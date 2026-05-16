4 nhóm người không nên uống nhiều nước dừa dù khát đến mấy

Được xem là thức uống tự nhiên lành mạnh, nước dừa vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu dùng sai cách hoặc uống quá nhiều, theo cảnh báo từ chuyên gia dinh dưỡng.

Giữa mùa hè oi bức, nước dừa trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người nhờ vị ngọt thanh, cảm giác giải khát tức thì và lời truyền miệng rằng đây là "thức uống tự nhiên bổ dưỡng". Không ít người duy trì thói quen uống một quả dừa mỗi ngày, thậm chí thay nước lọc hoặc dùng khi bụng đói với niềm tin càng uống càng tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, dù có nhiều lợi ích, nước dừa không phải thức uống có thể dùng tùy ý.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược, cho biết về bản chất, nước dừa là loại nước uống tự nhiên có thành phần khá tương đồng với các dung dịch bù nước điện giải.

Trong khoảng 100 g nước dừa có gần 4 g carbohydrate, khoảng 250 mg kali và khoảng 100 mg natri. Chính công thức thành phần này khiến nước dừa có tác dụng hỗ trợ bổ sung nước và điện giải cho cơ thể, khá tương đồng với một số loại nước bù điện giải.

Không chỉ giúp giải khát, nước dừa còn bổ sung điện giải cho cơ thể. Ảnh: Unsplash.

"Về cơ bản, đối với người khỏe mạnh, việc uống nước dừa thường xuyên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ai cũng có thể uống nhiều nước dừa mà không cần lưu ý", bác sĩ Phượng nói với Tri Thức - Znews.

Theo chuyên gia, việc sử dụng nước dừa cần lưu ý ở người bệnh thận mạn giai đoạn tiến triển, người đã từng tăng kali máu, người đang chạy thận hoặc người được bác sĩ yêu cầu hạn chế kali trong khẩu phần ăn.

Ngoài ra, một số bệnh nhân đang sử dụng thuốc điều trị tim mạch hoặc thuốc điều trị tăng huyết áp như thuốc ức chế men chuyển, thuốc chẹn thụ thể angiotensin hoặc thuốc lợi tiểu giữa kali cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn uống nước dừa thường xuyên. Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc mà cần kiểm tra kali máu theo hướng dẫn điều trị.

"Những trường hợp này cần thận trọng khi sử dụng nước dừa, tránh lạm dụng", bác sĩ Phượng khuyến cáo.

Không chỉ vậy, người suy tim hoặc các trường hợp phải kiểm soát lượng dịch đưa vào cơ thể cũng cần cân nhắc lượng nước dừa sử dụng hàng ngày. Theo bác sĩ Phượng, với bệnh nhân suy tim, việc nạp quá nhiều dịch có thể gây quá tải tuần hoàn và làm bệnh nặng hơn.

Do đó, dù nước dừa là đồ uống tự nhiên, người mắc các bệnh lý kể trên vẫn cần kiểm soát lượng dùng thay vì uống tùy thích.