Một bộ phận của heo được ví như '10 thang thuốc bổ'

Dạ dày heo từ lâu được xem là món ăn bổ dưỡng giàu protein và khoáng chất, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Điều này có thực sự đúng?

Theo Tencent News, trong dân gian có câu: "Một cái dạ dày heo bằng mười thang thuốc". Dù mang tính ví von, câu nói này phần nào phản ánh quan niệm lâu đời về giá trị dinh dưỡng của dạ dày heo đối với sức khỏe. Ngày nay, khi các vấn đề về tiêu hóa ngày càng phổ biến ở người lớn tuổi, thực phẩm này tiếp tục nhận được sự quan tâm nhờ hàm lượng dinh dưỡng đáng chú ý.

Dạ dày heo thường được chế biến thành những món ăn ngon, bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Huitu.

Vì sao dạ dày heo được đánh giá cao?

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, dạ dày heo có vị ngọt, tính ấm, được cho là có tác dụng kiện tỳ, dưỡng vị và bồi bổ cơ thể. Trong cuốn Bản Thảo Cương Mục, danh y Lý Thời Trân từng ghi chép dạ dày heo là thực phẩm có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng suy nhược và tăng cường chức năng tiêu hóa.

Mặc dù quan niệm "ăn gì bổ nấy" chưa được khoa học hiện đại chứng minh đầy đủ, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng dạ dày heo thực sự là nguồn cung cấp protein và khoáng chất có giá trị.

Theo các dữ liệu dinh dưỡng, cứ 100 g dạ dày heo chứa khoảng 15 g protein nhưng lượng chất béo chỉ khoảng 5 g, thấp hơn nhiều so với một số phần thịt lợn khác. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn chứa sắt, kẽm và selen - những vi chất quan trọng đối với quá trình tạo máu, miễn dịch và chống oxy hóa.

Đặc biệt, sắt trong dạ dày heo chủ yếu là sắt heme, loại sắt mà cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn so với sắt có nguồn gốc thực vật.

Ngoài ra, dạ dày heo còn chứa một số thành phần sinh học được cho là có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, giúp giảm kích ứng và thúc đẩy quá trình phục hồi các tổn thương ở dạ dày.

Hỗ trợ người lớn tuổi duy trì sức khỏe

Sau tuổi 50, chức năng tiêu hóa thường bắt đầu suy giảm. Nhiều người gặp tình trạng đầy bụng, ăn không ngon miệng, hấp thu dinh dưỡng kém hoặc dễ mệt mỏi. Trong bối cảnh đó, các món ăn từ dạ dày heo được cho là có một số lợi ích nhất định.

Hỗ trợ tiêu hóa

Protein trong dạ dày heo có cấu trúc tương đối mềm. Khi được hầm nhừ, món ăn trở nên dễ tiêu hóa hơn, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Bổ sung protein và duy trì khối cơ

Protein và collagen trong dạ dày heo là nguyên liệu cần thiết cho quá trình tái tạo mô và duy trì khối lượng cơ bắp, vốn có xu hướng suy giảm theo tuổi tác.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Dạ dày heo là thực phẩm ít carbohydrate, khi kết hợp hợp lý với các thực phẩm khác có thể giúp hạn chế biến động đường huyết sau ăn.

Không quá giàu chất béo

Mặc dù có chứa cholesterol, lượng chất béo trong dạ dày heo tương đối thấp. Nếu ăn với lượng vừa phải, thực phẩm này không nhất thiết làm tăng mỡ máu đáng kể ở người khỏe mạnh.

Những món ăn từ dạ dày heo

Trước khi chế biến, dạ dày heo cần được làm sạch kỹ để giúp món ăn thơm ngon và giảm mùi hôi đặc trưng:

Dùng bột mì và giấm chà xát nhiều lần lên mặt trong.

Loại bỏ lớp nhớt bám trên thành dạ dày.

Cắt bỏ phần mỡ thừa.

Rửa sạch nhiều lần với nước.

Dưới đây là một số món ăn với dạ dày heo được ưa chuộng:

Canh dạ dày heo hầm hạt sen

Đây là món ăn phổ biến trong nhiều gia đình. Hạt sen giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, kết hợp với dạ dày heo tạo nên món canh có vị thanh ngọt, thích hợp cho người lớn tuổi hoặc người mới ốm dậy.

Canh dạ dày heo hầm tiêu trắng

Tiêu trắng có tính ấm và hương vị cay nhẹ. Khi nấu cùng dạ dày heo, món ăn tạo cảm giác ấm bụng, thích hợp cho những người thường xuyên bị lạnh bụng, khó tiêu hoặc đau dạ dày.

Canh "Tứ thần" hầm dạ dày heo

Món ăn này gồm dạ dày heo kết hợp với bốn nguyên liệu quen thuộc trong y học cổ truyền gồm phục linh, sơn dược, hạt sen và khiếm thực. Theo Đông y, đây là sự kết hợp giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiện tỳ và giảm cảm giác nặng nề trong cơ thể, phù hợp với những người thường xuyên mệt mỏi hoặc ăn uống kém.

Dạ dày heo cần được làm sạch kỹ để giúp món ăn thơm ngon và giảm mùi hôi đặc trưng. Ảnh: Baidu.

Cần lưu ý điều gì khi ăn dạ dày heo?

Dù giàu dinh dưỡng, dạ dày heo không phải thực phẩm có thể ăn quá nhiều. Theo các dữ liệu dinh dưỡng, 100 g dạ dày heo chứa khoảng 158-165 mg cholesterol. Vì vậy, người bị rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch hoặc đang phải kiểm soát cholesterol nên sử dụng với lượng vừa phải.

Ngoài ra, hàm lượng purin trong dạ dày heo ở mức tương đối cao. Người mắc bệnh gout hoặc có nồng độ axit uric tăng cao cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung thường xuyên vào chế độ ăn.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 1-2 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 50-100 g, kết hợp cùng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn đạm khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Dạ dày heo không phải "thần dược" chữa bệnh, nhưng đây vẫn là thực phẩm giàu protein và khoáng chất, phù hợp để bổ sung vào thực đơn điều độ. Thay vì kỳ vọng vào những sản phẩm đắt tiền, việc xây dựng chế độ ăn cân bằng từ các nguyên liệu quen thuộc có thể là chìa khóa giúp duy trì sức khỏe lâu dài. Một bát canh dạ dày heo nóng hổi trên mâm cơm gia đình đôi khi chính là lựa chọn đơn giản nhưng hữu ích cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.