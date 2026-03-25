Can thiệp khẩn cấp ca tai biến nam khoa nghiêm trọng

Một bệnh viện tại Cà Mau vừa tiếp nhận bệnh nhân P. (tên bệnh nhân đã được thay đổi) trong tình trạng đau đớn dữ dội vùng dương vật kèm sưng nề và bầm tím (biểu hiện điển hình của tình trạng tụ máu dưới da).

Ngay lập tức, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện các cận lâm sàng để đánh giá chính xác tổn thương. Kết quả cho thấy cấu trúc vật hang bị mất liên tục, mô mềm xung quanh phù nề nặng. Các bác sĩ kết luận đây là một ca gãy dương vật (vỡ bao trắng thể hang) và chỉ định anh P. nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật cấp cứu tránh các biến chứng lâu dài.

Ê kíp phẫu thuật Bệnh viện đang cẩn thận khâu phục hồi bao trắng thể hang bằng chỉ chuyên dụng.

Ca phẫu thuật diễn ra cùng ngày nhập viện với mục tiêu giải quyết ổ máu tụ, bảo vệ đường niệu đạo và khâu phục hồi cấu trúc của thể hang cho bệnh nhân. Sau khi bóc tách bộc lộ vùng dưới da, ê kíp phẫu thuật ghi nhận tổn thương tại bao trắng thể hang bên phải kích thước khoảng 2x3cm. Các bác sĩ đã tiến hành lấy sạch máu cục, bơm rửa vệ sinh vùng tổn thương và khâu phục hồi bao trắng thể hang bằng chỉ chuyên dụng. Sau 60 phút tập trung cao độ, ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân được bảo tồn chức năng dương vật.

Bác sĩ chuyên khoa I Tạ Hữu Nghĩa thăm khám cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, anh P. tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, niêm mạc hồng hào và tình trạng đau đớn đã thuyên giảm rõ rệt. Bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu và xuất viện trong vài ngày sau đó.

Theo bác sĩ Tạ Hữu Nghĩa, gãy dương vật là một tai nạn nam khoa khẩn cấp thường xuất phát từ sự cố trong sinh hoạt tình dục hoặc thói quen tự bẻ dương vật. Thay vì e ngại hay tự xử lý tại nhà, người dân cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được can thiệp kịp thời.

Việc trì hoãn điều trị không chỉ gây đau đớn kéo dài mà còn dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như tụ máu, biến dạng bộ phận sinh dục hay hoại tử, ảnh hưởng vĩnh viễn đến khả năng sinh lý sau này.