Dấu hiệu của người có nhu cầu tình dục cao hơn bình thường

Nhiều nam giới có nhu cầu tình dục cao nhưng vẫn bình thường. Vấn đề chỉ đáng lo khi ham muốn vượt kiểm soát, gây ảnh hưởng công việc và các mối quan hệ.

Việc một người có nhu cầu cao hơn người khác không đồng nghĩa với bệnh lý. Ảnh: Holdinghopemft.

Nhiều nam giới có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn mức trung bình, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ đây là trạng thái sinh lý bình thường hay dấu hiệu của một vấn đề cần can thiệp.

Khi nào được coi là "nhu cầu cao"?

Bác sĩ Lê Quang Đạo, Trung tâm Hiếm muộn và Nam học công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết đàn ông có nhu cầu sinh lý cao là tình trạng nam giới có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn so với mặt bằng chung.

Điều này có thể biểu hiện qua một số dấu hiệu như tần suất quan hệ tình dục cao, thời gian quan hệ kéo dài, ham muốn thường trực hoặc dễ bị kích thích bởi các yếu tố liên quan đến tình dục. Một số trường hợp còn được nhận diện qua thói quen sinh hoạt, hành vi hoặc phong cách sống.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Đạo, việc một người có nhu cầu cao hơn người khác không đồng nghĩa với bệnh lý. Ham muốn tình dục vốn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nội tiết, tâm lý, sức khỏe tổng thể hay môi trường sống, nên rất khó đưa ra một “chuẩn chung” cho tất cả.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trà Anh Duy, chuyên khoa nam học, cũng nhận định trong phần lớn trường hợp, nhu cầu tình dục cao là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu sau, bạn có thể đang có nhu cầu tình dục cao hơn mức bình thường:

Suy nghĩ về tình dục chiếm ưu thế: Thường xuyên nghĩ đến tình dục, ngay cả khi đang làm việc hay học tập.

Thủ dâm khó kiểm soát: Lặp lại nhiều lần trong ngày hoặc tuần, khó kiềm chế.

Tìm kiếm kích thích liên tục: Thường xuyên xem, đọc hoặc tìm nội dung khiêu dâm một cách "bắt buộc".

Khó chịu khi không được thỏa mãn: Dễ bứt rứt, cáu gắt nếu nhu cầu không được đáp ứng.

Ảnh hưởng cuộc sống: Làm giảm tập trung, hiệu suất công việc, học tập và gây xáo trộn các mối quan hệ.

Theo vị chuyên gia, một trong những tình trạng thường được nhắc đến là rối loạn kiểm soát ham muốn tình dục. Nghiên cứu của Martin P. Kafka công bố năm 2010 trên The Journal of Sexual Medicine cho thấy người mắc rối loạn này có ham muốn quá mức, khó kiểm soát và dành nhiều thời gian cho các hoạt động tình dục, đến mức bỏ bê công việc, gia đình và trách nhiệm xã hội.

Nghiêm trọng hơn là tình trạng nghiện tình dục - khi người bệnh mất kiểm soát hành vi, tiếp tục lặp lại các hoạt động tình dục dù biết rõ hậu quả tiêu cực. Một số người trong nhóm này chia sẻ họ thường xuyên cảm thấy bức bối, mệt mỏi, đầu óc bị ám ảnh bởi suy nghĩ tình dục, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và các mối quan hệ.

Nhu cầu sinh lý cao có thể do nhiều yếu tố. Nhưng khi không kiểm soát được ham muốn và ảnh hưởng đời sống, đây có thể là dấu hiệu rối loạn cần can thiệp. Ảnh: Freepik.

Điểm khác biệt quan trọng là người có nhu cầu cao vẫn có khả năng kiểm soát hành vi, trong khi người mắc rối loạn hoặc nghiện tình dục thì không.

Khi nào nên đi khám?

Bác sĩ Duy khuyến cáo nam giới nên chủ động tìm đến bác sĩ chuyên khoa nam học hoặc tâm thần nếu cảm thấy lo lắng về nhu cầu tình dục của mình, hoặc khi ham muốn này bắt đầu gây ra những hệ lụy như ảnh hưởng đến công việc, gia đình, tài chính hay sức khỏe.

Việc thăm khám giúp xác định nguyên nhân cụ thể, từ yếu tố sinh lý, nội tiết đến tâm lý, qua đó đưa ra hướng can thiệp phù hợp, tránh để tình trạng kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo các bác sĩ, thay vì lo lắng hay mặc cảm, nam giới nên tiếp cận vấn đề một cách khoa học và chủ động điều chỉnh lối sống.

Trước hết, cần hiểu và chấp nhận bản thân. Nhu cầu tình dục là một phần tự nhiên của con người, không phải điều đáng xấu hổ, miễn là nó được kiểm soát và không gây ảnh hưởng tiêu cực.

Bên cạnh đó, nên chú trọng chất lượng thay vì số lượng trong đời sống tình dục. Việc duy trì sự hòa hợp với bạn tình quan trọng hơn việc gia tăng tần suất quan hệ.

Giao tiếp cởi mở với bạn đời cũng là yếu tố quan trọng. Việc chia sẻ nhu cầu, mong muốn sẽ giúp hai bên tìm được sự cân bằng phù hợp, tránh áp lực hoặc hiểu lầm.

Ngoài ra, xây dựng lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa ham muốn. Chế độ ăn uống khoa học, tập luyện thể thao đều đặn, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng có thể giúp ổn định nội tiết và cải thiện sức khỏe toàn diện.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nam giới nên tham gia các hoạt động giải trí tích cực như đọc sách, chơi thể thao hoặc theo đuổi sở thích cá nhân để giảm bớt sự tập trung quá mức vào tình dục. Đồng thời, hạn chế tiếp xúc với các nội dung khiêu dâm - yếu tố có thể kích thích và làm gia tăng ham muốn một cách thiếu kiểm soát.