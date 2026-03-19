Chăm sóc sức khỏe bản thân là hành động hào phóng nhất

Giữa nhịp sống bận rộn, phụ nữ dễ bỏ quên chính mình. Dinh dưỡng hợp lý, uống đủ nước và cân bằng lối sống là nền tảng giúp duy trì sức khỏe và năng lượng bền vững.

Theo chuyên gia Vipada Sae-Lao, Giám đốc Bộ phận Đào tạo dinh dưỡng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Herbalife, trong nhiều hộ gia đình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phụ nữ đảm nhiệm nhiều vai trò cùng một lúc: Vừa đi làm, vừa là người đưa ra quyết định và cũng thường là trung tâm tình cảm của gia đình. Những trách nhiệm chồng chất này thường dẫn đến bữa ăn vội vã, giấc ngủ thiếu hụt, căng thẳng gia tăng. Điều này thường dẫn đến sức khỏe và thể chất bị suy giảm.

Vai trò của dinh dưỡng và uống đủ nước

Phụ nữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt với sự tương phản đáng kể về dinh dưỡng. Nhiều báo cáo cho thấy tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành gia tăng đều đặn, trong khi tình trạng sinh con bị còi cọc và thiếu máu vẫn phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Gánh nặng kép này ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặt ra vấn đề cấp bách trong việc tạo điều kiện để phụ nữ ưu tiên sức khỏe và thể chất thông qua lựa chọn phù hợp mỗi ngày.

Dinh dưỡng là nền tảng của sức khỏe dự phòng, giúp hỗ trợ năng lượng, sự ổn định trao đổi chất, khả năng miễn dịch và quá trình lão hóa lành mạnh. Các nghiên cứu chỉ ra tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng (đặc biệt là sắt, folate và vitamin B12) phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản trên khắp châu Á, bất chấp lượng calo nạp vào đầy đủ.

Việc uống đủ nước đóng vai trò quan trọng không kém nhưng thường bị bỏ qua. Thói quen mang theo nước lọc và chọn đồ uống ít đường giúp phụ nữ nạp đủ lượng nước cần thiết hàng ngày.

Sự thay đổi nội tiết tố định hình nhu cầu dinh dưỡng

Trong suốt cuộc đời của người phụ nữ, nhu cầu dinh dưỡng thay đổi song song với nội tiết tố. Ví dụ, trong những năm hành kinh, việc mất sắt thường xuyên làm tăng nhu cầu về thực phẩm giàu sắt như thịt nạc, đậu lăng, các loại đậu, rau lá xanh và ngũ cốc tăng cường. Việc kết hợp những thực phẩm này với trái cây và rau quả giàu vitamin C sẽ tăng cường khả năng hấp thụ.

Từ độ tuổi 40 trở đi, sự suy giảm estrogen có thể đẩy nhanh quá trình teo cơ do tuổi tác. Việc vận động thể chất đầy đủ - gồm tập luyện sức mạnh thường xuyên; bổ sung đủ protein (từ thịt nạc, cá, các loại đậu, sữa và nguồn thực vật như đậu phụ, các loại hạt) là rất cần thiết để duy trì cơ bắp và sức mạnh chức năng.

Thực phẩm bổ sung có thể hỗ trợ khắc phục sự thiếu hụt trong chế độ ăn uống nhưng cần được điều chỉnh phù hợp nhu cầu cá nhân, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia hoặc huấn luyện viên được đào tạo bài bản.

Mối tương quan giữa căng thẳng, giấc ngủ và quản lý cân nặng

Giấc ngủ ngon, vận động thường xuyên và quản lý căng thẳng có mối liên hệ mật thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cân nặng và duy trì sức sống cho làn da. Nếu thực hiện đều đặn, thói quen này sẽ hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, ổn định trao đổi chất và quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể.Khoảng 150 phút vận động vừa phải mỗi tuần, kết hợp tập luyện kháng lực, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, duy trì mật độ cơ và xương, đồng thời thúc đẩy giấc ngủ sâu và phục hồi tốt hơn. Thói quen ngủ đều đặn và giảm tiếp xúc với màn hình điện tử củng cố sức khỏe trao đổi chất, biến giấc ngủ thành nền tảng cho quá trình lão hóa lành mạnh và quản lý cân nặng bền vững.

Dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần bằng cách cải thiện khả năng ứng phó với căng thẳng, chất lượng giấc ngủ và điều chỉnh tâm trạng. Chế độ ăn giàu chất béo omega-3, giờ ăn đều đặn và uống đủ nước, hạn chế chất kích thích… hỗ trợ cân bằng cảm xúc.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra phụ nữ có sức khỏe tinh thần tốt hơn khi được hỗ trợ bởi mạng lưới xã hội vững mạnh, giúp tăng cường khả năng đối phó, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe.

Sức khỏe lâu dài được hình thành từ lựa chọn hàng ngày mà chúng ta thực hiện. Chăm sóc bản thân thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý và chăm sóc sức khỏe phòng ngừa không phải làm nhiều hơn, mà đơn giản là làm mọi việc một cách có chủ đích và đều đặn.