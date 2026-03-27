Dấu hiệu sớm của ung thư khoang miệng

Những thay đổi nhỏ trong khoang miệng như u nhú, mảng trắng hay vết loét kéo dài có thể là tín hiệu cảnh báo ung thư mà nhiều người không để ý.

Ung thư khoang miệng là nhóm bệnh ác tính xuất hiện tại nhiều vị trí trong miệng như lưỡi, lợi, niêm mạc má, sàn miệng, khẩu cái hay môi. Trong đó, ung thư lưỡi được đánh giá là phổ biến và nguy hiểm nhất.

Theo Nguyễn Hà Anh, khoa Da liễu, Trung tâm Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nguyên nhân chính xác của bệnh vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều yếu tố nguy cơ đã được xác định, bao gồm hút thuốc lá, uống rượu bia và thói quen nhai trầu.

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, virus Human Papillomavirus (HPV) cũng được chứng minh là nguyên nhân độc lập gây ung thư biểu mô tế bào vảy vùng hầu họng.

Bác sĩ Hà Anh cho biết ung thư khoang miệng hoàn toàn có thể được phát hiện sớm thông qua thăm khám lâm sàng và nhận diện các tổn thương bất thường. Việc tự theo dõi và nhận biết dấu hiệu cảnh báo đóng vai trò quan trọng, giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Một số dấu hiệu sớm người dân cần lưu ý gồm:

Xuất hiện u nhú màu trắng ở lợi hoặc niêm mạc má, thường không gây đau nên dễ bị bỏ qua.

Các chấm trắng trên nền niêm mạc bình thường, bề mặt gồ ghề, bờ viền không đều.

Tổn thương do răng giả hoặc răng sắc nhọn nhưng không lành sau 2 tuần.

Khối cứng dưới niêm mạc, không đau, bờ không rõ và có xu hướng lớn dần theo thời gian.

Tổn thương niêm mạc không rõ nguyên nhân, kéo dài trên 2 tuần không khỏi.

Vết thương sau nhổ răng lâu lành, kèm sưng đỏ, dễ chảy máu khi chạm vào.

Vùng niêm mạc đỏ, đau rát, khó lành.

Đau khoang miệng không rõ nguyên nhân, mức độ tăng dần theo thời gian.

Vị chuyên gia cũng cảnh báo nhiều người có xu hướng chủ quan với các biểu hiện như loét miệng, mảng trắng hoặc đỏ trong khoang miệng, cho rằng đây chỉ là viêm nhiễm thông thường. Tuy nhiên, nếu các tổn thương này kéo dài, không đáp ứng điều trị hoặc tái phát nhiều lần, nguy cơ ác tính cần được nghĩ đến.

Hút thuốc lá và uống rượu bia thường xuyên vẫn là hai yếu tố nguy cơ hàng đầu. Việc thay đổi lối sống, hạn chế các thói quen này có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như loét miệng lâu lành, đau rát kéo dài hoặc các mảng trắng - đỏ trong khoang miệng, người dân nên đi khám sớm tại cơ sở chuyên khoa. Phát hiện sớm không chỉ giúp việc điều trị hiệu quả hơn mà còn cải thiện đáng kể tiên lượng sống cho người bệnh.