4 nhóm dưỡng chất mẹ nên bổ sung cho bé trong những năm đầu đời

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, những năm đầu đời được xem là “giai đoạn vàng” khi trẻ phát triển mạnh cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Để hỗ trợ con phát triển toàn diện, phụ huynh thường chú trọng bổ sung đầy đủ nhóm chất trong thực đơn hàng ngày. Dưới đây là 4 nhóm dưỡng chất cha mẹ cần chú trọng.

Nhóm dưỡng chất hỗ trợ tăng trưởng thể chất

Giai đoạn đầu đời, trẻ em thường phát triển thể chất vượt bậc, chỉ số chiều cao và cân nặng tăng nhanh chóng. Hỗ trợ cho quá trình này, chất đạm giữ vai trò nền tảng trong việc xây dựng và tái tạo các mô trong cơ thể, đặc biệt là cơ bắp. Khi không được cung cấp đủ đạm, bé có nguy cơ chậm lớn, suy dinh dưỡng và suy giảm đề kháng.

Bên cạnh đó, canxi là khoáng chất thiết yếu giúp hình thành hệ xương và răng chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ hoạt động thần kinh và điều hòa đông máu. Bé có nguy cơ còi xương nếu thiếu canxi trong thời gian dài - phần lớn nguyên nhân do khẩu phần ăn không đảm bảo hoặc khả năng hấp thu kém.

Trẻ em thường tăng trưởng chiều cao và cân nặng nhanh chóng trong những năm đầu đời.

Vitamin D cũng đóng vai trò quan trọng khi hỗ trợ cơ thể hấp thu hiệu quả canxi và phốt pho, từ đó góp phần duy trì hệ xương và răng cho bé. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), nhu cầu vitamin D của người trong độ tuổi 1-18 là khoảng 600 IU/ngày (tương đương 15 mcg).

Nhóm dưỡng chất giúp tăng cường đề kháng

Trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 5 tuổi, có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên dễ phản ứng trước sự thay đổi của thời tiết cũng như tác nhân gây bệnh. Vì vậy, việc củng cố “hàng rào” đề kháng được xem là nền tảng giúp bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ quá trình phát triển toàn diện cho bé.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, kẽm là vi chất giữ vai trò then chốt trong hệ miễn dịch. Trẻ nhỏ thiếu kẽm sẽ có nguy cơ nhiễm trùng, lâu khỏi bệnh, trở nên biếng ăn và chậm lớn.

Bên cạnh kẽm, vitamin cũng góp phần quan trọng trong việc tăng cường đề kháng: Vitamin A hỗ trợ thị lực và bảo vệ làn da; vitamin C thúc đẩy sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh; vitamin E bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương, tăng đề kháng với bệnh nhiễm khuẩn.

Nhiều gia đình sử dụng Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin để hỗ trợ tăng đề kháng cho con.

Đặc biệt, lactoferrin - một glycoprotein có nhiều trong sữa mẹ, nhất là sữa non - được xem như “lá chắn sinh học” tự nhiên giúp tăng cường miễn dịch cho bé. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, dưỡng chất này có thể được bổ sung thông qua các sản phẩm dinh dưỡng.

Trong đó, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là một trong những lựa chọn được nhiều phụ huynh ưa chuộng. Được nghiên cứu bởi chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, sản phẩm sở hữu “phức hợp tăng đề kháng” gồm lactoferrin, sữa non 24h và công thức FDI (HMO + FOS), hỗ trợ tăng cường đề kháng, hỗ trợ giảm vấn đề về hô hấp và tiêu hóa. Đây là giải pháp tiện lợi, dễ dàng bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho bé.

Nhóm dưỡng chất giúp phát triển trí não

Theo UNICEF, khoảng 80-90% cấu trúc não bộ được thiết lập trước 5 tuổi, trong đó giai đoạn 1.000 ngày đầu đời (từ khi mang thai đến khoảng 2 tuổi) sẽ diễn ra quá trình phát triển vượt bậc. Vì vậy, những năm đầu đời được xem là “giai đoạn vàng” để xây dựng nền tảng trí tuệ cho con.

Trẻ em hoàn thiện khoảng 80-90% cấu trúc não bộ trong 5 năm đầu đời.

Nổi bật trong nhóm dưỡng chất thiết yếu cho não bộ là DHA - một loại axit béo không bão hòa đa thuộc nhóm omega-3. Việc thiếu hụt DHA có thể ảnh hưởng đến khả năng học hỏi và phát triển trí não về lâu dài.

Để đảm bảo cung cấp đủ DHA cho bé, cha mẹ nên bổ sung nhóm thực phẩm như cá biển (cá hồi, cá thu, cá trích…), cùng với trứng và sữa trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Nhóm dưỡng chất tốt cho hệ tiêu hóa

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả, mà còn góp phần củng cố hệ miễn dịch, cải thiện giấc ngủ và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Trong đó, chất xơ là thành phần không thể thiếu trong khẩu phần hàng ngày, nhờ khả năng kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi và hạn chế tình trạng táo bón.

Bên cạnh đó, lợi khuẩn (men vi sinh) giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tốt cho hệ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Khi hệ vi sinh được duy trì ổn định, trẻ nhỏ ít gặp vấn đề rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy hay đầy bụng.

Trẻ em nên ăn nhiều rau củ để đảm bảo lượng chất xơ cần thiết.

Thay vì chỉ tập trung vào một vài dưỡng chất riêng lẻ, cha mẹ nên ưu tiên xây dựng chế độ dinh dưỡng đa dạng, đảm bảo đầy đủ nhóm chất thiết yếu, kết hợp thói quen sinh hoạt lành mạnh cho con. Đây chính là nền tảng giúp bé phát triển toàn diện trong những năm đầu đời - “giai đoạn vàng” đặt nền móng cho sức khỏe và tương lai lâu dài.