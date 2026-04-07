Nhận tin mắc ung thư ở tuổi 27, cô gái ám ảnh một điều

Phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm, cô gái 27 tuổi vẫn mất ngủ nhiều đêm vì ám ảnh vết sẹo sau mổ.

Ở tuổi 27 - độ tuổi rực rỡ nhất với nhiều kế hoạch còn dang dở - Hồng Thị Kim Anh (TP.HCM) bất ngờ nhận tin mắc ung thư tuyến giáp thể nhú. Khối u được phân loại TIRADS 5, phát hiện ở giai đoạn sớm nhưng vẫn cần một cuộc phẫu thuật triệt để.

Giữa "cú sốc" bệnh tật, nỗi lo lớn nhất của cô gái trẻ lại không nằm ở ca mổ, mà là vết sẹo trên cổ - điều có thể ảnh hưởng lâu dài đến ngoại hình và sự tự tin.

"Tôi biết bệnh có thể chữa khỏi gần như 100%, nhưng nghĩ đến việc sau mổ sẽ có một vết sẹo dài như 'con rết' ở cổ, tôi thực sự rất sợ. Tôi thà chịu đau còn hơn mỗi ngày phải đối diện với vết sẹo đó. Công việc của tôi cần hình ảnh chỉn chu nên điều này ám ảnh nhiều đêm", Kim Anh chia sẻ.

PGS.TS Trần Ngọc Lương tư vấn cho bệnh nhân.

Đường mổ vô hình

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), bệnh nhân Kim Anh được chỉ định phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường nách. Đây là kỹ thuật do chính PGS.TS Trần Ngọc Lương khởi xướng, và ông cũng là phẫu thuật viên chính trực tiếp thực hiện ca mổ cho bệnh nhân trẻ tuổi này.

Khác với mổ hở truyền thống để lại sẹo ở cổ, phương pháp này chỉ tạo một đường rạch nhỏ khoảng 2-3 cm, ẩn trong nếp lằn nách. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống camera nội soi phóng đại, bác sĩ điều khiển dụng cụ đi một "hành trình" dài từ nách đến tuyến giáp để bóc tách khối u.

Theo vị chuyên gia, điểm khó của kỹ thuật không chỉ nằm ở đường tiếp cận xa mà còn ở yêu cầu chính xác tuyệt đối. Trong quá trình mổ, bác sĩ phải bảo tồn các cấu trúc quan trọng như dây thần kinh quặt ngược thanh quản - giúp bệnh nhân không bị khàn tiếng - và tuyến cận giáp, có vai trò duy trì ổn định canxi trong cơ thể. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây biến chứng như mất giọng hoặc tê tay chân kéo dài.

PGS.TS Trần Ngọc Lương cùng ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân.

PGS.TS Trần Ngọc Lương đã bóc tách triệt để khối u ung thư, đồng thời bảo tồn nguyên vẹn các cấu trúc. May mắn, ca mổ của Kim Anh diễn ra thành công ngoài mong đợi.

Chỉ một ngày sau phẫu thuật, cô đã có thể trò chuyện bình thường, vận động nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi soi gương là vùng cổ vẫn mịn màng, không để lại dấu vết của dao kéo.

Theo PGS.TS Trần Ngọc Lương, ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư thường gặp tại Việt Nam, trong đó nữ giới có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam giới. Bệnh thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn sớm nên dễ bị bỏ qua, khiến nhiều trường hợp phát hiện muộn.

Ở giai đoạn đầu, ung thư tuyến giáp hầu như không gây triệu chứng đặc hiệu. Phần lớn người bệnh chỉ tình cờ phát hiện khi tự sờ thấy khối bất thường ở vùng cổ hoặc qua khám sức khỏe định kỳ. Một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng là tình trạng khàn tiếng kéo dài. Nguyên nhân có thể từ khối u chèn ép hoặc xâm lấn dây thần kinh quặt ngược - cấu trúc chi phối hoạt động của dây thanh âm.

Khối u tuyến giáp lành tính hiếm khi gây khàn tiếng. Vì vậy, nếu triệu chứng này kéo dài, người bệnh cần đi khám sớm để loại trừ nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, trên thực tế, khàn tiếng thường bị nhầm lẫn với các bệnh lý phổ biến như viêm họng mạn tính, viêm thanh quản hoặc trào ngược dạ dày - thực quản, dẫn đến tâm lý chủ quan.

Ngoài khàn tiếng, người bệnh cũng cần lưu ý các dấu hiệu bất thường khác ở vùng cổ như:

Sờ thấy khối u hoặc cục ở cổ

Cảm giác nuốt nghẹn, vướng khi ăn uống

Đau hoặc khó chịu vùng cổ

Cảm giác chèn ép, khó thở khi khối u lớn

Những triệu chứng này thường xuất hiện khi khối u đã phát triển hoặc có xu hướng xâm lấn các cấu trúc xung quanh.

Tin mừng là ung thư tuyến giáp, đặc biệt là các thể biệt hóa như thể nhú và thể nang, thường có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nhiều bệnh nhân có thể sống lâu dài, thậm chí khỏi bệnh hoàn toàn.

Do đó, người dân nên chủ động khám và tầm soát định kỳ, nhất là các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ trong độ tuổi 25-60, người có tiền sử bệnh lý tuyến giáp hoặc gia đình có người từng mắc bệnh.

Theo PGS Lương, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, như trường hợp T1N0M0 của Kim Anh, có tỷ lệ chữa khỏi rất cao. Vị chuyên gia cũng cho biết, kỹ thuật nội soi tuyến giáp qua đường nách và ngực giúp che giấu hoàn toàn sẹo mổ dưới các nếp gấp tự nhiên. Đây là phương pháp góp phần đưa y học Việt Nam ghi dấu trên bản đồ thế giới.