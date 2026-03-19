Cô gái 24 tuổi mô tả hương vị của món ăn nhiễm độc botulinum

Một bữa tiệc tối tưởng chừng bình thường như mọi ngày đã khiến cô gái 24 tuổi từng chiến thắng bệnh ung thư phải nhập viện với căn bệnh hiếm gặp, đe dọa đến tính mạng.

Những hộp thực phẩm ủ chua, lên men được đóng kín mít tưởng chừng là cách bảo quản an toàn, nhưng thực chất lại là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn yếm khí. Ảnh: Hakaimagazine.

Theo KPNX, Trinity Peterson-Mayes, 24 tuổi, sống tại Arizona, đột nhiên không thể nuốt, nói hoặc cử động được sau vài ngày dùng bữa với bạn bè vào tháng trước.

Thủ phạm được biết là món cá kiếm lên men có trong bữa ăn. Người bạn của cô đã ủ cá kiếm và mọi người cùng nếm thử. "Chúng tôi đã thử món cá kiếm vì tất cả chúng tôi đều rất quan tâm đến sức khỏe và chúng tôi nghe nói món này tốt cho hệ tiêu hóa", cô nói.

Nhiễm độc từ miếng cá lên men

Theo NBC News, cô gái muốn nếm thử món này vì mọi người bảo tốt cho sức khỏe. "Nhưng thật lòng mà nói, nó có vị rất kinh khủng. Mọi người bảo nó tốt cho sức khỏe nên tôi nghĩ cứ thử xem sao, chỉ nghĩ rằng nếu dở quá thì tôi chỉ bị đau bụng thôi", cô gái cho biết. "Nhưng tôi không ngờ lại thế này. Đó chỉ là một miếng nhỏ bằng đồng xu. Chỉ cần thế thôi mà tôi đã bị ốm nặng rồi".

Vài ngày sau đó, Peterson-Mayes xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như đau bụng dữ dội, buồn nôn và suy kiệt nhanh chóng. "Ban đầu tôi không thể uống nổi một ngụm nước lớn, sau đó không thể uống nổi bất kỳ giọt nước nào", Peterson-Mayes nói. Cô vội vã đến bệnh viện sau khi suýt sặc vì uống một ngụm cà phê.

Ban đầu, các bác sĩ không chắc chắn vấn đề là gì. "Họ muốn cho tôi về nhà ngay sau khi tôi đến bệnh viện đầu tiên", Peterson-Mayes nhớ lại. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng rằng có điều gì đó không ổn.

Sau khi được chuyển đến cơ sở chăm sóc thần kinh chuyên khoa, các bác sĩ đã đưa ra một chẩn đoán bất ngờ: ngộ độc botulinum, căn bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng.

Sau khi nhập viện, các triệu chứng của Peterson-Mayes trở nên trầm trọng hơn. Cô không thể nuốt nước bọt của chính mình và các cơ mặt bị yếu đi. Khi chất độc lan rộng, tình trạng của bệnh nhân xấu đi và phải thở máy.

"Tôi tỉnh dậy và thấy mình có ba ống truyền dịch", cô nói. "Tôi được đặt ống thở, có một đường truyền tĩnh mạch trung tâm ở cổ, và tôi không thể cử động được chút nào. Thật là đáng sợ. Tôi không thể nói chuyện và không thể đi lại".

Một liều thuốc giải độc cứu mạng từ California đã được vận chuyển bằng máy bay đến khu vực Phoenix cho Peterson-Mayes. Hiện cô bắt đầu quá trình hồi phục chậm.

Theo Peterson-Mayes, 5 người bạn khác của cô cũng đã ăn cá kiếm lên men. Hai trong số họ cũng bị ngộ độc botulinum và đã xuất viện. Cô ấy dự kiến xuất viện trong một tuần nữa, nhưng có thể mất vài tháng mới có thể bình thường trở lại.

Peterson-Mayes cho biết cô không hề xa lạ với việc điều trị tại bệnh viện, bởi cô đã hai lần vượt qua căn bệnh ung thư thời thơ ấu.

Do chi phí quá cao, mẹ của Peterson-Mayes, bà Loren, đã lập một trang GoFundMe để hỗ trợ quá trình hồi phục của con gái mình.

Sau khi ăn món cá kiếm lên men tại nhà người bạn, cô gái 24 tuổi nguy kịch vì nhiễm độc botulinum. Ảnh: GoFundMe.

Ngộ độc botulinum nguy hiểm thế nào?

Ngộ độc botulinum là một trong những dạng ngộ độc hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm. Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Clostridium botulinum, loại vi khuẩn có khả năng tạo ra độc tố thần kinh cực mạnh khi tồn tại trong môi trường thiếu oxy.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngộ độc botulinum ở người có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau.Trong đó, ngộ độc botulinum do thực phẩm là dạng thường được ghi nhận nhất. Bệnh xảy ra khi con người ăn phải thực phẩm chứa độc tố botulinum đã được vi khuẩn tạo ra trước đó.

Mặc dù bào tử của Clostridium botulinum có khả năng chịu nhiệt, độc tố do vi khuẩn tạo ra lại có thể bị phá hủy khi đun sôi. Việc nấu thực phẩm ở nhiệt độ trên 85°C trong ít nhất 5 phút có thể làm mất hoạt tính của độc tố. Tuy nhiên, đối với các loại thực phẩm đóng gói kín hoặc bảo quản trong môi trường ít oxy, nguy cơ ngộ độc vẫn tồn tại nếu quy trình chế biến không đảm bảo an toàn.

Dù số ca mắc không nhiều, botulinum vẫn được xem là bệnh đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, khoảng 5-10% bệnh nhân có thể không qua khỏi.

Theo WHO, việc phòng ngừa ngộ độc botulinum chủ yếu dựa vào các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm. Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và giữ vệ sinh trong quá trình chế biến đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn vi khuẩn phát triển và sinh độc tố.

Tổ chức này cũng khuyến cáo người dân tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong an toàn thực phẩm, bao gồm giữ thực phẩm sạch, tách riêng thực phẩm sống và chín, nấu chín kỹ, bảo quản ở nhiệt độ an toàn và sử dụng nguồn nước cùng nguyên liệu đảm bảo vệ sinh.