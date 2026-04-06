Từ nốt sùi như 'súp lơ', người đàn ông phát hiện mắc ung thư

Chỉ từ vết loét nhỏ ở lưỡi tưởng do "nóng trong", người đàn ông 41 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi ác tính sau 2 tháng.

Loét miệng thường bị đánh đồng với tình trạng nóng trong, khiến nhiều người chủ quan. Tuy nhiên, đằng sau những vết loét dai dẳng có thể là dấu hiệu cảnh báo của những bệnh lý nguy hiểm hơn dự đoán.

Theo Sohu, hai tháng trước, người đàn ông họ Trần, 41 tuổi, ở Thâm Quyến (Trung Quốc), vô tình phát hiện một nốt nhỏ ở bên trái lưỡi trong khi đánh răng. Vì không đau, không ngứa, anh chỉ nghĩ đó là biểu hiện thông thường của "nóng trong". Nhưng theo thời gian, nốt này dần to lên, gây vướng khi ăn uống. Anh Trần đi khám và được điều trị như loét miệng nhưng không cải thiện.

Sau đó, khi soi gương, anh giật mình phát hiện nốt loét đã phát triển thành dạng sần sùi như "súp lơ", bề mặt gồ ghề, ranh giới không rõ.

Sau khi đi khám tại Tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Bệnh viện Đại học Y khoa Nam Phương (Thâm Quyến), kết quả sinh thiết xác nhận anh Trần mắc ung thư biểu mô tế bào vảy biệt hóa cao và phải nhập viện điều trị.

Phẫu thuật tái tạo lưỡi bằng mô từ cánh tay

Bác sĩ Lâm Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, cho biết khối u ở lưỡi trái, kích thước cỡ đồng xu, đã lan xuống sàn miệng và được chẩn đoán bệnh ở giai đoạn II.

Tổn thương vùng lưỡi của bệnh nhân. Ảnh: Sohu.

Dù khối u không quá lớn, việc điều trị lại rất phức tạp. Nếu cắt bỏ quá ít, tế bào ung thư không được tiêu diệt hoàn toàn. Nếu cắt bỏ quá nhiều, lưỡi của bệnh nhân có thể bị cắt rời, ảnh hưởng đến khả năng nói và ăn. Thậm chí khó khăn hơn nữa là tìm cách thay thế phần lưỡi bị cắt bỏ.

Để điều trị, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa. Mục tiêu không chỉ là loại bỏ hoàn toàn khối u mà còn phải đảm bảo tối đa khả năng nói và ăn uống của bệnh nhân, đồng thời giữ hình dạng lưỡi.

Trong ca mổ, bệnh nhân được mở khí quản để đảm bảo an toàn hô hấp, cắt bỏ nửa bên trái lưỡi, đồng thời nạo vét hạch cổ. Sau khi loại bỏ khối u, một khoảng thiếu hụt lớn xuất hiện. Để tái tạo lưỡi, các bác sĩ đã lấy một vạt da có mạch máu từ cẳng tay trái của bệnh nhân. Dưới kính hiển vi, những mạch máu nhỏ hơn 2 mm được nối lại chính xác. Khi dòng máu lưu thông trở lại, chiếc lưỡi mới dần hồi phục sự sống.

Hai tháng sau mổ, bệnh nhân đã ăn uống bình thường, giao tiếp cơ thể dù phát âm còn hơi khó. Bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

4 dấu hiệu sớm của ung thư lưỡi

Ung thư lưỡi là loại ung thư ác tính phổ biến ở vùng miệng và hàm mặt. Triệu chứng ban đầu thường biểu hiện dưới dạng các vết loét hoặc cục u tái phát ở rìa lưỡi, rất dễ bị bỏ qua.

Nếu phát hiện các vết loét trên lưỡi hoặc các bộ phận khác trong miệng không lành sau hơn hai tuần, hoặc các cục u cứng hoặc sần sùi như súp lơ, mọi người nên đi khám ngay lập tức. Phát hiện sớm và điều trị sớm không chỉ cải thiện kết quả điều trị mà còn bảo tồn chức năng các cơ quan ở mức tối đa.

Trước đây, nhiều người cho rằng ung thư lưỡi chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa. Tỷ lệ bệnh nhân dưới 40 tuổi ngày càng tăng, thậm chí có trường hợp ngoài 20 tuổi nhưng phát hiện muộn do chủ quan với các dấu hiệu ban đầu.

Vết loét lâu không lành

Nếu trên lưỡi xuất hiện vết loét kéo dài hơn 2 tuần vẫn chưa khỏi, đồng thời bờ loét nhô cao, cứng, khi chạm vào không đau rõ rệt (thậm chí có cảm giác tê), cần đặc biệt cảnh giác. Đây có thể không phải loét miệng thông thường mà là tổn thương dạng loét do tế bào ung thư tăng sinh.

Xuất hiện các mảng bất thường trên lưỡi

Bề mặt hoặc rìa lưỡi xuất hiện mảng trắng (bạch sản), mảng đỏ (hồng sản) hoặc mảng đỏ - trắng xen kẽ. Những mảng này không thể lau đi và có xu hướng lan rộng, dày lên theo thời gian. Trong đó, mảng đỏ có nguy cơ ác tính cao hơn mảng trắng, cần kiểm tra giải phẫu bệnh càng sớm càng tốt.

Lưỡi vận động kém linh hoạt

Cảm thấy lưỡi không còn linh hoạt như trước, khi nói hoặc nuốt có cảm giác "vướng", thậm chí phát âm không rõ hoặc nuốt khó. Đây có thể là dấu hiệu tế bào ung thư đã xâm lấn vào cơ lưỡi, ảnh hưởng đến chức năng bình thường.

Hạch cổ sưng to

Nếu vùng cổ xuất hiện các khối nhỏ không đau (hạch bạch huyết), có kết cấu cứng, khó di chuyển và ngày càng to lên, cần cảnh giác với khả năng ung thư lưỡi đã di căn. Đây là tình trạng ung thư lưỡi có xu hướng di căn đến hạch bạch huyết vùng cổ ở giai đoạn đầu. Đây cũng là triệu chứng khởi phát ở nhiều bệnh nhân khi đi khám.