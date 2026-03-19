3 nguyên tắc vàng bảo vệ da khi đi du lịch

Sự thay đổi khí hậu, môi trường và thói quen sinh hoạt khi du lịch có thể khiến da nhạy cảm dễ đỏ rát, khô căng. Chuẩn bị đúng cách giúp hạn chế nguy cơ kích ứng.

Làn da khoẻ giúp chuyến du lịch được trọn vẹn. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bác sĩ Trần Quốc Bảo, phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, cho biết da nhạy cảm là tình trạng da phản ứng quá mức với các tác nhân vốn không gây kích ứng ở người bình thường như ánh nắng, gió, mỹ phẩm hay thậm chí nước. Biểu hiện thường gặp gồm nóng rát, ngứa, đỏ da, cảm giác căng và châm chích.

Theo bác sĩ Bảo, khi đi du lịch, làn da nhạy cảm phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi. Sự thay đổi khí hậu đột ngột khiến da mất nước và mất cân bằng. Nắng và gió làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên. Căng thẳng trong quá trình di chuyển có thể làm da dễ viêm hơn. Ngoài ra, việc sử dụng sản phẩm chăm sóc da mới, lạ cũng làm tăng nguy cơ dị ứng.

Chuẩn bị tối giản, không thử sản phẩm mới

Trước chuyến đi, người có da nhạy cảm nên chuẩn bị bộ sản phẩm quen dùng thay vì thử nghiệm mỹ phẩm mới. Không thử sản phẩm mới ngay trước hoặc trong chuyến đi.

Bộ chăm sóc cơ bản nên gồm bốn bước: sữa rửa mặt dịu nhẹ, serum dưỡng ẩm, kem dưỡng và kem chống nắng. Các sản phẩm nên được chiết sang chai nhỏ, bảo quản trong túi zip để tránh đổ vỡ.

Khi lựa chọn sản phẩm, nên ưu tiên sữa rửa mặt không chứa sulfate, không xà phòng. Kem dưỡng ẩm nên có các thành phần hỗ trợ phục hồi hàng rào da như ceramide, niacinamide, hyaluronic acid. Với kem chống nắng, dòng vật lý chứa zinc oxide hoặc titanium dioxide thường ít gây kích ứng hơn, chỉ số SPF từ 30 đến 50+.

Giữ ẩm và chống nắng là ưu tiên hàng đầu

Trên máy bay, độ ẩm trong cabin chỉ khoảng 10-20%, khiến da dễ khô căng. Người có da nhạy cảm nên xịt khoáng và thoa lại kem dưỡng mỗi 2-3 giờ, uống đủ nước và hạn chế cà phê, rượu. Trang điểm nên tối giản, ưu tiên dưỡng ẩm và chống nắng.

Tại điểm đến, chống nắng đúng cách là nguyên tắc quan trọng. Kem chống nắng cần được thoa trước khi ra ngoài 15-30 phút và bôi lại mỗi 2 giờ, đặc biệt sau khi bơi hoặc đổ mồ hôi nhiều. Nên tránh nắng gắt từ 10h đến 16h, kết hợp mũ rộng vành, kính râm, áo chống nắng.

Dùng kem chống nắng là ưu tiên hàng đầu cho người da nhạy cảm. Ảnh: Shutterstock.

Chăm sóc da cũng cần điều chỉnh theo khí hậu. Ở nơi nóng ẩm, nên chọn kem dạng gel nhẹ và rửa mặt hai lần mỗi ngày. Ở môi trường lạnh, khô, cần dùng kem giàu dưỡng chất, có thể thoa nhiều lớp để tăng độ ẩm.

Sau khi bơi ở hồ hoặc biển, nên tắm lại ngay và thoa kem dưỡng để phục hồi da. Ngoài ra, nên mang dép trong khách sạn và nhà vệ sinh công cộng, kiểm tra giường ngủ để tránh côn trùng, lựa chọn sản phẩm chống muỗi phù hợp với da nhạy cảm.

Bên cạnh chăm sóc bên ngoài, việc duy trì độ ẩm cơ thể cũng rất quan trọng. Người trưởng thành nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, hạn chế rượu bia, caffeine và tăng cường trái cây, thực phẩm giàu omega-3.

Phục hồi da sau chuyến đi

Sau khi kết thúc hành trình, cần tập trung dưỡng ẩm và phục hồi da. Nếu xuất hiện tình trạng kích ứng, nổi mụn hoặc viêm kéo dài, nên đến khám chuyên khoa da liễu. Trong 1-2 tuần đầu sau chuyến đi, nên tạm ngưng các sản phẩm dễ gây kích ứng như tẩy tế bào chết hay retinoid.

Bác sĩ Bảo cũng lưu ý, trong trường hợp bất khả kháng cần dùng sản phẩm chăm sóc da mới, người có tiền sử dị ứng nên thử sản phẩm mới trên một vùng da nhỏ trước 48 giờ. Những trường hợp từng dị ứng nặng cần mang theo thuốc theo chỉ định. Nếu chuyến đi kéo dài hoặc đến vùng có khí hậu khắc nghiệt, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi khởi hành.

Theo bác sĩ Bảo, ba nguyên tắc vàng khi du lịch với da nhạy cảm là “đơn giản - bảo vệ - dưỡng ẩm”. Chuẩn bị kỹ lưỡng và lựa chọn sản phẩm phù hợp sẽ giúp bạn tận hưởng chuyến đi mà không lo làn da bị kích ứng.