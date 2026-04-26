Loại đồ uống tưởng giải nhiệt, lại gây suy gan

Tưởng giúp giải khát ngày hè, bia thực chất lại làm cơ thể mất nước nhiều hơn, đồng thời gia tăng nguy cơ tổn thương gan nếu sử dụng thường xuyên.

Thói quen uống bia để “hạ nhiệt” có thể phản tác dụng, khiến cơ thể mất nước và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về gan. Ảnh: Freepik.

Nhiều người vẫn giữ thói quen uống bia để “giải nhiệt” trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa II Đinh Trần Ngọc Mai, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết bia hoàn toàn không có tác dụng làm mát cơ thể như nhiều người lầm tưởng.

Gia tăng nguy cơ tổn thương gan

Bác sĩ Ngọc Mai lý giải khi thời tiết nóng khiến cơ thể mất nước, cơ chế sinh lý tự nhiên sẽ kích hoạt cảm giác khát để thúc đẩy việc bổ sung nước. Song, việc lựa chọn bia thực chất không là giải pháp cho nhu cầu này.

"Bia không giúp giải nhiệt, ngược lại còn gây lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhiều hơn. Dù có chứa nước, bia đi kèm với cồn và năng lượng rỗng, tức là năng lượng không mang giá trị dinh dưỡng thực sự", bác sĩ Mai nói.

Theo vị chuyên gia, một lon bia 350 ml với nồng độ cồn khoảng 5% có thể cung cấp gần 100 kcal, tương đương khoảng 1/2- 2/3 bát cơm. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này không đem lại lợi ích dinh dưỡng mà còn tạo thêm gánh nặng cho gan trong quá trình chuyển hóa cồn.

Việc lạm dụng bia trong thời gian dài, đặc biệt với tần suất cao, có thể dẫn đến hàng loạt hệ lụy sức khỏe, trong đó đáng lo ngại nhất là các bệnh lý về gan.

Theo bác sĩ Mai, rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan. Khi lượng cồn nạp vào vượt quá khả năng chuyển hóa, các tế bào gan sẽ bị tổn thương âm thầm theo thời gian. Quá trình này có thể tiến triển từ gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu đến xơ gan, thậm chí suy gan.

"Nhiều trường hợp phải đối mặt với suy gan nặng, thậm chí cần ghép gan nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời", bác sĩ khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, cảnh báo.

Khi lượng cồn nạp vào vượt quá khả năng chuyển hóa, các tế bào gan sẽ bị tổn thương âm thầm theo thời gian. Ảnh: Freepik.

Không chỉ vậy, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc vừa bổ sung nước vừa đưa cồn vào cơ thể khiến gan và hệ chuyển hóa phải hoạt động quá tải. Nếu không đào thải kịp, nguy cơ ngộ độc cồn cũng tăng lên đáng kể.

Uống bao nhiêu là đủ?

Một vấn đề đáng lo ngại là các dấu hiệu ban đầu của tình trạng gan bị quá tải do rượu bia thường rất mơ hồ và không đặc trưng. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, đầy bụng hoặc khó tiêu - những biểu hiện dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường.

Chỉ đến khi bệnh tiến triển nặng, các dấu hiệu rõ rệt hơn mới xuất hiện như vàng da, bụng to do cổ trướng… Tuy nhiên, lúc này, gan đã bị tổn thương đáng kể.

Để đánh giá chính xác tình trạng gan, người dân nên thực hiện các xét nghiệm chức năng gan như kiểm tra men gan, siêu âm hoặc đo độ đàn hồi gan. Đây là những phương pháp giúp phát hiện sớm tổn thương ngay cả khi chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng.

Bác sĩ Mai khuyến cáo nam giới không nên uống quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày. Việc vượt quá ngưỡng này đồng nghĩa với việc gan phải làm việc quá sức, kéo theo nguy cơ tổn thương tăng dần theo thời gian.

Trong những ngày nắng nóng, cách giải nhiệt hiệu quả nhất vẫn là uống đủ nước lọc, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ uống có cồn và nước ngọt nhiều đường.

"Những người có thói quen dùng bia, rượu để giải khát nên sớm điều chỉnh. Đồng thời, nếu đã sử dụng thường xuyên, cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý về gan", bác sĩ Mai khuyến nghị.