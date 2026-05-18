Người đàn ông có dấu hiệu ung thư suốt một năm mà không biết

Một người đàn ông 50 tuổi đi ngoài ra máu suốt một năm nhưng nghĩ chỉ bị trĩ. Khi nội soi, bác sĩ phát hiện polyp gần 3 cm đã ung thư hóa, hình dạng giống cây nấm khổng lồ.

Theo China Times, bác sĩ Lâm Tương Hoành, chuyên khoa tiêu hóa gan mật tại Phòng khám Quản lý sức khỏe Hòa Hân (Đài Loan) chia sẻ bệnh nhân 50 tuổi liên tục bị đi ngoài ra máu suốt một năm nhưng luôn nghĩ là do bệnh trĩ.

Gần đây người này mới đi nội soi đại tràng và phát hiện trong ruột có một polyp đã ung thư hóa, kích thước gần 3 cm và đang chảy máu. Hình dạng của nó trông giống hệt một cây nấm khổng lồ. Vì bề mặt polyp bị loét và sung huyết, lại nằm gần hậu môn, phân đi qua dễ bị cọ xát và gây chảy máu, khiến bệnh nhân nhầm tưởng đó là chảy máu trĩ đỏ tươi.

Hình ảnh khối u gần 3 cm có hình dạng như cây nấm khổng lồ khi nội soi đại tràng bệnh nhân. Ảnh: Chinatimes.

Bác sĩ Lâm Tương Hoành cho biết may mắn là trường hợp này hiện được xác định là ung thư biểu mô tại chỗ giai đoạn 0 và polyp đã được cắt bỏ hoàn toàn.

Ông cũng hơi tiếc khi đáng lẽ bệnh nhân thực hiện xét nghiệm máu ẩn trong phân sớm hơn khoảng 5 năm, có hơn 60% cơ hội phát hiện polyp từ sớm, không để kéo dài tới mức ung thư hóa mới phải cắt bỏ.

Bác sĩ này kêu gọi mọi người nên kiểm tra định kỳ, đừng tiếp tục coi đi ngoài ra máu chỉ là bệnh trĩ mà làm chậm trễ tình trạng bệnh.

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư có thể phát hiện sớm và điều trị sớm với tỷ lệ chữa khỏi cao. Thực hiện tầm soát loại ung thư này mỗi 2 năm/lần có thể giảm 34% nguy cơ ung thư giai đoạn muộn và giảm 40% tỷ lệ tử vong do căn bệnh này.

Trong khi đó, bác sĩ Lâm Cảnh Ức, chuyên gia phẫu thuật đại trực tràng tại Phòng khám Khang Trừng (Đài Loan), khuyến cáo để tránh nhầm lẫn triệu chứng giữa bệnh trĩ và ung thư đại trực tràng, có 3 cách phân biệt:

- Nhìn màu sắc: Chảy máu do trĩ thường có màu đỏ tươi, nhưng nếu máu có màu đỏ sẫm hoặc tím đỏ, cần đặc biệt cảnh giác.

- Quan sát hình dạng: Máu do trĩ thường nhỏ giọt và tách biệt với phân, trong khi máu do ung thư đại trực tràng thường lẫn trong phân và có thể kèm chất nhầy.

- Theo dõi thói quen đại tiện: Nếu xuất hiện tình trạng phân nhỏ hơn bình thường, táo bón xen kẽ tiêu chảy hoặc thay đổi thói quen đi vệ sinh kéo dài, đó không còn là vấn đề trĩ đơn thuần, người bệnh nên nhanh chóng đến cơ sở y tế kiểm tra.