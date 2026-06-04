Ung thư tăng vọt toàn cầu

Số ca ung thư được dự báo tăng 21% trong khi thế giới có thể thiếu tới 100 triệu nhân viên chăm sóc ung thư.

Số ca mắc ung thư trên toàn thế giới dự báo tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Freepik.

Đến năm 2050, mỗi ngày thế giới có thể ghi nhận gần 100.000 người được chẩn đoán mắc ung thư. Nhưng trong khi số bệnh nhân không ngừng gia tăng, lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế chuyên ngành ung thư lại đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Các chuyên gia cảnh báo sự mất cân đối này có thể đẩy nhiều hệ thống y tế vào tình trạng quá tải và khiến hàng triệu người bệnh phải chờ đợi lâu hơn để được chẩn đoán, điều trị. Cảnh báo trên được đưa ra trong báo cáo công bố tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ (ASCO) và đăng tải trên tạp chí Lancet Oncology.

Theo nghiên cứu, thế giới có thể thiếu tới 100 triệu nhân viên chăm sóc ung thư vào năm 2050. Khoảng trống lớn nhất nằm ở lực lượng điều dưỡng với gần 65 triệu người, tiếp theo là nhân viên chẩn đoán với khoảng 16 triệu người. Báo cáo cũng cho thấy gần một nửa bác sĩ ung thư đang cân nhắc rời bỏ nghề, trong khi khoảng 1/4 hối tiếc về lựa chọn sự nghiệp của mình.

Cuộc khủng hoảng nhân lực diễn ra trong bối cảnh gánh nặng ung thư toàn cầu tiếp tục gia tăng do dân số già hóa và tuổi thọ ngày càng cao. Các nhà nghiên cứu dự báo tỷ lệ mắc ung thư sẽ tăng từ 165 lên 200 ca trên 100.000 dân vào năm 2050, tương đương mức tăng 21%.

Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, thế giới sẽ ghi nhận khoảng 35,3 triệu ca ung thư mới và 18,5 triệu ca tử vong mỗi năm vào giữa thế kỷ này. Các tác giả nhận định ung thư đang trở thành một "đại dịch thầm lặng" với gần 100.000 ca mắc mới mỗi ngày trên toàn cầu.

Giáo sư Mark Lawler, chuyên gia y tế số tại Đại học Queen's Belfast và đồng tác giả nghiên cứu, cho rằng những con số trên là hồi chuông cảnh báo đối với mọi quốc gia.

"Chúng ta đang đối mặt với viễn cảnh số ca ung thư tăng thêm 15 triệu trường hợp trong khi nguồn nhân lực chăm sóc ung thư lại thiếu hụt tới 100 triệu người. Không thể phủ nhận rằng đây là lời cảnh tỉnh dành cho tất cả chúng ta, bất kể đang sống ở đâu", ông nói tại ASCO.

Theo ông Lawler, các chính phủ không thể chờ đến năm 2050 mới hành động mà cần đầu tư cho hệ thống điều trị ung thư ngay từ bây giờ, từ đào tạo nhân lực, mở rộng năng lực chẩn đoán đến tăng cường nguồn lực cho các dịch vụ điều trị chuyên sâu.

Ông Matt Sample, Giám đốc cấp cao về chính sách y tế của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, cho biết nhiều hệ thống y tế hiện đã gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng gia tăng.

"Nếu muốn cải thiện kết quả điều trị ung thư trong tương lai, các quốc gia cần mở rộng đội ngũ nhân lực, tăng năng lực chẩn đoán và xây dựng hệ thống đủ sức đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người bệnh", ông nói.

Tại Anh, tình trạng thiếu nhân lực đã bắt đầu để lại những tác động rõ rệt. Theo thống kê của Royal College of Radiologists, nước này hiện thiếu khoảng 15% bác sĩ ung thư lâm sàng cấp cao và tỷ lệ này có thể tăng lên 19% vào năm 2028.

Nhu cầu điều trị gia tăng cũng đang đẩy nhiều bệnh viện đến giới hạn chịu đựng. Một số bệnh nhân phải điều trị tại hành lang khoa cấp cứu, trong khi thời gian chờ từ lúc có chỉ định đến khi được xạ trị tại một số trung tâm kéo dài tới ba tháng.

Điều này đặc biệt đáng lo ngại bởi nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần trì hoãn điều trị ung thư thêm một tháng cũng có thể làm tăng khoảng 10% nguy cơ tử vong ở một số loại ung thư.