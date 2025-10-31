Herbalife vào danh sách 'Những thương hiệu giá trị tốt nhất của Mỹ'

Sự công nhận này phản ánh niềm tin từ người tiêu dùng vào chất lượng và hiệu quả của thương hiệu Herbalife.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York), một trong những công ty, cộng đồng, nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, được vinh danh trong danh sách “Những thương hiệu giá trị tốt nhất của Mỹ” theo bầu chọn của Forbes.

Được biết đến trên toàn cầu với các bảng xếp hạng uy tín, Forbes tạo ra danh sách này để vinh danh những thương hiệu được người tiêu dùng đánh giá mang lại nhiều giá trị, thông qua việc cung cấp chất lượng tốt nhất và hiệu quả về mặt chi phí. Herbalife thuộc top 9% trong hơn 3.500 thương hiệu được đánh giá.

Herbalife được vinh danh là một trong những thương hiệu giá trị tốt nhất tại Mỹ, theo bầu chọn của Forbes.

Ông Frank Lamberti, Giám đốc Thương mại Tập đoàn Herbalife, cho biết: “Chúng tôi tự hào cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học, dễ dàng tiếp cận cho những thành viên độc lập và khách hàng của họ trên toàn thế giới. Sự ghi nhận này một lần nữa minh chứng cho những điều khách hàng chia sẻ với chúng tôi mỗi ngày. Đó là Herbalife cùng các thành viên độc lập mang lại giá trị tuyệt vời, thông qua việc kết hợp những sản phẩm chất lượng đáng tin cậy cùng chương trình huấn luyện và các dịch vụ được cá nhân hóa”.

Danh sách của Forbes được thực hiện với sự hợp tác của HundredX, dựa trên hơn 3,8 triệu đánh giá của người tiêu dùng trên 3.500 thương hiệu thuộc hơn 12 hạng mục. Người tham gia khảo sát đã lựa chọn các thương hiệu và sản phẩm mà không có bất kỳ gợi ý nào nhằm đảm bảo tính khách quan của kết quả phản hồi. 300 thương hiệu hàng đầu được lựa chọn để có mặt trong danh sách xếp hạng. Tương tự với tất cả bảng xếp hạng khác của Forbes, các công ty không phải trả phí để được xem xét hoặc lựa chọn.

Việc Herbalife được vinh danh trong “Những thương hiệu giá trị nhất của Mỹ” theo đánh giá của Forbes khẳng định cam kết dài hạn của công ty trong việc đổi mới sản phẩm, giữ vững niềm tin của người tiêu dùng và giá cả phải chăng.

Herbalife cam kết luôn đổi mới sản phẩm, giữ vững niềm tin của người tiêu dùng và giá cả phải chăng.

Đầu năm nay, công ty cũng được vinh danh trong danh sách “Những công ty có môi trường làm việc tốt nhất năm 2025-2026” của U.S. News & World Report, công nhận dựa trên các tiêu chí nơi làm việc tốt, trải nghiệm của nhân viên và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tác động tích cực của công ty còn lan rộng hơn nữa thông qua việc tài trợ cho hơn 150 vận động viên và đội tuyển trên toàn thế giới, bao gồm cả huyền thoại Cristiano Ronaldo.

Trong 45 năm qua, Herbalife đã thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời cùng cơ hội kinh doanh độc đáo. Với khoảng 8.600 nhân viên trên toàn thế giới và mạng lưới toàn cầu gồm 2,1 triệu thành viên độc lập, công ty xây dựng một cộng đồng góp phần giúp nhiều người sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Độc giả truy cập tại đây để biết chi tiết về Herbalife.