TikToker Đan Thy bị ung thư máu

TikToker Đan Thy thông báo mắc ung thư máu ở tuổi 23 sau nhiều năm thức đến sáng, uống nhiều trà sữa và gần như không uống nước lọc.

TikToker Đan Thy trong đoạn video chia sẻ bản thân mắc ung thư máu.

TikToker Đan Thy vừa đăng tải đoạn video dài gần 3 phút trên trang cá nhân để thông báo cô mắc ung thư máu. Không còn những clip biến hình hay nội dung vui vẻ thường thấy, lần xuất hiện này của nữ TikToker khiến nhiều người theo dõi bất ngờ khi cô trải lòng về tình trạng sức khỏe hiện tại.

Mở đầu video, Đan Thy cho biết việc nói ra căn bệnh của mình là điều “khó nói” và “hơi kinh khủng” đối với bản thân. Nữ TikToker sinh năm 2003 thừa nhận cú sốc bệnh tật đến quá bất ngờ, đặc biệt khi cô đang ở độ tuổi đẹp nhất, giai đoạn mà chính cô gọi là “rực rỡ cuộc đời”.

Trong video, Đan Thy cũng xúc động cho biết cô muốn lưu lại hình ảnh hiện tại của mình trước khi bước vào hành trình điều trị kéo dài, có thể phải đối mặt với việc rụng tóc hoặc thay đổi ngoại hình.

Tuy nhiên, cô gái 23 tuổi khẳng định đoạn clip này không nhằm than thở hay bi lụy. Theo cô, việc công khai bệnh tình xuất phát từ hai lý do. Thứ nhất là để thông báo với mọi người rằng trong khoảng thời gian sắp tới, cô sẽ khó có thể đăng video đều đặn hoặc tiếp tục công việc như trước. Thứ hai, cô muốn câu chuyện của bản thân trở thành lời cảnh báo về lối sống thiếu lành mạnh mà nhiều người trẻ hiện nay dễ gặp phải.

Đan Thy từng đăng tải video nhảy trong trang phục bệnh nhân tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM.

Đan Thy kể rằng suốt nhiều năm qua, cô gần như sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn vì công việc. Có những ngày cô phải thức đến 6-7 giờ sáng mới ngủ, thường xuyên tắm khuya và gần như không uống nước lọc. Thay vào đó, thứ cô dùng mỗi ngày là trà sữa, matcha latte và các loại đồ uống ngọt.

“Một ngày tôi uống 4-5 ly liên tục trong suốt 3 năm. Tôi gần như không bao giờ uống nước suối”, cô chia sẻ.

Nữ TikToker cho biết bản thân không sử dụng chất kích thích, vẫn nghĩ mình còn trẻ và khỏe mạnh nên không quá quan tâm đến sức khỏe.

Chỉ đến khi biến cố xảy ra, cô mới nhận ra cơ thể đã phải chịu đựng trong thời gian quá dài. Dù vậy, Đan Thy nói cô vẫn sẽ cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Nếu còn đủ sức khỏe, cô sẽ tiếp tục cập nhật hành trình điều trị của mình đến mọi người.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn video của Đan Thy đã thu hút hơn 400.000 lượt tương tác cùng hàng chục nghìn bình luận động viên từ người theo dõi và nhiều gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội.

TikToker Hương Ly để lại bình luận: “Mỗi người ở đây ôm bà một cái nhé”. Trong khi đó, Tina Thảo Thi nhắn nhủ nữ TikToker hãy cố gắng giữ tinh thần lạc quan vì “mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến”. Nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng động viên: “Cố lên nha bé ơi. Vững tin và thật bình an, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn”. Ngoài ra, MC Thanh Thanh Huyền cũng để lại bình luận khuyên Đan Thy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Trước đó khoảng một tuần, Đan Thy từng đăng tải video nhảy trong trang phục bệnh nhân tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM, khiến nhiều người đặt nghi vấn về tình trạng sức khỏe của cô. Sau đó, nữ TikToker tiếp tục đăng tải hình ảnh kèm dòng chú thích “I love my hair so much” (PV: Tôi yêu mái tóc của mình lắm). Nhiều người cho rằng đây là lời bày tỏ của cô trước khả năng phải rụng tóc hoặc cạo đầu trong quá trình điều trị ung thư.

Đan Thy, tên thật là Phạm Tường Lan Thy, là một trong những TikToker có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Gen Z hiện nay. Cô được biết đến nhờ khả năng trang điểm, biến hình đa dạng cùng loạt video thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Nữ TikToker từng gây chú ý khi công khai thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 16 tuổi để cải thiện ngoại hình và tự tin hơn trên hành trình theo đuổi công việc sáng tạo nội dung. Sự thẳng thắn chia sẻ về quá trình “dao kéo” cũng giúp cô nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Hiện trang cá nhân của Đan Thy sở hữu hơn 11 triệu người theo dõi cùng hàng trăm triệu lượt yêu thích.