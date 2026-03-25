4 dấu hiệu cha mẹ nên cân nhắc đổi sữa cho trẻ

Đổi sữa cho trẻ là điều gần như không thể tránh trong quá trình chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, quyết định này cần dựa trên nhu cầu dinh dưỡng và dấu hiệu thích nghi của trẻ.

Việc đổi sữa cho trẻ là điều hầu hết ba mẹ đều sẽ gặp trong quá trình chăm sóc con, nhưng không phải lúc nào cũng dễ đưa ra quyết định. Mỗi loại sữa được thiết kế với thành phần và tỷ lệ dinh dưỡng khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và khả năng hấp thu của trẻ.

Vì vậy, việc thay đổi sữa đôi khi là cần thiết để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của cơ thể, nhưng cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên những dấu hiệu cụ thể.

Việc đổi sữa cần được cân nhắc dựa trên thể trạng của trẻ. Ảnh: Freepik.

Tiêu hóa bất thường

Theo Science Insight, một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất khi trẻ không phù hợp với sữa biểu hiện ở hệ tiêu hóa. Trẻ có thể bị táo bón kéo dài, phân khô cứng hoặc ngược lại là tiêu chảy lặp lại nhiều ngày. Một số bé hay đầy hơi, chướng bụng, quấy khóc sau khi bú.

Những biểu hiện này cho thấy công thức sữa hiện tại có thể chưa phù hợp với khả năng tiêu hóa, chẳng hạn khó hấp thu đạm sữa bò hoặc không dung nạp lactose. Khi tình trạng kéo dài, việc cân nhắc đổi sang dòng sữa “dễ tiêu” hơn, như sữa thủy phân một phần hoặc không chứa lactose, là điều ba mẹ có thể nghĩ đến.

Phát ban trên da

Nếu trẻ xuất hiện mẩn đỏ, phát ban, nổi mề đay hoặc chàm sữa sau khi dùng một loại sữa mới, cha mẹ cần lưu ý đến khả năng dị ứng đạm sữa. Không phải lúc nào tình trạng cũng nghiêm trọng, nhưng nếu các triệu chứng lặp lại hoặc tăng dần, việc đổi sang sữa chuyên biệt thường được bác sĩ khuyến nghị để giảm nguy cơ phản ứng miễn dịch.

Chậm tăng cân

Một dấu hiệu khác thường khiến ba mẹ băn khoăn là trẻ tăng cân chậm hoặc đứng cân trong thời gian dài, theo Medical News Today. Nếu trẻ bú đủ lượng nhưng vẫn không cải thiện cân nặng, có thể vấn đề nằm ở khả năng hấp thu dinh dưỡng chứ không chỉ là lượng sữa. Khi đó, việc đổi sang công thức giàu năng lượng hơn hoặc phù hợp với tình trạng hấp thu của trẻ có thể giúp cải thiện vấn đề.

Ngược lại, cũng có những trường hợp trẻ tăng cân quá nhanh, dễ tích mỡ hoặc có dấu hiệu thừa năng lượng. Khi đó, ba mẹ có thể cần xem lại loại sữa đang dùng có phù hợp hay không và cân nhắc chuyển sang công thức cân đối hơn.

Sữa không còn phù hợp với độ tuổi

Ở mỗi giai đoạn, nhu cầu dinh dưỡng và khả năng hấp thu của trẻ đều khác nhau. Những tháng đầu đời, hệ tiêu hóa còn non nớt nên sữa công thức thường được thiết kế với đạm dễ tiêu, tỷ lệ whey/casein phù hợp và bổ sung DHA, ARA cho não bộ.

Khi trẻ khoảng 6 tháng tuổi, nhu cầu sắt và vi chất tăng lên do nguồn dự trữ ban đầu giảm dần, vì vậy các công thức giai đoạn sau sẽ được điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn cho tạo máu, miễn dịch và tăng trưởng.

Sau 1 tuổi, khi trẻ bắt đầu ăn đa dạng thực phẩm, sữa không còn là nguồn dinh dưỡng duy nhất nhưng vẫn đóng vai trò bổ sung quan trọng. Lúc này, các dòng sữa thường tăng cường canxi, vitamin D cho xương và thêm các thành phần hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột.