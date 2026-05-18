Sức khỏe Mẹ và Bé

Vì sao nhiều trẻ ngủ đủ vẫn chậm tăng chiều cao?

  • Thứ hai, 18/5/2026 15:00 (GMT+7)
Nhiều trẻ ngủ đủ giấc nhưng vẫn thấp hơn bạn bè cùng trang lứa. Theo chuyên gia, giấc ngủ không phải yếu tố duy nhất quyết định sự phát triển của trẻ.

Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần cho con ngủ đủ giấc là trẻ sẽ phát triển chiều cao tốt. Tuy nhiên trên thực tế, không ít trẻ dù ngủ sớm, ngủ đủ thời lượng nhưng nhiều năm liền vẫn thấp hơn bạn bè cùng trang lứa hoặc gần như không tăng chiều cao đáng kể.

Theo Healthline, giấc ngủ chỉ là một mắt xích trong quá trình tăng trưởng. Chiều cao của trẻ còn chịu ảnh hưởng bởi di truyền, hormone, dinh dưỡng, thời điểm dậy thì và cả những bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể.

Chiều cao của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Ảnh: Pixels.

Di truyền

Yếu tố phổ biến nhất ảnh hưởng đến chiều cao là di truyền. Nếu bố mẹ hoặc nhiều người trong gia đình có vóc dáng thấp, trẻ cũng dễ thấp hơn hoặc tăng chiều cao chậm hơn bạn bè cùng tuổi. Điều này liên quan đến gene quy định cấu trúc xương và tiềm năng phát triển chiều cao của cơ thể.

Dù vậy, di truyền không phải yếu tố duy nhất quyết định chiều cao. Một đứa trẻ có lợi thế về gene nhưng ăn uống thiếu chất, ít vận động hoặc sinh hoạt không hợp lý vẫn có thể không đạt được chiều cao tối đa khi trưởng thành.

Trẻ chậm phát triển thể trạng

Ngoài yếu tố gia đình, nhiều trẻ gặp tình trạng chậm phát triển thể trạng. Đây là nhóm trẻ thường thấp hơn mức trung bình trong giai đoạn đầu đời nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn ổn định.

Xương của các em trưởng thành chậm hơn tuổi thật nên tuổi dậy thì cũng đến muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Điều này khiến trẻ trông thấp bé trong nhiều năm đầu thiếu niên. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn phát triển muộn hơn, nhiều em vẫn có thể tăng tốc chiều cao và bắt kịp bạn bè khi trưởng thành.

Thiếu dinh dưỡng

Ngoài ra, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), suy dinh dưỡng và căng thẳng kéo dài cũng là những yếu tố dễ bị bỏ qua. Dù ngủ đủ, trẻ vẫn khó phát triển chiều cao nếu chế độ ăn thiếu đạm, canxi, kẽm, vitamin D hoặc tổng năng lượng không đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Tình trạng căng thẳng, áp lực tâm lý kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến hormone và quá trình phát triển tự nhiên của cơ thể.

Suy giáp

Suy giáp cũng là nguyên nhân thường gặp khiến trẻ chậm lớn. Tuyến giáp là cơ quan sản xuất hormone giúp điều hòa quá trình chuyển hóa và hỗ trợ tăng trưởng.

Khi tuyến giáp hoạt động kém, cơ thể trẻ sẽ tiêu hao năng lượng chậm hơn, kéo theo sự phát triển thể chất bị ảnh hưởng. Ngoài chiều cao tăng chậm, trẻ có thể gặp thêm các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, táo bón, da khô, tóc khô, hay cảm thấy lạnh hơn bình thường.

Mắc bệnh mạn tính

Bên cạnh các rối loạn nội tiết, nhiều bệnh lý mạn tính cũng có thể âm thầm ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ. Những vấn đề liên quan đến tiêu hóa, tim, phổi, thận hoặc các bệnh khiến cơ thể hấp thu dinh dưỡng kém đều có thể làm chậm quá trình phát triển thể chất. Khi cơ thể phải ưu tiên năng lượng để chống chọi bệnh tật hoặc duy trì hoạt động sống, việc tăng trưởng chiều cao sẽ bị ảnh hưởng.

Kỳ Duyên

chiều cao phát triển giấc ngủ di truyền

