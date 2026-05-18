Bị chó nhà cắn, bé 19 tháng tuổi rách sâu vùng đầu và mặt

Trong lúc đi vệ sinh, bệnh nhi bất ngờ bị hai con chó trong nhà lao vào tấn công, gây nhiều vết rách sâu vùng đầu và mặt, phải nhập viện cấp cứu.

Trẻ bị chó cắn đa chấn thương vùng đầu và mặt, phải nhập viện. Ảnh: BVCC.

Một bệnh nhi 19 tháng tuổi vừa được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu và mặt sau khi bị chó nhà nuôi tấn công. Đây là trường hợp thứ hai trẻ nhỏ bị chó cắn gây thương tích nghiêm trọng mà đơn vị này tiếp nhận chỉ trong vòng hai tuần qua.

Theo thông tin từ gia đình, bé đang đi vệ sinh thì bất ngờ bị hai con chó trong nhà lao vào cắn. Thời điểm đó, hai con vật đang giành thức ăn nên trở nên kích động. Do sự việc diễn ra quá nhanh, người nhà không kịp can ngăn.

Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có nhiều vết rách sâu ở vùng đầu và má, chảy nhiều máu. Người nhà cho biết trước đó gia đình khá chủ quan vì nghĩ chó nuôi trong nhà hiền, chưa từng cắn người nên chưa tiêm phòng dại cho vật nuôi.

Các y bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu, băng ép cầm máu, xử lý vết thương và tiêm vaccine phòng dại cho bệnh nhi. Sau đó, bé được chuyển vào phòng mổ để khâu xử lý các vết thương. Hiện bệnh nhi vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Liên chuyên khoa.

Trước đó không lâu, bệnh viện này cũng tiếp nhận một bệnh nhi 5 tuổi bị chó giống Berger tấn công nghiêm trọng vùng đầu. Bé được đưa đến viện trong tình trạng hoảng loạn, mất nhiều máu, vùng da đầu bị rách sâu sau khi bị chó cắn.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bé có vết thương dài khoảng 25 cm, sâu, lộ xương sọ và chảy máu nhiều. Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu đã tiến hành băng ép cầm máu, giảm đau, tiêm vaccine phòng dại và chụp X-quang để đánh giá tổn thương trước khi chuyển bệnh nhi vào phòng mổ.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ đã gây mê, cầm máu, cắt lọc mô tổn thương và khâu tạo hình vùng đầu cho bệnh nhi. Sau điều trị, sức khỏe của bé dần ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Ngoại.

Liên tiếp nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị chó tấn công, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên để trẻ chơi một mình với chó mèo, kể cả vật nuôi quen thuộc trong gia đình. Trẻ cũng không nên tiếp cận khi chó đang ăn, ngủ hoặc trong trạng thái kích động vì đây là thời điểm động vật dễ phản ứng tấn công.

Các chuyên gia cũng lưu ý vật nuôi cần được tiêm phòng dại đầy đủ. Khi bị chó hoặc mèo cắn, cào hay liếm lên vùng da trầy xước, người dân cần nhanh chóng rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sát khuẩn và đến cơ sở y tế sớm để được tư vấn tiêm phòng. Bệnh dại hiện có tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% khi đã lên cơn.