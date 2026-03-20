2 ngày sốt không giảm, bé gái suýt mất mạng vì chẩn đoán bất ngờ

Sốt cao, ho kéo dài, bé 20 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ sau đó xác định tay chân miệng độ 4 và kịp thời can thiệp cứu sống.

Bé N. trong giai đoạn điều trị tại khoa Hồi sức, Tích cực và Chống độc. Ảnh: BVCC.

Bé K.T.T.N. (20 tháng tuổi, ngụ TP Cần Thơ), nhập viện ngày 10/3 trong tình trạng sốt cao liên tục, ho, khò khè, thở mệt. Trước đó, bé đã điều trị ngoại trú 2 ngày nhưng không cải thiện. Khi được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng, trẻ nhanh chóng được hỗ trợ hô hấp tại khoa Cấp cứu tổng hợp và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi.

Tại đây, bé rơi vào tình trạng lừ đừ, nhịp tim nhanh tới 220 lần/phút, thở nhanh co kéo 60 lần/phút, phổi ran ẩm. Ban đầu, các bác sĩ nghĩ nhiều đến sốc nhiễm khuẩn do viêm phổi nặng, đồng thời đặt ra chẩn đoán phân biệt với tay chân miệng độ 4. Trẻ được thở máy, chống sốc, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh. Tuy nhiên, sau 6 giờ, tình trạng không cải thiện, sốt vẫn cao, nhịp tim tăng lên 230 lần/phút, nhu cầu hỗ trợ hô hấp và thuốc vận mạch còn ở mức cao.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác định bé dương tính với EV71, tác nhân thường gây các ca tay chân miệng diễn tiến nặng. Ngay lập tức, ê-kíp điều trị tiến hành hội chẩn toàn viện, thống nhất chẩn đoán tay chân miệng độ 4 và quyết định áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục.

Sau 24 giờ can thiệp, trẻ bắt đầu hạ sốt, các dấu hiệu sinh tồn cải thiện rõ rệt, có thể ngưng thuốc vận mạch. Sau 45 giờ, bé được ngưng lọc máu. Đến ngày thứ ba, trẻ tỉnh hơn, tự thở tốt, được cai máy thở và chuyển sang khoa Nhiễm nhi để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, ăn uống được và các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Cầm, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi, đây là ca tay chân miệng độ 4 có biểu hiện không điển hình. Khi nhập viện, trẻ không có các dấu hiệu thường gặp như phát ban, loét miệng hay triệu chứng thần kinh, mà chủ yếu biểu hiện ở đường hô hấp và nhanh chóng diễn tiến suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn. Việc nhận diện sớm và can thiệp tích cực, bao gồm thở máy, chống sốc, dùng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục, đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống bệnh nhi.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu nặng của bệnh tay chân miệng như sốt cao liên tục khó hạ, nôn nhiều, giật mình, run tay chân, lừ đừ, thở mệt, tay chân lạnh hoặc vã mồ hôi. Khi xuất hiện các biểu hiện này, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế sớm để được xử trí kịp thời.

Bên cạnh đó, việc phòng bệnh vẫn đóng vai trò quan trọng, bao gồm giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, ăn chín uống chín, vệ sinh đồ chơi và môi trường sống, xử lý chất thải đúng cách nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra. Virus gây bệnh thường tấn công niêm mạc miệng, da bàn tay, bàn chân, và đôi khi ở mông, đầu gối. Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào mùa xuân hè hoặc những tháng giao mùa. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhẹ và trẻ tự hồi phục sau vài ngày nếu được chăm sóc tốt và theo dõi kỹ.

Nguyên nhân gây tay chân miệng:

Bệnh tay chân miệng do các chủng virus đường ruột gây ra, bao gồm:

- Virus Coxsackie 16 (CVA16) là một trong những chủng virus phổ biến. Virus CVA16 thường gây các triệu chứng bệnh nhẹ trên da và niêm mạc, trẻ sẽ tự khỏi sau 7-10 ngày nếu được chăm sóc đúng cách.

- Coxsackievirus A6 (CVA6): Virus này ít gặp hơn CVA16 nhưng có thể gây tổn thương da rõ hơn, mụn nước lan rộng.

- Enterovirus 71 (EV-A71): Đây là chủng virus ít gặp nhất nhưng cũng là virus nguy hiểm nhất. Hầu hết trường hợp bị nhiễm EV-A71 đều diễn biến nhanh và nặng nếu virus lan vào hệ thần kinh trung ương, tim mạch hoặc hô hấp.

Hiện nay chưa có thuốc đặc trị tay chân miệng. Mục tiêu của việc điều trị là hỗ trợ, giảm triệu chứng và theo dõi để kịp thời phát hiện biến chứng.