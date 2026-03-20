Một bệnh ở TP.HCM tăng gần 100% chỉ trong một tuần

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết số ca mắc tay chân miệng đã tăng gần 100% chỉ trong một tuần, trong khi sốt xuất huyết có xu hướng giảm.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng được điều trị ở TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 11 (từ ngày 9-15/3), TP.HCM ghi nhận 582 ca sốt xuất huyết, giảm 14,4% so với trung bình 4 tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 12.202 ca mắc.

Một số địa phương có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao trên 100.000 dân gồm An Nhơn Tây, Tây Thạnh và Tây Nam. Dù số ca đang giảm, ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch quay trở lại vẫn hiện hữu do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Trong khi đó, bệnh tay chân miệng lại tăng mạnh. Tuần qua, thành phố ghi nhận 837 ca mắc, tăng tới 97,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến hết tuần 11, tổng số ca tay chân miệng đã lên 7.294 trường hợp.

Các khu vực có tỷ lệ mắc cao trên 100.000 dân gồm Long Hương, Long Điền và Thường Tân. Đây chủ yếu là những nơi có đông trẻ nhỏ, nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt tại trường học và cơ sở giữ trẻ.

Ngành y tế nhận định, tay chân miệng đang bước vào giai đoạn gia tăng theo mùa. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, dễ lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ người bệnh.

Để phòng bệnh, phụ huynh được khuyến cáo thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân cho trẻ như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, dụng cụ học tập và bề mặt tiếp xúc. Trẻ có dấu hiệu sốt, nổi bóng nước ở tay, chân, miệng cần được theo dõi sát và đưa đến cơ sở y tế kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71 tại Việt Nam. Đây là loại vaccine bất hoạt, giúp tạo thêm lựa chọn dự phòng cho trẻ em trong bối cảnh bệnh có xu hướng gia tăng theo mùa và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Các chuyên gia cho rằng việc triển khai tiêm chủng vaccine, kết hợp với duy trì các biện pháp vệ sinh cá nhân và giám sát dịch tễ, sẽ góp phần giảm số ca mắc và hạn chế các ca bệnh nặng trong thời gian tới.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra. Bệnh đặc trưng bởi các tổn thương dạng phỏng nước tại niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân, mông hoặc đầu gối. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm, thường bùng phát mạnh vào thời điểm giao mùa xuân - hè. Đa phần các ca bệnh nhẹ đều có thể tự hồi phục sau vài ngày nếu được chăm sóc và theo dõi sát sao.

Các tác nhân gây bệnh phổ biến gây tay chân miệng:

Chủng Coxsackie A16 (CVA16): Chiếm đa số các ca bệnh, thường gây triệu chứng nhẹ và tự khỏi sau 7-10 ngày.

Chủng Coxsackie A6 (CVA6): Ít phổ biến hơn nhưng thường gây tổn thương da diện rộng, mụn nước lan tỏa mạnh.

Chủng Enterovirus 71 (EV-A71): Dù ít gặp nhất nhưng đây là "sát thủ" nguy hiểm nhất. EV-A71 có khả năng tấn công trực diện vào hệ thần kinh, tim mạch và hô hấp, khiến bệnh diễn tiến nặng và đe dọa tính mạng thần tốc.

Hiện y học chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho tay chân miệng. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào giảm nhẹ triệu chứng, hỗ trợ thể trạng và đặc biệt là giám sát chặt chẽ để can thiệp kịp thời nếu xuất hiện biến chứng.