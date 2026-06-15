Thêm hai loại thuốc điều trị ung thư vào Việt Nam

Celltrion bắt đầu phân phối hai thuốc sinh học tương tự điều trị ung thư là Truxima và Vegzelma, trong bối cảnh thị trường dược phẩm Việt Nam tiếp tục tăng trưởng.

Celltrion đã có 4 sản phẩm lưu hành tại Việt Nam. Ảnh: Celltrion.

Công ty dược sinh học Hàn Quốc Celltrion vừa đưa thêm hai thuốc sinh học tương tự (biosimilar) điều trị ung thư vào thị trường Việt Nam, nâng tổng số sản phẩm của hãng đang lưu hành tại đây lên 4, Seoul Economic Daily đưa tin.

Theo Celltrion, từ ngày 9/6, Truxima (rituximab) và Vegzelma (bevacizumab) chính thức được phân phối tại Việt Nam sau khi được Bộ Y tế cấp phép lưu hành hồi tháng 3.

Truxima được sử dụng trong điều trị một số bệnh ung thư máu như u lympho không Hodgkin và bệnh bạch cầu lympho mạn tính. Trong khi đó, Vegzelma được chỉ định cho nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư đại trực tràng di căn, ung thư vú, ung thư phổi và một số ung thư phụ khoa.

Trước đó, doanh nghiệp dược phẩm Hàn Quốc này đã đưa Remsima (infliximab) điều trị bệnh tự miễn và Herzuma (trastuzumab) điều trị ung thư vú, ung thư dạ dày vào thị trường Việt Nam. Việc bổ sung thêm hai thuốc mới giúp danh mục sản phẩm của Celltrion tại Việt Nam tăng lên 4 loại.

Để mở rộng độ phủ của các sản phẩm mới, Celltrion cho biết sẽ tận dụng mạng lưới bệnh viện và kinh nghiệm đấu thầu được xây dựng trong quá trình phân phối Herzuma. Theo doanh nghiệp, sau khi ra mắt thuốc này, công ty đã trúng 25 gói thầu trastuzumab tại 48 bệnh viện trên cả nước.

Động thái mở rộng danh mục sản phẩm của Celltrion diễn ra trong bối cảnh thị trường dược phẩm Việt Nam tiếp tục tăng trưởng những năm gần đây.

Celltrion đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn trong chiến lược mở rộng tại các quốc gia dược phẩm mới nổi. Theo doanh nghiệp, quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam đạt khoảng 10.000 tỷ won (hơn 7 tỷ USD ) vào năm 2023 và duy trì tốc độ tăng trưởng trên 7% mỗi năm trong suốt thập kỷ qua.

Các số liệu từ cơ quan quản lý cũng cho thấy dư địa phát triển của ngành dược trong nước. Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam đã tăng từ khoảng 2,7 tỷ USD năm 2015 lên mức dự kiến 8 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng bình quân 6-8% mỗi năm.

Trong khi đó, Bộ Công Thương cho biết Việt Nam nhập khẩu gần 4,3 tỷ USD dược phẩm trong năm 2025. Mỹ là thị trường cung cấp lớn nhất với kim ngạch hơn 514 triệu USD , tiếp theo là Pháp, Đức, Italy và Ấn Độ. Đây đều là những nguồn cung quan trọng đối với các dòng thuốc biệt dược, thuốc phát minh và sản phẩm chuyên khoa.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu trong nước, ngành dược Việt Nam cũng đang mở rộng hoạt động xuất khẩu. Năm 2025, cả nước có 67 doanh nghiệp xuất khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc, đạt kim ngạch khoảng 312 triệu USD . Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 75% giá trị xuất khẩu, với thị trường tiêu thụ chủ yếu là châu Á, bên cạnh châu Âu và Nhật Bản.

"Việc ra mắt thêm các thuốc điều trị ung thư giúp chúng tôi có thêm dư địa để đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại Việt Nam. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại các thị trường mới nổi, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc đưa ra thị trường các sản phẩm có giá trị gia tăng cao", đại diện Celltrion cho biết.