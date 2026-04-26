Đeo đồng hồ, để móng tay dài khi bán đồ ăn có thể bị phạt 4 triệu đồng

Bộ Y tế đề xuất tăng mạnh mức phạt vi phạm an toàn thực phẩm, có thể lên tới 200 triệu đồng, thậm chí gấp 7 lần giá trị hàng hóa nhằm siết chặt tình trạng thực phẩm bẩn.

Người dân địa phương thưởng thức ẩm thực đường phố tại TP.HCM. Ảnh: Lonely Planet.

Bộ Y tế vừa trình hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toànthực phẩm.

Tại tờ trình, cơ quan soạn thảo nhấn mạnh an toàn thực phẩm là lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, luôn được xã hội đặc biệt quan tâm. Thực tế thời gian qua cho thấy các hành vi vi phạm không chỉ gia tăng mà còn biến tướng với nhiều hình thức phức tạp hơn.

Dù công tác chỉ đạo và triển khai thi hành các quy định xử phạt đã được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc và đối tượng, đồng thời từng bước chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” phù hợp với phương thức quản lý hiện đại, song hiệu quả răn đe vẫn còn hạn chế.

Một trong những nguyên nhân chính là mức xử phạt còn thấp so với lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm. Nhiều sai phạm phổ biến vẫn tái diễn như không đảm bảo điều kiện an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; vi phạm quy định về tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm; sai phạm trong kiểm nghiệm, quảng cáo, ghi nhãn; kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc; sử dụng phụ gia ngoài danh mục hoặc vượt mức cho phép; sản xuất, kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng.

Đề xuất tăng phạt tới 200 triệu đồng

Dự thảo Nghị định mới gồm 40 điều, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều hành vi vi phạm, đồng thời tăng mức xử phạt tiền và hình thức xử phạt bổ sung, cũng như điều chỉnh thẩm quyền xử phạt để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025 và Nghị định 189/2025 quy định chi tiết về thẩm quyền xử phạt.

Theo dự thảo, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,5 đến 2 lần tùy theo tính chất và mức độ. Mức phạt tối đa trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được đề xuất là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, trừ một số trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đáng chú ý, với những vi phạm có giá trị hàng hóa lớn, nếu mức phạt theo khung vẫn thấp hơn 7 lần giá trị sản phẩm vi phạm (trong trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự), cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức phạt từ 5 đến 7 lần giá trị sản phẩm nhằm đảm bảo tính tương xứng.

Dự thảo cũng nêu rõ nhiều mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi có nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng. Trong đó, hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc bị tiêu hủy theo quy định để chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm, với giá trị sản phẩm từ 10 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng.

Mức phạt tương tự cũng được đề xuất áp dụng đối với hành vi sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật bị cấm; hoặc sử dụng các chất ngoài danh mục cho phép, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm, khi giá trị sản phẩm vi phạm đạt ngưỡng theo quy định.

Hàng loạt vi phạm an toàn thực phẩm bị đề xuất tăng mức xử phạt, cao nhất lên tới 200 triệu đồng. Ảnh: Duy Hiệu.

Đối với các vi phạm liên quan đến phụ gia thực phẩm, dự thảo đề xuất mức phạt từ 45 đến 60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia hoặc chất hỗ trợ chế biến không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trong khi đó, hành vi sử dụng hóa chất quá hạn hoặc không có thời hạn sử dụng có thể bị phạt từ 15 đến 30 triệu đồng.

Siết điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh

Ngoài các vi phạm về nguyên liệu và hóa chất, dự thảo cũng siết chặt các điều kiện đảm bảo an toàn trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Những cơ sở không đảm bảo khoảng cách với nguồn ô nhiễm, có cơ sở vật chất xuống cấp như tường, trần, nền nhà ẩm mốc, rạn nứt, hoặc không trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh, khử trùng theo quy định, có thể bị xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng.

Với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cửa hàng bán thực phẩm chín, dự thảo đưa ra nhiều mức phạt cụ thể. Phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đồng đối với hành vi sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; không cắt ngắn móng tay; đeo đồng hồ, vòng, lắc; ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Mức phạt cao hơn, 6-10 triệu đồng, áp dụng với các vi phạm như không có nhà vệ sinh, khu rửa tay; hệ thống cống rãnh ứ đọng; không bảo đảm thu gom, xử lý rác thải. Đặc biệt, nếu sử dụng nguồn nước không đạt quy chuẩn trong chế biến, mức phạt có thể lên tới 15 - 20 triệu đồng.

Hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E trong căng tin, bếp ăn tập thể…bị đề xuất xử phạt 20 - 30 triệu đồng.

Đối với thức ăn đường phố, các lỗi phổ biến như không che đậy thực phẩm, dụng cụ không bảo đảm, để côn trùng xâm nhập hoặc không sử dụng găng tay có thể bị phạt 1 - 2 triệu đồng; các vi phạm nghiêm trọng hơn bị xử phạt 2 - 6 triệu đồng.

Bên cạnh việc tăng mức xử phạt, Bộ Y tế cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan, chức danh liên quan trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Việc bổ sung thẩm quyền cho người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả thực thi và xử lý vi phạm trên thực tế.

Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi Nghị định lần này nhằm khắc phục những bất cập của quy định hiện hành, tăng tính răn đe, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.