết áp và mức cholesterol khỏe mạnh.

Nếu bạn muốn bắt đầu buổi sáng với một ly sinh tố, hãy thử tự làm bằng các nguyên liệu tươi như trái cây, rau củ và hạt, thay vì mua loại đóng gói sẵn ở cửa hàng. Những loại sinh tố làm sẵn này có thể chứa nhiều đường bổ sung hoặc các thành phần đã qua chế biến kỹ.

Lựa chọn thức uống buổi sáng đúng không chỉ giúp bắt đầu ngày mới hiệu quả mà còn hỗ trợ chức năng thận hoạt động. Ảnh: Shutterstock.

Sữa đậu nành không đường

Bắt đầu ngày mới với sữa đậu nành không đường cũng có thể là một trong những cách để hỗ trợ sức khỏe thận.

Sữa đậu nành cung cấp nguồn protein thực vật chất lượng cao, giúp duy trì cân nặng hợp lý - yếu tố quan trọng trong phòng ngừa bệnh thận. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu protein thực vật có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tới 23%.

Tuy nhiên, người đã mắc bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên vì sữa đậu nành chứa kali và phốt pho, có thể không an toàn tùy thuộc vào chức năng thận hiện tại.

Kefir

Kefir là thức uống lên men từ sữa, giàu protein, canxi và lợi khuẩn probiotic. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hệ vi sinh đường ruột có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe thận. Việc bổ sung thực phẩm lên men như kefir có thể giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, từ đó giảm viêm và hỗ trợ chức năng thận.

Những loại đồ uống nên hạn chế

Chuyên gia cảnh báo việc thường xuyên uống nước ngọt, trà sữa, cà phê pha nhiều đường hoặc các loại đồ uống có đường khác có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Nguyên nhân là chúng góp phần gây béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp - những yếu tố làm suy giảm chức năng thận theo thời gian.