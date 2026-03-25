Ca tay chân miệng ở TP.HCM tăng liên tục, đã phát hiện 288 ổ dịch

Số ca tay chân miệng tại TP.HCM tăng nhanh trở lại sau thời gian giảm, kèm sự xuất hiện của chủng EV71 nguy hiểm, buộc ngành y tế khẩn trương triển khai phương án kiểm soát dịch.

TP.HCM lên kế hoạch ứng phó dịch tay chân miệng. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sau giai đoạn giảm từ cuối năm 2025, bệnh tay chân miệng tại TP.HCM đang có dấu hiệu quay trở lại với tốc độ gia tăng nhanh, kèm theo sự xuất hiện của chủng virus nguy hiểm EV71, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến tuần 11, toàn thành phố ghi nhận 7.294 ca mắc tay chân miệng, tăng 241,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 98 ca bệnh nặng (từ độ 2b trở lên), chiếm 1,3%, tăng gấp 4,6 lần so với năm trước.

Đáng chú ý, số ca mắc mới đang tăng nhanh trong những tuần gần đây. Riêng tuần 11 ghi nhận 837 ca, tăng 97,1% so với trung bình 4 tuần trước đó.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã phát hiện 288 ổ dịch, gồm 162 ổ dịch tại trường học và 126 ổ dịch trong cộng đồng, cho thấy nguy cơ lây lan rộng nếu không kiểm soát kịp thời.

Diễn tiến bệnh tay chân miêng hàng tuần tại TP.HCM (cập nhật đến tuần 11 từ ngày 9/3 đến ngày 15/3. Ảnh: Medinet.

Kết quả giám sát tác nhân gây bệnh cũng ghi nhận sự xuất hiện của virus Enterovirus 71 (EV71), chiếm 25% (6/24 mẫu khảo sát). Đây là chủng virus có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây biến chứng nặng và có nguy cơ tử vong, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tay chân miệng trên toàn địa bàn nhằm kiểm soát dịch và hạn chế các trường hợp không qua khỏi.

Theo đó, ngành y tế chỉ đạo HCDC phối hợp với trạm y tế các phường, xã tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch. Đặc biệt tại các cơ sở mầm non, nhóm trẻ và cơ sở bảo trợ xã hội, những nơi có nguy cơ lây lan cao.

Các trạm y tế được giao theo dõi sát diễn biến dịch trên địa bàn, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương, đồng thời trực tiếp điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch theo đúng quy định. Mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng cũng được huy động để tăng cường giám sát và truyền thông phòng bệnh đến từng hộ dân.

Ngành giáo dục được đề nghị phối hợp chặt chẽ với y tế trong công tác phòng chống dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở giáo dục đảm bảo đầy đủ điều kiện vệ sinh như bồn rửa tay, nước sạch, xà phòng. Đồng thời tăng cường truyền thông để phụ huynh nhận biết sớm dấu hiệu bệnh, đặc biệt cảnh báo về mức độ nguy hiểm của chủng EV71.

Khi phát hiện ca nghi mắc, các trường phải thông báo ngay cho y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời, tránh lây lan diện rộng.

Trong lĩnh vực điều trị, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Thực hiện lấy mẫu tất cả trường hợp bệnh từ độ 2b trở lên gửi về HCDC để xác định tác nhân.

Việc khai báo, báo cáo ca bệnh phải được thực hiện đầy đủ, liên tục qua “Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng” nhằm phục vụ công tác giám sát.

Ngoài ra, các bệnh viện chuyên khoa nhi như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được phân công tổ chức tập huấn lại về chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cho hệ thống y tế, kể cả khu vực lân cận.

Để chủ động phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm phương châm “3 sạch” gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay - đồ chơi sạch. Cụ thể, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ dùng và bề mặt tiếp xúc hàng ngày của trẻ, đảm bảo an toàn thực phẩm và nguồn nước sinh hoạt.

Đặc biệt, không cho trẻ tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Khi trẻ có dấu hiệu như sốt, phát ban, loét miệng, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.