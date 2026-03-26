TP.HCM mở 60 điểm khám tầm soát ung thư miễn phí cho người dân

Ngành y tế TP.HCM đồng loạt triển khai 60 điểm khám tầm soát miễn phí tại cộng đồng, giúp người dân phát hiện sớm ung thư và nhiều bệnh lý nguy hiểm ngay từ tuyến cơ sở.

Nhân Ngày Sức khỏe Việt Nam (7/4), ngành y tế TP.HCM triển khai chương trình tầm soát bệnh quy mô lớn tại cộng đồng, trong đó nhấn mạnh hoạt động tầm soát ung thư miễn phí cho người dân tại 60 điểm khám đặt ở trạm y tế xã, phường.

Ngày 5/4, thành phố sẽ đồng loạt ra quân tổ chức các điểm khám trên toàn địa bàn, với sự tham gia của 56 bệnh viện công lập. Lực lượng này bao gồm các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, cùng toàn bộ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc thành phố.

Theo Sở Y tế TP.HCM, chương trình dự kiến phục vụ khoảng 16.000 lượt người dân, ưu tiên triển khai tại các khu vực xa trung tâm nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ tầm soát sớm ngay tại nơi cư trú. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ trực tiếp xuống địa phương, phối hợp với trạm y tế tổ chức khám, tư vấn và phát hiện sớm bệnh lý.

Bên cạnh khám sức khỏe tổng quát, điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động tầm soát ung thư phổ biến, giúp phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ ngay từ cộng đồng. Song song đó, người dân cũng được kiểm tra các bệnh lý thường gặp khác như bệnh mắt (võng mạc, tật khúc xạ), da liễu, răng miệng và tim bẩm sinh ở trẻ em.

Tại các điểm khám, người dân sẽ được đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, đánh giá nguy cơ tim mạch để phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn tính. Các bác sĩ đồng thời tư vấn chế độ dinh dưỡng, lối sống và hướng dẫn theo dõi sức khỏe phù hợp với từng nhóm tuổi.

Các bệnh viện tham gia sẽ phối hợp chặt chẽ với trạm y tế cơ sở nhằm tổ chức khám khoa học, thuận tiện, đồng thời cập nhật dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài theo địa bàn dân cư. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ung thư hoặc bệnh lý khác sẽ được tư vấn theo dõi hoặc chuyển tuyến kịp thời để tiếp tục điều trị.

Sở Y tế TP.HCM cho biết việc đưa hoạt động tầm soát ung thư về tận tuyến cơ sở là bước đi nhằm chuyển đổi từ mô hình khám chữa bệnh thụ động sang chủ động phát hiện sớm, quản lý sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng. Qua đó, người dân, đặc biệt ở khu vực xa trung tâm, vẫn có thể tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu mà không cần di chuyển xa.

Chương trình cũng góp phần củng cố mô hình chăm sóc sức khỏe theo địa bàn dân cư, tăng cường liên kết giữa bệnh viện và trạm y tế, hướng đến xây dựng hệ thống y tế đa tầng, lấy y tế cơ sở làm nền tảng và người dân làm trung tâm.

Sở Y tế TP.HCM khuyến khích người dân chủ động tham gia các điểm khám tầm soát, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao như người lớn tuổi, người có tiền sử bệnh. Việc phát hiện sớm ung thư và các bệnh lý khác sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.