Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

4 nhóm người không nên uống nhiều nước dừa dù khát đến mấy

  • Thứ bảy, 16/5/2026 12:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Được xem là thức uống tự nhiên lành mạnh, nước dừa vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu dùng sai cách hoặc uống quá nhiều, theo cảnh báo từ chuyên gia dinh dưỡng.

Giữa mùa hè oi bức, nước dừa trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người nhờ vị ngọt thanh, cảm giác giải khát tức thì và lời truyền miệng rằng đây là "thức uống tự nhiên bổ dưỡng". Không ít người duy trì thói quen uống một quả dừa mỗi ngày, thậm chí thay nước lọc hoặc dùng khi bụng đói với niềm tin càng uống càng tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, dù có nhiều lợi ích, nước dừa không phải thức uống có thể dùng tùy ý.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược, cho biết về bản chất, nước dừa là loại nước uống tự nhiên có thành phần khá tương đồng với các dung dịch bù nước điện giải.

Trong khoảng 100 g nước dừa có gần 4 g carbohydrate, khoảng 250 mg kali và khoảng 100 mg natri. Chính công thức thành phần này khiến nước dừa có tác dụng hỗ trợ bổ sung nước và điện giải cho cơ thể, khá tương đồng với một số loại nước bù điện giải.

nuoc dua anh 1

Không chỉ giúp giải khát, nước dừa còn bổ sung điện giải cho cơ thể. Ảnh: Unsplash.

"Về cơ bản, đối với người khỏe mạnh, việc uống nước dừa thường xuyên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ai cũng có thể uống nhiều nước dừa mà không cần lưu ý", bác sĩ Phượng nói với Tri Thức - Znews.

Theo chuyên gia, việc sử dụng nước dừa cần lưu ý ở người bệnh thận mạn giai đoạn tiến triển, người đã từng tăng kali máu, người đang chạy thận hoặc người được bác sĩ yêu cầu hạn chế kali trong khẩu phần ăn.

Ngoài ra, một số bệnh nhân đang sử dụng thuốc điều trị tim mạch hoặc thuốc điều trị tăng huyết áp như thuốc ức chế men chuyển, thuốc chẹn thụ thể angiotensin hoặc thuốc lợi tiểu giữa kali cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn uống nước dừa thường xuyên. Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc mà cần kiểm tra kali máu theo hướng dẫn điều trị.

"Những trường hợp này cần thận trọng khi sử dụng nước dừa, tránh lạm dụng", bác sĩ Phượng khuyến cáo.

Không chỉ vậy, người suy tim hoặc các trường hợp phải kiểm soát lượng dịch đưa vào cơ thể cũng cần cân nhắc lượng nước dừa sử dụng hàng ngày. Theo bác sĩ Phượng, với bệnh nhân suy tim, việc nạp quá nhiều dịch có thể gây quá tải tuần hoàn và làm bệnh nặng hơn.

Do đó, dù nước dừa là đồ uống tự nhiên, người mắc các bệnh lý kể trên vẫn cần kiểm soát lượng dùng thay vì uống tùy thích.

Tò mò về nghề y, về một nghề nghiệp luôn có tác động đến cuộc đời bạn nhưng luôn đầy những thông tin kỹ thuật khó hiểu? Đây là một số giới thiệu của mục Sức khỏe dành cho bạn:

Ký túc xá - Cá tốc ký: Cuốn sách kể về đời sống của sinh viên Đại học Y Hà Nội, chủ yếu xoay quanh đời sống ký túc xá, nơi tác giả đã trải qua tuổi trẻ cùng 10 thành viên khác trong phòng 110 E2.

Chạy trời không khỏi đau: Tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.

Vì sao dân văn phòng vẫn thoát vị đĩa đệm dù không lao động nặng

Ngồi nhiều, sai tư thế mỗi ngày có thể âm thầm bào mòn cột sống, khiến nhiều người thoát vị đĩa đệm dù không bê vác hay thừa cân mà không hề hay biết.

10:00 13/5/2026

Con phản đối kịch liệt khi mẹ thu điện thoại, đổi mật khẩu

Từ thói quen đưa điện thoại "cho con ngồi yên", nhiều phụ huynh bàng hoàng khi trẻ dần thay đổi tính cách và lệ thuộc thế giới ảo.

06:17 13/5/2026

Loạt mỹ phẩm dưỡng da, chống nắng bị Bộ Y tế thu hồi số công bố

Hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm thuộc các thương hiệu như It’s Skin, AXIS-Y, Ottie, BEBECO, CGF vừa bị Bộ Y tế thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố.

20:15 12/5/2026

Phương Anh

nước dừa điện giải uống nhiều giải khát

    Đọc tiếp

    Phu nu nen sinh mo toi da may lan? hinh anh

    Phụ nữ nên sinh mổ tối đa mấy lần?

    5 giờ trước 10:47 16/5/2026

    0

    Việc sinh mổ nhiều lần có thể khiến tử cung của phụ nữ mỏng đi và làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng trong khi mang thai và chuyển dạ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý