Loại rau được ví như 'thuốc bổ tự nhiên'

Rau dền là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, nhưng ít ai biết rằng nó được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Từ rau dền đỏ, dền cơm đến dền gai, mỗi loại đều mang lại những giá trị vàng cho sức khỏe.

Giàu protein

Rau dền là một trong những nguồn protein thực vật phong phú nhất hiện có. Protein trong rau dền dễ dàng được cơ thể hấp thụ và chứa tất cả các axit amin, thậm chí cả lysine, một chất thường thiếu trong các loại ngũ cốc. Các nghiên cứu cho thấy trong giới thực vật, protein trong rau dền có cấu trúc tương đồng nhất với protein động vật.

Giàu chất chống oxy hóa

Rau dền giàu chất chống oxy hóa, bao gồm axit gallic và axit vanillic. Chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do, là những sản phẩm phụ gây hại của hoạt động tế bào bình thường trong cơ thể, giúp giảm thiểu nhiều vấn đề từ dấu hiệu lão hóa đến bệnh tim mạch.

Giảm viêm

Một số phản ứng dị ứng dẫn đến tình trạng viêm trong cơ thể do sản sinh immunoglobulin E. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy rau dền có thể làm chậm quá trình sản sinh immunoglobulin E của cơ thể.

Ít calo, hỗ trợ giảm cân

Rau dền là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang tìm kiếm một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít calo. 100 gram rau dền chỉ chứa 371 calo, với lượng chất béo không đáng kể và không có cholesterol, khiến chúng trở nên lý tưởng cho những người muốn kiểm soát hoặc giảm cân. Sự kết hợp giữa chất xơ và protein trong lá rau dền có thể giúp tạo cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và góp phần kiểm soát cân nặng lành mạnh.

Tốt cho tiêu hóa, bảo vệ tim mạch

Ngoài việc ít calo, rau dền còn giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và giúp điều chỉnh mức cholesterol. Những đặc tính này làm cho lá rau dền trở thành một phần bổ sung quý giá cho chế độ ăn uống cân bằng và tốt cho tim mạch.

Tốt cho người thiếu máu

Rau dền là nguồn cung cấp sắt quý giá, một khoáng chất thiết yếu cần thiết cho việc sản xuất hồng cầu và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của tế bào. Để tăng cường hấp thu sắt từ các nguồn thực vật như rau dền, nên dùng chúng cùng với nguồn vitamin C, giúp tối đa hóa sự hấp thu sắt trong cơ thể.

Ví dụ, thêm một chút nước cốt chanh vào lá rau dền đã nấu chín hoặc dùng kèm với một ly nước cam có thể cải thiện đáng kể khả năng hấp thu sắt và giúp tăng cường lợi ích dinh dưỡng tổng thể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Lá rau dền là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa hòa tan trong nước mạnh mẽ, rất cần thiết để duy trì sức khỏe tổng thể. Ăn 100 gram rau dền sẽ đáp ứng 70% nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn. Vitamin C hòa tan trong nước và giúp chống lại nhiễm trùng và làm lành vết thương, giảm tác động của các gốc tự do trong môi trường gây ra lão hóa và nhiều loại ung thư.

Giàu vitamin A, tốt cho mắt

Lá rau dền rất giàu vitamin A và chất chống oxy hóa polyphenol flavonoid như beta-carotene, zeaxanthin và lutein. Các chất này khi vào cơ thể sẽ tạo ra một lớp bảo vệ, chống lại stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Vitamin A cũng cần thiết cho làn da khỏe mạnh và thị lực.