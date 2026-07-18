Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Bữa sáng ăn cơm có tốt cho dạ dày?

  • Thứ bảy, 18/7/2026 10:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều người ngại ăn cơm vào buổi sáng vì sợ nặng bụng, nhưng chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một bữa cơm nóng, đủ chất lại rất tốt cho dạ dày và não bộ.

Bữa sáng được các chuyên gia dinh dưỡng ví là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, giúp cơ thể “khởi động”. Sau khoảng 12-15 giờ kể từ bữa tối hôm trước, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ tinh bột, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất để duy trì các hoạt động thể chất và trí não.

Nhiều người cho rằng bữa sáng ăn cơm sẽ khiến nặng bụng, khó tiêu. Tuy nhiên, theo TS Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, ăn cơm vào bữa sáng rất tốt cho sức khỏe. Cơm nóng kết hợp với rau và thực phẩm mới nấu giúp cơ thể dễ tiêu hóa, cung cấp năng lượng ổn định và tạo cảm giác no lâu hơn so với các bữa sáng chỉ có đồ ăn nhanh hoặc nhiều đường.

sáng ăm cơm ảnh 1

Bữa sáng ăn cơm rất tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, bữa cơm sáng không nên có quá nhiều thịt mỡ hoặc các món chiên rán vì dễ gây đầy bụng, chậm tiêu hóa, khiến cơ thể nặng nề và buồn ngủ. Chuyên gia cũng khuyến cáo hạn chế sử dụng thức ăn nấu từ hôm trước, dù đã được bảo quản trong tủ lạnh, thay vào đó nên ưu tiên các món mới chế biến để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Thay vào đó, nên ưu tiên thịt nạc, cá, trứng, rau xanh và các món chế biến đơn giản.

TS Từ Ngữ cũng khuyến cáo thời điểm từ 7-9 giờ sáng được xem là “khung giờ vàng” để ăn sáng. Đây là lúc dạ dày hoạt động mạnh nhất, sẵn sàng tiếp nhận và tiêu hóa thức ăn.

Nếu thường xuyên bỏ bữa sáng, dạ dày vẫn tiết axit nhưng không có thức ăn để tiêu hóa, làm tăng nguy cơ viêm, loét dạ dày theo thời gian. Bên cạnh đó, não bộ thiếu glucose - nguồn năng lượng chính - sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, ghi nhớ và làm việc.

Chuyên gia lưu ý, một bữa sáng cân đối nên có đủ tinh bột, chất đạm, rau xanh và trái cây. Với người Việt, cơm nóng ăn cùng cá, thịt, trứng, rau luộc hoặc canh là lựa chọn phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng vừa giúp bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa.

Bệnh của thời thức ăn tiện lợi

Qua 400 trang sách, bác sĩ Robert H.Lustig đã chỉ ra nguy cơ các bệnh con người có thể mắc phải trong bối cảnh thức ăn nhanh, đồ đóng hộp lên ngôi. Trong đó, Lustig nhấn mạnh rằng, thực phẩm tiện lợi được sản xuất hàng loạt chính là sát thủ âm thầm. Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

Ngỡ vết thương nhỏ không đáng kể, hai bệnh nhân bất ngờ nguy kịch

Một cụ ông 94 tuổi và một người đàn ông 50 tuổi nhập viện trong tình trạng co cứng toàn thân, suy hô hấp sau những vết thương nhỏ tưởng như đã lành.

21 giờ trước

Cặp song sinh chỉ nặng 280 g và 380 g, vượt 5 cửa tử sau 140 ngày

Chào đời khi mới hơn 22 tuần tuổi, hai bé gái chỉ nặng 280 g và 380 g đã vượt qua loạt biến chứng nguy hiểm sau 140 ngày điều trị tích cực, lập nên kỳ tích y học tại Trung Quốc.

21 giờ trước

5 lưu ý đến những người thích uống trà đá

Trà đá không chỉ là thức uống giải nhiệt khoái khẩu mà còn bù nước hiệu quả cho cơ thể, vì hàm lượng caffeine trong trà không đủ cao để gây mất nước như nhiều người lầm tưởng.

22 giờ trước

https://vtcnews.vn/bua-sang-an-com-co-tot-cho-da-day-ar1029752.html

Việt Linh / VTC News

sáng ăm cơm Bữa sáng Dinh dưỡng Việt Nam Nặng bụng Nóng ăn Fast food

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý